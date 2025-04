Zima to czas, w którym szczególnie powinniśmy zadbać o naszą odporność. Nie jest to łatwe, gdyż asortyment warzyw będących źródłem drogocennych witamin i składników mineralnych chroniących organizm przed infekcjami nie jest tak szeroki jak w okresie letnim. Dlatego warto jest, szczególnie w tym czasie, korzystać z produktów kiszonych. Czy jednak zawsze są one zdrowe?

Kiszenie – czy jest to zawsze proces naturalny?



Jeżeli sami kiedyś robiliśmy przetwory kiszone, to wiemy, że potrzebna jest do tego przede wszystkim sól, przyprawy (jak. np. koper czy kminek), czasami również woda (jak w przypadku ogórków), odpowiednia temperatura oraz najważniejszy czynnik, czyli czas. W procesie kiszenia, pod wpływem wymienionych wyżej czynników, powstają bakterie kwasy mlekowego, które wpływają korzystnie m.in. na odporność organizmu i pracę przewodu pokarmowego. Dlatego też spożywając produkty kiszone, dostarczamy te dobroczynne bakterie do naszego organizmu.

Niestety produkty kiszone kupione w sklepie nie zawsze są przygotowane w sposób naturalny. Często producenci, aby przyspieszyć proces kiszenia, dodają do produktów ocet, szczególnie w przypadku kapusty. Niestety tak przygotowany produkt nie ma właściwości prozdrowotnych, gdyż nie zawiera dobroczynnych bakterii. Pamiętaj, jeśli kupujesz kapustę na bazarze, warto ją na początku spróbować. Smak i zapach octu będzie wyczuwalny.

Produkty kiszone – tanie źródło drogocennych wartości



Kiszona kapusta, ogórki, buraki, oliwki, fermentowane soki warzywne i owocowe – wachlarz produktów kiszonych jest na tyle szeroki, że nawet najbardziej wybredni znajdą coś dla siebie. Oprócz zawartości niezwykle zdrowych bakterii kwasu mlekowego, kiszonki mają szereg innych zalet, dla których warto je wybierać:

Są niskokaloryczne i jednocześnie sycące, dlatego polecane są osobom odchudzającym się (100 g kapusty kiszonej to tylko 20 kcal, a 1 średni kiszony ogórek to tylko 7 kcal).

(100 g kapusty kiszonej to tylko 20 kcal, a 1 średni kiszony ogórek to tylko 7 kcal). Cechują się wysoką zawartością błonnika , który działa niczym szczotka w naszych jelitach – pozwala oczyścić je ze złogów i wspomaga ich pracę.

, który działa niczym szczotka w naszych jelitach – pozwala oczyścić je ze złogów i wspomaga ich pracę. Zawierają szereg witamin i składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu i podnoszących naszą odporność, np. witaminy z grupy B, A, K, C i E oraz wapń, potas, żelazo, magnez.

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu i podnoszących naszą odporność, np. witaminy z grupy B, A, K, C i E oraz wapń, potas, żelazo, magnez. Ze względu na zawartość naturalnych przeciwutleniaczy kiszonki mają właściwości antynowotworowe .

. Dzięki wysokiej zawartości witamin i minerałów wspomagają oczyszczanie organizmu z toksyn.

Czy każdy może jeść produkty kiszone?



Niestety, ze względu na pewne schorzenia, niektóre osoby powinny ograniczyć spożywanie kiszonek.

Pacjenci stosujący leki przeciwzakrzepowe powinni unikać kapusty kiszonej ze względu na dużą zawartość witaminy K, która zmniejsza przeciwzakrzepowe działanie leków.

powinni unikać kapusty kiszonej ze względu na dużą zawartość witaminy K, która zmniejsza przeciwzakrzepowe działanie leków. Ze względu na wysoką zawartość sodu produkty kiszone nie powinny być ograniczone w diecie osób dotkniętych nadciśnieniem oraz kamicą szczawianowo-wapniową.

Pacjenci stosujący dietę lekkostrawną (m.in. choroby wątroby) powinny unikać spożywania kiszonek.

Produkty kiszone nie są zalecane dla osób z nietolerancją histaminy.

Opracowanie: Olga Miszkiewicz-Górecka, mgr inż. Magdalena Siuba-Strzelińska, Instytut Żywności i Żywienia.