Klementynka i mandarynka są podobne, ale to nie to samo. Klementynki to typ mandarynek, a w zbiór mandarynek wchodzą różne odmiany tych owoców. Wiele osób ceni klementynki za to, że nie mają pestek i wielu białych błon charakterystycznych dla mandarynek. Poznaj wszystkie różnice między tymi owocami.

Klementynka i mandarynka to dwa różne owoce o podobnych cechach. Klementynki nie mają pestek, mają bardziej błyszczącą skórkę i łatwiej się obierają. Mandarynki są słodsze, jednak w ich wnętrzu znajdziesz pestki. Skórka mandarynek mocniej przylega do miąższu i trudniej ją obrać.

Z botanicznego punktu widzenia klementynki są typem mandarynek: są hybrydą pomiędzy mandarynką, a słodką pomarańczą. Mandarynki to z kolei grupa różnych podobnych owoców, która uwzględnia też (oprócz klementynek) tangerynki i np. mandarynki satsuma.

Zarówno mandarynka, jak i klementynka, to zdrowe owoce cytrusowe o wysokiej zawartości: witaminy C, potasu, przeciwutleniaczy, polifenoli, wapnia i witamin z grupy B. Klementynki i mandarynki mają właściwości wspierające odporność, poprawiające widzenie i pracę jelit. Obydwa owoce są bardzo zdrowe. Klementynki mają trochę wyższą zawartość witaminy C niż mandarynki.

Oto czytelne porównanie najważniejszych cech i różnic mandarynek i klementynek:

Klementynkę i mandarynkę odróżnisz po kilku subtelnych różnicach w wyglądzie zewnętrznym:

mandarynka ma w skórce wyraźne głębsze pory , które w klementynce są mniejsze;

, które w klementynce są mniejsze; mandarynka jest zazwyczaj spłaszczona , a klementynka ma regularny kulisty kształt;

, a klementynka ma regularny kulisty kształt; skórka klementynki jest znacznie bardziej błyszcząca , niż skórka mandarynki, która bywa wręcz matowa;

, niż skórka mandarynki, która bywa wręcz matowa; klementynki w polskich sklepach sprzedawane są często wraz z gałązkami i kilkoma liśćmi.

Pamiętaj jednak, że w grupę określaną jako „mandarynki” wchodzi wiele odmian tych owoców i każdy z nich może mieć trochę inne charakterystyczne cechy.

fot. Klementynka to typ mandarynki/ Adobe Stock, M.studio

Klementynki uznawane są obiegowo za smaczniejsze niż mandarynki. Największe zalety podawane przez fanów smaku klementynek to: wyraźny cytrusowy aromat, soczystość i brak pestek. Mandarynki są jednak delikatnie słodsze, niż klementynki. Mogą wydawać się więc smaczniejsze osobom, które cenią słodki smak cytrusów.

