Keto grypa nie jest zakaźna, ale potrafi uprzykrzyć życie. Jak sobie z nią radzić?

Keto grypa przydarza się niektórym osobom, które rozpoczynają dietę ketogeniczną. Niewątpliwie związana jest z nagłym zmniejszeniem ilości węglowodanów w diecie i stanem ketozy, w jaki wchodzi organizm. To trudny moment, w którym musi on przestawić się z czerpania energii z węglowodanów na sięganie po energię z tłuszczu. Czas trwania keto grypy może być różny, ale zwykle trwa ona ok. 7 dni.