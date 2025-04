Intensywne rolnictwo i hodowla zwierząt (oraz związana z tym produkcja pasz) sprawiają, że ceny żywności w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat mogą wzrosnąć o 80% ze względu na powiększającą się powierzchnię tzw. nieużytków rolnych. Rośnie też liczba ludności i potrzeby żywieniowe.

Samowystarczalność

To wszystko sprawia, że intensywnie poszukujemy sposobów na samowystarczalność. Odpowiedzią będą systemy do samodzielnej hodowli warzyw/owoców w domu.

Jednym z rozpatrywanych rozwiązań jest wykorzystanie rośliny khai nam, która ze względu na swoją wartość odżywczą nazywana jest superwarzywem. Khai nam tradycyjnie używana jest, jako tani, wartościowy surowiec w krajach azjatyckich: Burmie, Laosie i Tajlandii.

Źródło: www.greenonyx.biz

Superwarzywo, roślina przyszłości

To malutka roślina, przypominająca wyglądem zielony kawior, która rośnie niezwykle szybko. Khain nam jest w stanie, w optymalnych warunkach podwoić swoją masę w ciągu zaledwie 48 godzin.

Khain nam opisuje się jako miks jarmużu, szpinaku i brokułów w jednym. Dlaczego roślina ta zyskała miano superwarzywa? Khai num łączy w sobie zalety żywności pochodzenia roślinnego, a jednocześnie ma bardzo dużo białka, co sprawia, że sprawdzi się jako substytut mięsa.

Khain num to:

40% białka (w suchej masie),

30% błonnika (w suchej masie),

źródło żelaza, magnezu, cynku i wapnia,

źródło witamin A, C, E i z gr. B (w tym także B12 ważnej na diecie bezmięsnej),

źródło kwasów omega 3 i omega 6,

zawiera przeciwutleniacze chlorofile, karotenoidy, flawonoidy.

Khain num można łatwo dodać do zup, koktajli, batonów czy sałatek. Roślinę tę można hodować samodzielnie, za pomocą domowego systemu wielkości ekspresu do kawy. To już niebawem w naszych domach.

