Pomysł jadania kiwi na noc co jakiś czas odżywa w mediach. Choć od odkrycia wpływu tego owocu na sen minęło już 12 lat, nadal bywa ono przedstawiane jako nowość, a liczba publikacji internetowych łączących kiwi ze snem rośnie, choć badań na ten temat nie przybywa.

Czy warto jeść owoc kiwi na noc? Na pewno nie zaszkodzi spróbować. W przypadku niektórych może to być sposób na całkowicie naturalne wprowadzenie organizmu w tryb zasypiania i nocnego wypoczynku. Bez skutków ubocznych.

Tak, dokładnie tak samo, jak każdy inny owoc. Kiwi zawiera wiele cennych dla zdrowia składników, a spośród nich serotonina i przeciwutleniacze mają potencjał wspomagania walki z bezsennością – tak twierdzą naukowcy, którzy postanowili sprawdzić, czy jadanie kiwi na noc może ułatwić zasypianie i poprawić jakość snu. Wyniki ich badań opublikowano w 2011 roku i od tego czasu coraz częściej ludzie zaczynają sobie polecać jedzenie kiwi przed snem. Jednak badanie to było pierwszym i jedynym, które próbowało zbadać wpływ kiwi na sen, a liczba osób, które przebadano pod tym kątem, była mała (2 mężczyzn i 22 kobiety). To oznacza, że kiwi ma potencjał do walki z bezsennością, ale działanie to powinno zostać dokładniej udowodnione – potrzeba więcej badań na ten temat.

Prawdopodobnie tak, wskazuje na to wspomniane wyżej badanie przeprowadzone przez chińskich naukowców. Trwało ono 4 tygodnie. Przez ten czas osoby biorące udział w eksperymencie co wieczór zjadały 2 owoce kiwi na godzinę przed udaniem się na nocny wypoczynek. Po 4 tygodniach okazało się, że badani:

zasypiali 35% szybciej ,

, spali o 13% dłużej,

o 42 % lepiej spali,

5% rzadziej wybudzali się w nocy.

Kiwi jest jednym z niewielu owoców zawierających znaczącą ilość serotoniny, która odpręża i pomaga szybciej zasnąć. Co ciekawe, serotonina hamuje też ochotę na węglowodany i poprawia nastrój. Wszystkie te działania mogą być cennym wsparciem podczas kuracji odchudzającej.

Teoretycznie: im większe kłopoty z zasypianiem, tym więcej kiwi lepiej zjeść. Na każdy gram owocu kiwi przypada 6 mikrogramów serotoniny. Średnie kiwi waży 95 g, po obraniu ok. 75 g. Zatem jeden owoc dostarcza 450 mikrogramów serotoniny.

W badaniu wspomnianym wyżej podawano uczestnikom eksperymentu każdego dnia 2 kiwi, czyli ok. 900 mikrogramów serotoniny. Skoro taka dawka wykazała pozytywne działanie, ułatwiając zasypianie i poprawiając jakość snu, można przyjąć, że dwa kiwi na noc wystarczą. Osoby o ponadprzeciętnej masie ciała być może będą potrzebowały większej „dawki” kiwi.

Nie tylko kiwi zawiera serotoninę, która ułatwia zasypianie. Znajduje się ona także w następujących owocach:

banan,

ananas,

marakuja,

granat,

truskawki,

śliwki.

Serotonina obecna jest nie tylko w owocach, ale i w warzywach. Najbogatsze w nią są: cykoria, papryka, sałata, szpinak, ziemniaki, kapusta chińska. Inne niż dieta sposoby na podniesienie poziomu serotoniny to: medytacja, ekspozycja na światło słoneczne, aktywność fizyczna.

