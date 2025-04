Keto żurek najlepszy wychodzi na zakwasie. Czasami niektórzy kwaśność keto żurkowi nadają nie zakwasem, lecz sokiem z kiszonych ogórków, ale wtedy zupa ma jednak smak nieco inny niż żur tradycyjny. Dlatego namawiamy na ugotowanie np. na keto Wielkanoc zupy właściwie według tradycyjnej receptury, ale z wykorzystaniem keto zakwasu i kalafiora zamiast ziemniaków. Ważne, aby kalafiora nie gotować zbyt długo – powinien pozostać półtwardy. Jeśli wersja z kalafiorem wydaje ci się niezbyt atrakcyjna, po prostu przygotuj zupę bez kalafiora (i bez ziemniaków, oczywiście).

Tradycyjny żurek, czyli polska zupa na zakwasie z mąki żytniej, zazwyczaj nie jest keto. W tradycyjnym żurku znajduje się znaczna ilość węglowodanów pochodzących z mąki żytniej oraz dodatków, takich jak ziemniaki (nawet kiełbasa potrafi zawierać skrobię w postaci węglowodanów).

Można jednak zmodyfikować przepis tak, aby wyszedł z niego keto żurek. Wystarczy użyć mąki niskowęglowodanowej zamiast mąki żytniej, a ziemniaki zastąpić warzywami pasującymi do diety ketogenicznej. Kiełbasę najlepiej wybrać bez dodatku skrobi lub innych węglowodanowych wypełniaczy, czyli trzeba przeanalizować etykiety i wybrać produkt najbardziej naturalny, bez wypełniaczy.

Najprościej jest przygotować zakwas na keto żurek z mąki łubinowej, która wpisuje się w dietę ketogeniczną, ale sprawdzi się także w diecie bazującej na produktach o niskim indeksie glikemicznym. To niskowęglowodanowa alternatywa dla białej mąki o wielu zastosowaniach i świetnie sprawdza się jako baza zakwasu na żur.

Przygotowanie zakwasu nie jest trudne, ale trzeba pamiętać, że potrzeba aż 6 dni, aby zakwas był gotowy do użycia, więc należy go nastawić z wyprzedzeniem. Jego zrobienie jest jednak o wiele łatwiejsze i mniej czasochłonne niż zrobienie zakwasu chlebowego.

Przepis na zakwas na żurek keto z mąki łubinowej

Do sporego słoika wrzuć 6-7 łyżek mąki łubinowej, 5 ząbków czosnku, 3 duże liście laurowe o 8-10 ziaren ziela angielskiego. Całość zalej przegotowaną wodą (ok. 500 ml). Dokładnie wymieszaj, zakryj otwór słoika gazą i umocują ja gumka. Odstaw w ciepłe miejsce na 5-6 dni. Codziennie trzeba zakwas mieszać. Gdy powstanie piana, należy ją zdjąć.

Zakwas na żurek keto można także zrobić z innej mąki, np. kasztanowej czy konopnej. Niestety nie da się go przygotować z mąki kokosowej czy migdałowej.

fot. Zakwas na żurek keto/ Adobe Stock, Joanna

Wiele składników tradycyjnego żurku to produkty o małej zawartości węglowodanów. Dlatego tak niewielkie modyfikacje jak zrezygnowanie z ziemniaków i tradycyjnego zakwasu nie odbiorę tej zupie jej aromatu i smaku. Proponujemy zastąpić ziemniaki kalafiorem, aby zupa na talerzu miała wygląd podobny do tego, jaki ma tradycyjny żurek, ale nie jest to konieczne. Keto żurek z dużą ilością kiełbasy i jaja będzie równie dobry.

Składniki:

1,5 l wody,

3 liście laurowe,

6 ziaren ziela angielskiego,

6 ziaren pieprzu czarnego,

łyżka majeranku,

600 g kiełbasy białej surowej,

150 g boczku wędzonego,

cebula,

4 ząbki czosnku,

400-500 ml zakwasu na keto żurek,

śmietanka 30%,

2 łyżki oleju,

1-2 łyżki chrzanu,

szklanka niewielkich kawałków kalafiora,

sól, pieprz do smaku,

jaja na twardo do podania w zupie.

Sposób przygotowania:

Nakłuj białą kiełbasę i włóż do garnuszka z wodą. Dodaj ziele angielskie, pieprz i skórkę boczku. Gotuj na wolnym ogniu ok. 20 minut, wyjmij kiełbasę i odstaw do ostudzenia. Rozgrzej olej na patelni i wrzuć na nią pokrojony w kosteczkę lub paseczki boczek. Gdy się zrumieni, dodaj posiekaną cebulę i czosnek. Smaż jeszcze 2 minuty na wolnym ogniu. Kiełbasę pokrój w plasterki. Do garnka z wodą dodaj kiełbasę, zawartość patelni i majeranek. Gotuj 10 minut, dorzuć kalafiora i gotuj 5 minut, a potem dodaj zakwas. Dodaj chrzan i śmietankę, podgrzej do zagotowania i zdejmij z ognia, nie gotuj. Dopraw solą i pieprzem. Podawaj z gotowanym jajem. Możesz posypać posiekaną natką i odrobiną słodkiej papryki dla koloru.

