Na temat detoksu powstało już wiele mitów. Ten rodzaj oczyszczającej diety ma wielu zwolenników, ale tyle samo przeciwników. Zdrowy organizm każdego dnia sam pozbywa się toksyn, które mogą zaburzać jego funkcjonowanie. Jednak bardzo często nie radzi sobie z ich nadmiarem i w konsekwencji zaczyna je magazynować. Wtedy trzeba zacząć działać. Wiele osób już przyzwyczaiło się czuć "tak sobie". A nie musi tak być... więcej, nie powinno tak być. Wystarczy uważnie obserwować swój organizm i reagować na wysyłane przez niego sygnały.

1. Notoryczne przemęczenie

Ciągłe zmęczenie jest zazwyczaj spowodowane gromadzeniem się w jelitach niestrawionych resztek jedzenia. Powoduje to obciążenie układu trawiennego, a to z kolei wywołuje uczucie ciężkości i sprawia, że nie masz energii.

W tym przypadku organizm będzie potrzebował detoksu, który pomoże wyeliminować zalegające złogi. Staraj się jeść trochę mniej i zrezygnuj z ciężkostrawnych potrwa. Idealnie byłoby, gdybyś zamieniła produkty mączne na owoce i warzywa.

2. Nieprzyjemny zapach ciała

Zazwyczaj nie jesteśmy w stanie poczuć własnego zapachu ciała, chyba że jest on bardzo silny i wyjątkowo nieprzyjemny. Jeżeli tak masz, to w twoim organizmie najprawdopodobniej nagromadziło się bardzo dużo toksyn. Jeżeli chcesz się ich pozbyć, to zrezygnuj na jakiś czas z produktów pochodzenia zwierzęcego – szczególnie mięsa. Dobrze, gdyby ten czas trwał od 10 do 12 tygodni. Nawet jeżeli nie borykasz się z takim problemem, to pamiętaj, że mięso powinno się jeść 3 razy w tygodniu.

3. Wzrost wagi

Jesteś na diecie, a mimo to nie chudniesz? Jeżeli od dłuższego czasu bezskutecznie walczy z dodatkowymi kilogramami lub tyjesz bez wyraźnej przyczyny, to najwyższy czas na detoks. Toksyny, które gromadzą się w organizmie, drastycznie spowalniają metabolizm. Konsekwencją tego jest szybkie przybieranie na wadze. Co gorsza, te związki zaburzają wchłanianie witamin i minerałów, a to może być bardzo niebezpieczne dla zdrowia.

W tym wypadku najlepiej sprawdzą się zielone koktajle i produkty nieprzetworzone. Zrezygnuj za to z jedzenia i napojów, które zawierają duże ilości tłuszczu i cukru. Dzięki temu organizm znacznie szybciej pozbędzie się nagromadzonych toksyn.

4. Bezsenność

Masz problemy z zasypianiem? To może być znak, że twój organizm potrzebuje detoksu. Za regulację snu odpowiada melatonina, jednak gdy w naszym organizmie jest duża ilość toksyn, to uwalnia znacznie mniej hormonu, a przez to znacznie gorzej śpimy. Im więcej toksyn magazynuje się w wątrobie, tym trudniej jest nam zasnąć.

Jak to zmienić? Pij świeżo wyciskane soki z warzyw i owoców. Włącz do swojej diety kalafiora i brokuły, a przed pójściem do łóżka wypij ziołową herbatę – rumianek lub melisę.

5. Stany depresyjne

Jesteś narażona na nią znacznie bardziej, gdy narządy - układ trawienny i mózg - są obciążony dużą ilością toksyn. Gdy nie masz żadnych przyczyn, które mogą wywołać u ciebie smutek i przygnębienie, to może warto spróbować detoksu. W jego trakcie wyeliminuj z diety wszystkie przetworzone produkty i fast foody. Zacznij pić zielone soki, jedz więcej warzyw i owoców. Jeżeli po upływie liku tygodni ten stan nie minie, to najlepiej będzie, jeżeli skontaktujesz się z psychologiem.

