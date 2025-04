Zepsute ogórki kiszone mają charakterystyczny nieprzyjemny zapach, a na ich powierzchni często pływa kolorowy kożuch. Sprawdź, jak rozpoznać zepsute ogórki kiszone, by nie pomylić ich z naturalnymi procesami fermentacji.

Reklama

Spis treści:

Najlepiej rozpoznać zepsute ogórki kiszone, posługując się zmysłami. Dokładnie zaobserwuj ich zapach, wygląd i dotknij ogórków, jeśli masz wątpliwości.

Rozpoznaj zepsute ogórki kiszone po zapachu

Zepsute ogórki kiszone mają bardzo charakterystyczny zapach. Nie jest to charakterystyczny, kwaśny zapach kiszonek, a mocny, nieprzyjemny i odstraszający odór.

Rozpoznaj zepsute ogórki kiszone po wyglądzie

Biały nalot na ogórkach kiszonych nie świadczy o ich zepsuciu. Jeśli na powierzchni słoika zobaczysz jednak nierównomierny kożuch, może być to groźna pleśń! Nie jedz ogórków, które mają na wierzchu charakterystyczny biało-niebieski kożuch. Odróżnij go od niegroźnego kożucha fermentacyjnego, który jest biały i jednolity. Pleśń na powierzchni ogórków kiszonych, przybiera najczęściej niebieskawy lub zielonkawy kolor. To oznaka, że ogórki trzeba wyrzucić.

Rozpoznaj zepsute ogórki kiszone po dotyku

Zepsute ogórki kiszone są miękkie i rozpadają się przy naciśnięciu. Nie mają nic wspólnego z jędrnymi, smacznymi ogórkami kiszonymi. Miękkie ogórki nie muszą być zepsute, wpływa na to też temperatura.

Żeby dobrze ocenić, czy kiszone ogórki są zepsute, warto poznać także podejrzane oznaki, które nie świadczą o zepsuciu ogórków. Kiszone ogórki nie są zepsute, jeśli:

Po otwarciu słoika płyn buzuje i ulatnia się gaz ;

; Woda z ogórków kiszonych jest gazowana;

Na dnie słoika jest biały osad;

Zalewa kiszonych ogórków jest mętna ;

; Na wierzchu pojawia się kożuch fermentacyjny: jest biały i jednolity w strukturze.

To wszystko naturalne oznaki zdrowej i pożądanej fermentacji mlekowej.

Zjedzenie zepsutych ogórków kiszonych jest niebezpieczne dla zdrowia. Spleśniałe lub zgniłe ogórki kiszone mogą ci bardzo zaszkodzić. Po zjedzeniu zepsutych kiszonych ogórków spodziewaj się niestrawności, bólów brzucha, mdłości. Mogą wystąpić też wymioty i biegunki. Wszystkie objawy to po prostu klasyczne objawy zatrucia pokarmowego.

Nawet jeśli na pierwszy rzut oka nic ci nie jest po zjedzeniu zepsutych ogórków kiszonych, toksyny i tak mogą ci zaszkodzić. Jeśli w kiszonkach rozwinęła się pleśń i ją skonsumujesz, jesz też groźne i rakotwórcze aflatoksyny. Są one groźne dla wątroby, ale efekty ich uszkadzającego działania nie pojawią się od razu.

Jedz więc ogórki kiszone dla zdrowia (choć unikaj kiszonek w dnie moczanowej i ogórków kiszonych we wrzodach żołądka), ale bądź wyczulona na wszystkie oznaki, że mogą być zepsute. Nie jest to częste, ale nie wahaj się i wyrzuć cały słoik zepsutych kiszonych ogórków, jeśli ci się przytrafi.

Jest kilka domniemanych przyczyn psucia się ogórków kiszonych. Najczęściej ogórki kiszone psują się, bo:

Słoiki i przykrywki nie były sterylne , dokładnie umyte lub wyparzone;

, dokładnie umyte lub wyparzone; Słoiki do ogórków kiszonych były nieszczelne ;

; Ogórki były spleśniałe lub nadgnite przed kiszeniem ,

, Ogórki do kiszenia wystawały ponad zalewę,

Zalewa solankowa do kiszenia ogórków była zbyt mało stężona,

Ogórki nie były upchane w słoikach wystarczająco ciasto,

wystarczająco ciasto, Ogórki do kiszenia były bardzo mocno nawożone azotem.

Reklama

Czytaj także:

Kapusta kiszona na wsparcie jelit i odporność. Kto nie powinien jej jeść?

Czy warto pić sok z kiszonej kapusty? Właściwości i przeciwwskazania

Naturalne probiotyki to nie tylko kiszonki i jogurt. 13 skutecznych probiotyków z twojej kuchni