Koktajl białkowy wspiera odchudzanie i budowę masy mięśniowej. Przetestuj 10 przepisów na koktajle białkowe i dowiedz się, jak mądrze je przyrządzać, by były odżywcze i spełniały swoje zadanie. Najłatwiej przygotować koktajl białkowy z dodatkiem odżywki białkowej.

Spis treści:

Koktajl białkowy to cenne źródło aminokwasów. Przyspiesza regenerację organizmu po wysiłku i wspomaga przyrost masy mięśniowej. Bazą koktajlu są produkty bogate w białko:

mleko,

przetwory mleczne,

gotowe odżywki białkowe w proszku.

Dodatkiem do białkowego koktajlu mogą być warzywa, owoce i produkty zbożowe. Dzięki temu stanowią doskonałe źródło białka, ale także węglowodanów, witamin i składników mineralnych. Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat koktajli białkowych. Przygotowałyśmy przepisy na koktajle białkowe i koktajle białkowe na odchudzanie.

Koktajle białkowe są źródłem wysokiej jakości białka, które ma bardzo duży wpływ na regenerację po wysiłku fizycznym. Białko jest potrzebne do odnowy uszkodzonych podczas treningu mięśni i budowy nowych włókien mięśniowych, dlatego koktajl białkowy najlepiej wypić zaraz po wysiłku fizycznym - najlepiej do 30 minut po jego zakończeniu. Powinien on zawierać ok. 10 do 20 g białka na porcję.

Odpowiedni koktajl białkowy powinien składać się z produktów wysokobiałkowych:

kefiru,

mleka,

jogurtu naturalnego,

maślanki.

Dodatek do koktajlu mogą stanowić odżywki białkowe. Na rynku można spotkać kilka rodzajów tego typu produktów:

koncentrat białkowy (zawiera najmniej przetworzone białko),

(zawiera najmniej przetworzone białko), izolat białkowy (ma więcej białka niż koncentrat, a gdy jest pozyskiwanych z serwatki, nie zawiera tłuszczu i laktozy)

(ma więcej białka niż koncentrat, a gdy jest pozyskiwanych z serwatki, nie zawiera tłuszczu i laktozy) hydrolizat białkowy (ma wysoką zawartość białka, a dodatkowo został poddany procesowi, który ma usprawnić wchłanianie białka).

Odżywki białkowe (białko w proszku) dostępne w sklepach, są zazwyczaj oparte o:

białko serwatkowe (także w wersji bez laktozy),

białko sojowe,

białko kazeinowe,

białko wołowe,

białko jaja.

Przy komponowaniu koktajli białkowych należy uwzględnić węglowodany (płatki owsiane, musli, miód i owoce), które są substratem w produkcji glikogenu. Jego odpowiedni poziom gwarantuje poprawę wytrzymałości podczas długotrwałego wysiłku i opóźnia wystąpienie zmęczenia. Do koktajlu białkowego można dodać również owoce i warzywa, które są bogatym źródłem składników mineralnych, witamin i błonnika pokarmowego.

Przygotowanie koktajlu białkowego jest bardzo łatwe i szybkie. Poradzi sobie z tym nawet osoba, która nie ma nic wspólnego z gotowaniem. Wszystkie składniki wystarczy wrzucić do blendera i zmiksować. Jeżeli zależy ci na dodatkowym podkręceniu smaku, używaj przypraw - cynamonu, imbiru, chili, mięty lub melisy.

Malinowy koktajl białkowy

Składniki:

100 g chudego twarogu,

szklanka roślinnego (owsianego lub kokosowego),

szklanka malin lub innych owoców jagodowych (np. borówek),

liście mięty.

Sposób przygotowania:

Owoce wypłucz, zmiksuj z mlekiem i twarogiem. Dodaj kilka listków mięty.

fot. Koktajl białkowy z malinami/ Adobe Stock, dolphy_tv

Czekoladowy koktajl białkowy z nasionami chia i owocami leśnymi

Składniki:

2 łyżki nasion chia,

1/2 szklanki mleka owsianego,

łyżka kakao,

łyżeczka syropu klonowego lub miodu,

1/2 łyżeczki cynamonu,

kostka gorzkiej czekolady min. 80% miazgi kakaowej,

mała garstka owoców leśnych (mogą być mrożone).

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki wymieszaj w wysokiej szklance. Przykryj i odstaw do lodówki na godzinę, by nasiona wchłonęły płyn. Koktajl zmiksuj, a jeśli będzie zbyt gęsty, możesz dolać trochę mleka. Posyp startą gorzką czekoladą i owocami.

fot. Koktajl białkowy z czekoladą/ Adobe Stock, Africa Studio

Koktajl białkowo-węglowodanowy z bananem

Składniki:

1 banan,

szklanka maślanki,

2 łyżki jogurtu greckiego,

1 łyżeczka miodu,

1 łyżka płatków owsianych.

Sposób przygotowania:

Zmiksuj banana z maślanką, dodaj łyżeczkę miodu i łyżkę płatków owsianych. Wymieszaj.

fot. Koktajl białkowy z bananem/ Adobe Stock, Vladislav Noseek

Koktajl białkowy z komosą ryżową

Składniki:

łyżka komosy ryżowej,

2 białka jajka,

1/2 pokrojonego w plastry jabłka,

1/4 filiżanki mleka,

1 łyżka stołowa miodu.

Sposób przygotowania:

Zmiksuj łyżkę komosy. Dodaj resztę składników i miksuj do uzyskania jednolitej masy.

Koktajl białkowy z zieloną herbatą

Składniki:

1 saszetka zielonej herbaty,

3 łyżki wrzątku,

1 łyżeczka miodu,

200 ml wody lub mleka migdałowego,

1 miarka czekoladowego izolatu białka sojowego,

3 orzechy brazylijskie,

garstka łuskanych pestek słonecznika,

garstka łuskanych pestek dyni.

Sposób przygotowania:

We wrzątku zaparz saszetkę herbaty. W naparze rozpuść miód. Wszystko przelej do blendera, dodaj resztę składników i zmiksuj na gładką masę.

Białkowy koktajl szpinakowy

Składniki:

szklanka jogurtu naturalnego 1,5%,

szklanka liści świeżego (młodego) szpinaku,

kilka liści świeżej bazylii,

łyżka nasion słonecznika.

Sposób przygotowania:

Szpinak wypłucz i posiekaj. Zmiksuj rozdrobnione liście szpinaku i bazylii z jogurtem naturalnym. Słonecznik wsyp na rozgrzaną suchą patelnię. Podprażony dodaj do koktajlu i wymieszaj.

fot. Koktajl białkowy ze szpinakiem/ Adobe Stock, New Africa

Koktajl białkowy z jarmużu i mango

Składniki:

3 liście jarmużu,

1 dojrzałe mango,

łyżka mielonego siemienia lnianego,

1/2 szklanki mleka kokosowego.

Sposób przygotowania:

Jarmuż umyj, wytnij łodygę i przełóż do blendera. Mango obierz i pokrój w kostkę, dorzuć do jarmużu. Składniki zmiksuj, dodaj mleko kokosowe i siemię lniane. Ponownie zmiksuj na gładką masę.

fot. Koktajl białkowy z mango/ Adobe Stock, Vladislav Noseek

Koktajl białkowy z olejem kokosowym i siemieniem lnianym

Składniki:

garść malin i borówek,

1 banan,

1/2 szklanki płatków owsianych,

1 szklanka mleka migdałowego,

1,5 łyżki jogurtu greckiego,

1/2 łyżeczki oleju kokosowego,

1/2 łyżeczki siemienia lnianego.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki zmiksuj na jednolitą masę. Jeżeli koktajl będzie za gęsty, to dodaj odrobinę mleka.

Koktajl białkowy z masłem orzechowym

Składniki:

garść mrożonych truskawek,

garść mrożonych jagód,

1 łyżka masła orzechowego,

1 szklanka mleka kokosowego,

1 miarka białka serwatkowego.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki zmiksuj na jednolitą masę. Jeżeli nie masz odżywki białkowej, to pomiń ten składnik.

fot. Koktajl białkowy z masłem orzechowym/ Adobe Stock, Liudmyla

Koktajl białkowy z sokiem z buraka

Składniki:

sok z 1 buraka,

2 jabłka,

1 miarka izolatu białka sojowego,

1 marchew,

mały kawałek imbiru,

1 cytryna,

garść szpinaku.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj izolat z sokiem z buraka. Zatrzyj na tarce imbir, posiekaj drobno marchew i jabłka (ze skórką, ale bez gniazd nasiennych). Wyciśnij sok z cytryny i miksuj wszystko ok. 1 minuty.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 22.03.2017.

