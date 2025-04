Koniecznie włącz koktajl bananowy do swojej diety. Nieważne, jaka to dieta – odchudzająca, na masę czy prozdrowotna. Do każdej z nich uda się dobrać lub zmodyfikować przepis na bananowy smoothie. Nie bój się też eksperymentować, komponując własne przepisy na ten wyjątkowy napój. Podpowiadamy, po co warto sięgnąć.

Reklama

Spis treści:

Przygotowany z produktów dobrej jakości koktajl bananowy zawsze będzie zdrowy i odżywczy. Natomiast jeśli chodzi o kaloryczność bananowego smoothie, to może być bardzo różna – wszystko zależy od użytych składników. Kaloryczność smoothie zwiększa użycie soku zamiast mleka, dodatek kolejnych owoców, czy miodu.

Warto pamiętać, że banan należy do owoców o wysokiej zawartości węglowodanów. W średniej sztuce jest ich aż 28 gramów (w średnim jabłku tylko 19 g). Z tego względu owoc ten należy do produktów o wysokim indeksie glikemicznym (51 punktów IG), co powinny uwzględniać osoby chorujące na cukrzycę. Ilość cukrów w koktajlu znacząco zwiększy użycie soku zamiast mleka czy innego naturalnego napoju mlecznego. Banany w cukrzycy i insulinooporności nie są zakazane, ale nie powinno się przesadzać z ich spożyciem.

Z drugiej jednak strony, węglowodany z bananów w części zaliczają się do tzw. skrobi opornej, czyli nie są trawione i wchłaniane w jelicie cienkim. Są więc jedną z frakcji nierozpuszczalnego błonnika pokarmowego, który ma prozdrowotne działanie. Szczególnie dużo skrobi opornej jest w zielonych bananach.

Zawarte w koktajlu bananowym witaminy B i C usprawniają działanie układu odpornościowego i nerwowego. Z kolei potas i magnez z bananów wspomagają pracę mięśni i serca. Bananowy smoothie przygotowany na bazie odtłuszczonego mleka dostarczy witaminę D i wapń bez dodatku tłuszczu nasyconego.

Banany świetnie komponują się z wieloma dodatkami. Wiele z nich może wzbogacić bananowy smoothie o cenne składniki, np. błonnik, białko czy zdrowe tłuszcze. Poniżej inspiracje, z czym można łączyć banany w koktajlu, aby smaczny napój zmienić w prozdrowotną przekąskę:

nasiona lnu,

nasiona chia,

pestki dyni,

orzechy,

migdały,

jagody,

truskawki,

maliny,

jabłko,

gruszkę,

kiwi,

arbuza,

ananasa,

masło orzechowe,

awokado,

kakao,

jarmuż (koktajle z jarmużem bardzo dobrze smakują z bananem),

proszek odżywki białkowej,

płatki owsiane,

rukola,

szpinak (koktajl szpinakowy z bananem to prawdziwy fit klasyk).

Listę można by wydłużać niemal w nieskończoność! Koktajl bananowy można też doprawić przyprawami. Warto wypróbować bananowy smoothie na ostro, dodając do niego cynamon, goździki i gałkę muszkatołową. Inne przyprawy nadające się do bananowego smoothie:

bazylia (np. do koktajli bananowych z dodatkiem zielonych warzyw)

kolendra – nadaje świeży smak i aromat; do zielonych smoothie z bananem

mięta – dodaje orzeźwiającego smaku

pietruszka – lekko zaostrza smak

imbir – zaostrzy smak

kurkuma – nada charakterystycznego smaku, pomoże przy bólu stawów

ostra papryka – zadziała rozgrzewająco, przyspieszy metabolizm.

Zawsze dobrze jest poeksperymentować z różnymi, nie zawsze oczywistymi, składnikami i znaleźć swój idealny smak koktajlu bananowego.

Najprostszy koktajl bananowy to banan i płynny składnik, często mleko. Blenduje się je razem, aż powstanie gładki napój. Przed blendowaniem warto połamać banana na kilka części. Zamiast mleka można użyć jogurtu, kefiru lub maślanki.

Gdy w składzie na koktajl znajdują się stałe twarde składniki, np. orzechy, warto blendować dłużej, jeśli koktajl ma być maksymalnie gładki. Z kolei sięgając po namoczone nasiona lnu czy chia, można je wmieszać do zblendowanego już w płynie banana. Wtedy koktajl zyska specyficzną teksturę – z wyraźnie wyczuwanymi drobinkami.

W koktajlu bananowym bez mleka wystarczy zastąpić je innym napojem mlecznym (maślanką, jogurtem, kefirem), napojem roślinnym (owsianym, migdałowym, sojowym itp.), dowolnym sokiem, a nawet wodą. W przypadku wody warto do blendera wrzucić więcej innych owoców, aby uzyskać bardziej treściwy napój.

Gęstości i tekstury oraz kremowego smaku doda koktajlowi bananowemu na bazie wody dodatek odżywki białkowej. Taki smoothie będzie też bardziej sycący i odżywczy i nadaje się idealnie jako przekąska po treningu, także siłowym.

Poniżej 5 propozycji bananowych smoothies. Wszystkie sprawdzone! Wychodzą naprawdę smaczne. Każdy z nich może być zarówno pomysłem na szybkie śniadanie, jak i przekąskę czy deser.

Koktajl bananowy z mlekiem

Niby bardzo prosty, ale wyjątkowy w smaku dzięki przyprawom. Zwykle wszystkie składniki są w domu, jednak rzadko kto wpadnie na pomysł połączenia ich ze sobą. Koniecznie wypróbuj.

Składniki:

duży obrany banan,

2 szklanki mleka (dowolnego – odtłuszczonego lub tłustego, bezlaktozowego),

maleńka szczypta soli,

kilka kostek gorzkiej czekolady (może być też mleczna),

szczypta pieprzu (najlepiej cayenne).

Można dodać: odżywkę białkową, dowolny owoc, łyżkę soku z limonki, ashwagandę w proszku.

fot. Koktajl bananowy z mleka/ Adobe Stock, tycoon101

Koktajl truskawkowo-bananowy

Z przepisu wyjdą 2-3 porcje, zależnie od ich wielkości. Latem warto dodać lód – napój będzie przyjemnie chłodzący i nieco gęstszy. Bardziej gładkiej tekstury doda mu łyżka jogurtu greckiego.

Składniki:

2 szklanki truskawek świeżych lub mrożonych,

obrany banan,

szklanka mleka (tłuste lub odtłuszczone),

szklanka lodu (opcjonalnie).

Można dodać: nasiona chia, siemię lniane, ekstrakt waniliowy.

fot. Koktajl bananowy z truskawkami/ Adobe Stock, natashamam35

Koktajl bananowy i kiwi

W wersji na lato (z mrożonego banana) jest obłędny! Można podawać go w pucharkach, dekorując kawałkami kiwi i delikatnie oprószając kakao lub wiórkami z gorzkiej czekolady.

Składniki:

2 obrane kiwi

1 średni banan (na lato – zmrożony)

pół szklanki jogurtu greckiego

łyżeczka miodu

szklanka kostek lodu

odrobina wody, jeśli koktajl wyjdzie zbyt gęsty.

Można dodać: miętę, kolendrę, awokado, spirulinę.

fot. Smoothie z bananem i kiwi/ Adobe Stock, Monika

Koktajl bananowy fit

Dietetyczny koktajl bananowy to przepis na bananowe smoothie z płatkami owsianymi i nutką cynamonu. Jeśli wyda ci się „ubogi”, aby nie zwiększać za bardzo jego kaloryczności, ale sprawić, by był bardziej treściwy, dodaj garść niskokalorycznych owoców (truskawek, jabłko, arbuz, melon).

Składniki:

duży obrany banan, najlepiej mrożony

½ szklanki płatków wsianych błyskawicznych

szklanka mleka (napoju mlecznego lub roślinnego)

do pół łyżeczki cynamonu.

Można dodać: łyżeczkę miodu, maliny, jagody, kilka migdałów.

fot. Koktajl bananowy fit/ Adobe Stock, lecic

Koktajl bananowy z masłem orzechowym

Zawiera więcej białka i zdrowych tłuszczów niż zwykły koktajl. Jest też bardziej pożywny. Przepis jest idealny dla wegetarian. Ten bananowy smoothie jest ostrawy w smaku i sycący.

Składniki:

duży obrany banan (zamrożony lub nie, wedle uznania),

¾ szklanki niedosładzanego napoju migdałowego,

½ szklanki jogurtu greckiego naturalnego,

¼ łyżeczki gałki muszkatołowej,

mała szczypta ostrej papryki,

lód (opcjonalnie).

Można dodać: kakao, łyżkę płatków owsianych.

fot. Koktajl bananowy z masłem orzechowym/ Adobe Stock, Anastasia Izofatova

Reklama

Czytaj także:

Zielone smoothie dla zdrowia i urody

Kolorowe koktajle odchudzające na 20 sposobów

Koktajl na zaparcia z polskich owoców