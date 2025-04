Kiwi to owoc polecany dla cukrzyków i osób z insulinoopornością nawet pomimo tego, że zawiera cukry proste. Oto 3 złote zasady umieszczania kiwi w diecie cukrzycowej i najważniejsze zalety kiwi dla cukrzyków. Poznaj je i jedz kiwi na zdrowie bez obaw o skok glukozy.

W 100 g świeżych owoców kiwi jest dokładnie:

14 g węglowodanów ogółem, a w tym: 3 g błonnika, 9 g cukrów prostych i dwucukrów .



Kiwi należy do owoców o stosunkowo niewielkiej zawartości cukrów prostych. Kiwi dostarcza podobnej dawki cukru, co jabłka, gruszki i śliwki. Ponieważ owoce kiwi są dość kwaśne, mała szansa, że zjesz ich tyle, co np. słodkich śliwek. Z tego powodu owoce kiwi uważa się za niskocukrowe.

Pojedynczy owoc kiwi waży 75 g i dostarcza dokładnie 6,75 g cukrów prostych, to jedna pełna łyżeczka cukru w przeliczeniu na cukier kuchenny. Oczywiście kiwi jest zdrowsze niż sam cukier, bo dodatkowo ma witaminy i antyoksydanty.

Kiwi - wymienniki węglowodanowe (WW)

Za jeden wymiennik węglowodanowy uznaje się porcję produktu, która dostarcza dokładnie 10 g cukrów prostych. To przydatne w wyliczeniach i planowaniu jadłospisu w cukrzycy typu 2. i cukrzycy typu 1. 1 wymiennik węglowodanowy kiwi to dokładnie 111 g owocu, czyli ok. 1,5 średniej wielkości kiwi.

Indeks glikemiczny (IG) kiwi wynosi 50. Kiwi należy do owoców z niskim (

fot. Kiwi ma niski indeks glikemiczny równy 50/ Adobe Stock, Atlas

Kiwi podnosi poziom cukru we krwi, jak każdy produkt, który jest źródłem prostych węglowodanów. Kiwi nie podbija jednak glukozy we krwi bardzo szybko i skokowo. Świadczy o tym niski indeks glikemiczny kiwi (50) i niski ładunek glikemiczny pojedynczego kiwi. Jeśli wkomponujesz je w jadłospis odpowiednio, kiwi nie powinno znacząco podnieść cukru we krwi. Przestrzegaj jednak rozsądnej porcji i nie zjadaj więcej niż 2-3 kiwi na raz.

Kiwi należy do owoców polecanych w cukrzycy. Ma niski indeks glikemiczny, przeciętną (w porównaniu do innych owoców) zawartość węglowodanów i smak niesprzyjający przejadaniu się kiwi. Cukrzycy mogą jeść kiwi, jednak jak w przypadku innych węglowodanowych produktów, powinni przestrzegać zasad:

pojedyncza porcja kiwi musi być dostosowana do indywidualnej diety zgodnie z przelicznikiem wymienników węglowodanowych;

zgodnie z przelicznikiem wymienników węglowodanowych; warto łączyć kiwi z produktami białkowymi i tłuszczowymi (choć nie z produktami mlecznymi, bo kiwi powoduje, że stają się gorzkie);

(choć nie z produktami mlecznymi, bo kiwi powoduje, że stają się gorzkie); najbezpieczniej jeść kiwi na deser po głównym posiłku, by zminimalizować skok glukozy.

Jeśli zachowasz te najważniejsze 3 zasady, możesz włączyć kiwi do diety w cukrzycy, diety w insulinooporności i diety w stanie przedcukrzycowym. Kiwi przynosi cukrzykom też sporo zalet zdrowotnych!

Owoców nie wyklucza się z diety cukrzycowej ze względu na cenne substancje, które zawierają (oprócz podbijających glukozę cukrów prostych). Choć jedno kiwi ma tyle samo cukru, co pojedynczy cukierek, słodycze nie są polecane w cukrzycy, a owoc kiwi owszem. Wszystko przez dawkę witamin i antyoksydantów, których dostarczasz razem z owocami, a których nie ma w słodyczach.

Oto najważniejsze zalety kiwi, przez które poleca się je dla cukrzyków, osób ze stanem przedcukrzycowym i insulinoopornością:

kiwi jest bogatym źródłem antyoksydacyjnej witaminy C ;

; kiwi to źródło błonnika ;

; w kiwi jest sporo zdrowego kwasu foliowego ;

; kiwi jest bogate w antyoksydanty.

Te 4 grupy składników powodują, że owoc kiwi jest dla cukrzyków bardzo zdrowy. Witamina C działa antyoksydacyjne i chroni komórki przed uszkodzeniami, np. spowodowanymi wysokimi poziomami cukru we krwi.

Kwas foliowy to składnik obniżający poziom homocysteiny, a ta jest wskaźnikiem predysponującym do chorób serca. Cukrzycy są szczególnie narażeni na choroby związane z układem krążenia, więc muszą utrzymywać poziom homocysteiny na możliwie niskim poziomie.

Błonnik z kiwi usprawnia wypróżnianie, przeciwdziała zaparciom i co szczególnie ważne dla cukrzyków: spowalnia wchłanianie cukrów do krwioobiegu. Dieta bogata w błonnik dodatkowo poprawia parametry lipidowe we krwi i obniża cholesterol. Jego wysoki poziom jest u cukrzyków szczególnie niepożądany!

Owoce kiwi są także źródłem wielu zdrowych substancji, występujących pod wspólną nazwą: antyoksydanty. Nie sposób wymienić wszystkich funkcji i zalet dla organizmu, jakie spełniają. Ich wysoka podaż jest związana z dłuższym i lepszych zdrowiem, większą sprawnością i bystrością umysłu, polepszoną zdolnością samoregeneracji ciała i nie tylko. To dla cukrzyków szczególnie ważne cząstki, bo ich organizmy są już narażone na toksyczne działanie nadmiaru glukozy i bardzo ważne jest dbanie o naturalne mechanizmy naprawcze. Owoce kiwi są dla cukrzyków bardzo zdrowe i polecane.

