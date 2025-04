Chleb keto ma w składzie sporo jaj, tłuszczu i błonnika, a bardzo mało węglowodanów, co jest podstawą diety ketogenicznej. Najczęstszym tłuszczem stosowanym do wypieku jest olej kokosowy, ale można znaleźć też przepisy ze śmietaną czy majonezem. Aby przygotować chleb keto, zazwyczaj łączy się składniki, mieszając je w misce, a następnie wylewa się ciasto do formy i piecze w piekarniku.

Istnieją różne przepisy na chleb keto. Niektóre zawierają sporo dość kosztownych składników, inne mają krótki skład, a ich cena wychodzi nieco niższa. Wybraliśmy sensowne przepisy o rozsądnym koszcie. Jednak trzeba sobie powiedzieć jasno: keto chleb nie jest tanim produktem spożywczym.

Chleb keto jest przygotowywany bez mąki pszennej i innych węglowodanów prostych. Zamiast tego, używa się zazwyczaj mąki migdałowej lub kokosowej, a także jajek, oleju lub masła, proszku do pieczenia i soli. Niektóre przepisy mogą również zawierać nabiał w postaci sera lub śmietany.

Gdzie kupić keto chleb?

W internecie jest wielu dostawców keto chleba, a znaleźć ich można bez problemu przez wyszukiwarkę lub w popularnych serwisach łączących producentów i handlowców z klientami. Do zdobycia jest gotowy upieczony chleb (w cenie ok. 22 zł za 600 g) lub mieszanka do samodzielnego wypieku keto chleba w domu (17-20 zł).

Keto chleb oferują też niektóre piekarnie, np. Putka sprzedaje keto chleb ProBody, a piekarnia Kiełtyka chleb farmerski (keto, LC), który wpisuje się w zasady diety ketogenicznej.

Poniżej przepis na keto chleb z 2 rodzajów mąki i łuski psyllium z dodatkiem tłuszczu, wody i proszku do pieczenia.

Składniki:

szklanka mąki migdałowej,

1/4 szklanki mąki kokosowej,

1/4 szklanki proszku z łuski psyllium,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1/2 łyżeczki soli,

4 duże jajka,

1/4 szklanki roztopionego masła lub oleju kokosowego,

1/2 szklanki gorącej wody.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 175°C. W misce wymieszaj mąkę migdałową, mąkę kokosową, proszek z łuski psyllium, proszek do pieczenia i sól. Dodaj jajka i roztopione masło lub olej kokosowy do suchych składników i mieszaj, aż dobrze się połączą. Powoli dodawaj gorącą wodę, ciągle mieszając, aż ciasto się uformuje. Pozostaw na 5 minut, aby proszek z łusek psyllium wchłonął płyn. Uformuj ciasto w kształt bochenka i umieść je w wysmarowanej tłuszczem blaszce. Piecz przez 50-60 minut lub do momentu, aż chleb będzie złocisto-brązowy, a wykałaczka wbita w środek wyjdzie czysta. Niech chleb ostygnie 10 minut, a następnie wyjmij go z formy i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.

fot. Przepis na keto chleb/ Adobe Stock, vaaseenaa

Wyjątkowy przepis na keto chleb majonezowy, bo bez proszku do pieczenia czy drożdży, a mimo to wyrasta i jest przyjemny, pulchny i wilgotny w środku. Jeśli nie masz nasion chia, możesz je zastąpić taką samą ilością nasion lnu i przygotować je dokładnie tak samo, jak nasiona chia. Ten przepis pochodzi z metody odchudzania braci Rodzeń i jest jednym z tańszych. Przed pieczeniem można ciasto obficie obsypać nasionami słonecznika czy lnu.

Składniki:

150 g majonezu,

55 g mielonego siemienia lnianego,

5 jaj,

2 płaskie łyżeczki nasion chia.

Sposób przygotowania:

Zalej nasiona chia 4 łyżeczkami mocno ciepłej wody, wymieszaj i odstaw na 30 minut do napęcznienia. Włącz piekarnik i ustaw na temperaturę 180 stopni z termoobiegiem. Przełóż chia do miski, dodaj pozostałe składniki i wymieszaj mikserem. Przelej do minikeksówki (9 cm długości) wyłożonej papierem do pieczenia. Wstaw do piekarnika i piecz ok. 50 min (do tzw. suchego patyczka).

fot. Chleb majonezowy keto braci Rodzeń/ Adobe Stock, Gabi

To nie tylko chleb z mąki kokosowej, ale w ogóle superkokosowy chleb, gdyż w składzie ma i wiórki, i mleczko, i tłuszcz kokosowy. Z pewnością posmakuje każdemu, kto jest fanem kokosów.

Składniki:

1 1/2 szklanki mąki kokosowej,

1/2 szklanki płatków kokosowych,

1/4 szklanki nasion chia,

łyżeczka proszku do pieczenia,

1/2 łyżeczki soli morskiej,

6 jajek,

1/2 szklanki mleka kokosowego,

1/4 szklanki oleju kokosowego.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Wysmaruj formę do pieczenia chleba olejem kokosowym. W dużej misce wymieszaj mąkę kokosową, płatki kokosowe, nasiona chia, proszek do pieczenia i sól. W oddzielnej misce ubij jajka, a następnie dodaj mleko kokosowe i olej kokosowy. Wymieszaj. Dodaj mokre składniki do suchych składników i dobrze wymieszaj. Wlej ciasto do formy i piecz przez 50-60 minut lub do momentu, gdy patyczek wbity w środek chleba wyjdzie suchy. Wyjmij chleb z piekarnika i pozostaw do ostygnięcia przez 10-15 minut. Następnie wyjmij chleb z formy i pozostaw na kratce do całkowitego ostygnięcia.

fot. Chleb z mąki kokosowej keto/ Adobe Stock, 2207918

Fajny przepis na niskowęglowodanowy chlebek z nutką wanilii. Przygotowuje się go z mieszanki mąki migdałowej i kokosowej. Wychodzi bardzo smaczny. Przed upieczeniem można ciasto obsypać nasionami i orzechami.

Składniki:

1/2 szklanki mąki migdałowej,

1/4 szklanki mąki kokosowej,

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej,

1/4 łyżeczki soli morskiej,

3 jajka,

1/2 szklanki masła orzechowego bez dodatku cukru,

1/4 szklanki mleka kokosowego,

2 łyżki oleju kokosowego,

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Wysmaruj formę do pieczenia chleba olejem kokosowym. W dużej misce wymieszaj mąkę migdałową, mąkę kokosową, sodę oczyszczoną i sól. W oddzielnej misce ubij jajka, a następnie dodaj masło orzechowe, mleko kokosowe, olej kokosowy i ekstrakt z wanilii. Wymieszaj. Dodaj mokre składniki do suchych składników i dobrze wymieszaj. Wlej ciasto do formy i piecz przez 35-40 minut lub do momentu, gdy patyczek wbity w środek chleba wyjdzie suchy. Wyjmij chleb z piekarnika i pozostaw do ostygnięcia przez 10-15 minut.

fot. Chleb z masła orzechowego keto/ Adobe Stock, Maren Winter

