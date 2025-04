Kończy się sezon letni, a Ty zastanawiasz się jak utrzymać świetną sylwetkę przez cały rok? Latem nie zawsze tracimy kilogramy od zwiększonej aktywności fizycznej czy mniejszego apetytu. Przede wszystkim w tym aspekcie ważne jest, to jak się odżywiamy.

Reklama

Postaw na owoce i warzywa

Po pierwsze, owoce i warzywa doskonale potrafią zastąpić bogate w kalorie batoniki czy cukierki. W przeciwieństwie do niezdrowych przekąsek zawierają wyłącznie naturalne cukry oraz są niezwykle bogate w witaminy i makroelementy. O ich dobroczynnych właściwościach możemy przekonać się szczególnie latem, kiedy kupujemy je w bardzo dużych ilościach. Jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, wiśnie to tylko niektóre owoce, które wiele z nas posiada w sadach czy rodzinnych ogródkach. W lecie spożywamy je w praktycznie codziennie. Ma to bardzo pozytywny wpływ na stan naszej skóry czy jakość naszych włosów. Nie bez znaczenia dla organizmu jest także wpływ warzyw na ogólną kondycję organizmu. Podobnie jak owoce mają działanie "upiększające". Korzystnie wpływają również na nasz metabolizm.

Jedz i pij do syta!

Dieta koktajlowa to może być strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o osiągnięcie zgrabnej sylwetki w krótkim okresie czasowym. Jej pozytywny wpływ na nasze ciało można odczuć już po dwóch tygodniach stosowania. Odpowiednio przyrządzone koktajle spowalniają działanie wolnych rodników, wspomagają metabolizm oraz podnoszą odporność całego organizmu. Warzywa i owoce są polecane przede wszystkim w postaci soków, spożywanych świeżo po wyciśnięciu, gdyż składniki odżywcze najlepiej wchłaniają się w postaci płynnej.

Diety oczyszczające zwykle trwają od kilku dni do kilku tygodni i opierają się na podobnych zasadach. Szczególnie polecane, zwłaszcza przy detoksykacji organizmu są soki z buraka, marchewki lub pomidorów. Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz od razu decydować się na głodówkę. Wystarczy, że będziesz spożywać kilka małych posiłków dziennie i przed każdym z nich wypijać jeden, mały koktajl (np. buraczany). Jedz dania lekkie w postaci jogurtów, nietłustych ryb czy kasz z warzywami. Równie popularne, jak soki z samego buraka, marchewki czy pomidorów są koktajle owocowo- warzywne. Co ciekawe zarówno konsystencja, jak i zawartość węglowodanów, które mogą znaleźć się w takim koktajlu, czynią go bardzo "sytym". Taki napój z powodzeniem zastąpi tradycyjny pełny posiłek. Koktajle sprawią też, że przejdzie Ci ochota na sięgnięcie po "słodkie" po jedzeniu.

A może przetwory?

Wiele z tych dóbr natury często nadal możemy zakupić zimą w pobliskich markecie, jednak pozbawione słońca i eksportowane z daleka bardzo tracą na swojej wartości odżywczej. Jak zatem odżywiać się zdrowo zimą? Na pewno nie należy rezygnować z dostępnych warzyw i owoców, ale można zrobić coś jeszcze. Sierpień to doskonały czas na pasteryzowanie soków.

Reklama

Odrobina wytrwałości i poświęcenie paru chwil wolnego czasu wystarczą, by zaopatrzyć się w słoiki na cały rok. Nie jest to takie trudne, zwłaszcza że na rynku pojawia się coraz więcej sprzętu ułatwiającego to zadanie. Wyciskarki do soków nie bez powodu cieszą się rosnącą popularnością. Domowe soki i koktajle, mimo że zawierają cukier, wciąż są źródłem cennych wartości odżywczych, w dodatku nic nie zastąpi ich smaku! W tej roli sprawdzą się także dietetyczne dżemy i konfitury. W Internecie znajdziesz niesamowitą ilość przepisów i porad na domowe przetwory. Warto z nich korzystać, by móc zachować zdrowie i wspaniałą sylwetkę przez cały rok nie rezygnując z pyszności.