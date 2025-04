Kawa z oliwą z oliwek (Oleato) to nowa, zdrowsza, wersja kultowej już kawy kuloodpornej, czyli kawy z dodatkiem masła i oleju kokosowego. Po co dodawać oliwę z oliwek do kawy? Przede wszystkim, by uzyskać awangardowy smak napoju, a do tego by kawa dodawała więcej energii. Picie kawy z oliwą z oliwek wylansował Starbucks, który proponuje swoim klientom tajemnicze Oleato.

Reklama

Spis treści:

Kawę z oliwą z oliwek możesz kupić w niektórych kawiarniach (jako pierwszy wprowadził ją Starbucks, który sprzedaje ją jako Oleato) lub zrobić w domu. Celem spożywania tego napoju jest przede wszystkim wydobycie ciekawego smaku z kawy, ale też zyskanie nietypowych wartości odżywczych i zdrowotnych przez napój.

Pomysłodawcą Oleato jest założyciel firmy Starbucks, Howard Schultz, którego zainspirowały śródziemnomorskie zwyczaje. Przebywając na Sycylii, Howard Schultz zapoznał się ze zwyczajem codziennego spożywania łyżki oliwy z oliwek. Pewnego dnia, zamiast dodać oliwę do sałatki, postanowił on wypróbować nietypowe połączenie: dodać oliwę do kawy. Uzyskał "napój o bujnym, aksamitnym smaku, który utrzymuje się na podniebieniu".

Kawa z oliwą z oliwek jest dostępna w sieci Starbucks w: USA, w Kanadzie, we Włoszech, Paryżu, Londynie i w niektórych lokalizacjach w Japonii.

Choć obecnie w polskich kawiarniach sieciowych nie spróbujesz Oleato, pomysł dodawania oliwy z oliwek do kawy tak zaskoczył wiele osób, że kawę z oliwą z oliwek przygotowują oni sami w domu.

Oliwę z oliwek dodaje się do kawy z trzech powodów:

dla uzyskania ciekawego, awangardowego smaku kawy;

by czerpać z kawy z oliwą korzyści zdrowotne;

by kawa dodała więcej energii.

Najwięcej osób sięga po kawę z oliwą z oliwek z uwagi na potencjalne korzyści zdrowotne, które może przynieść taka mikstura. Nie ulega wątpliwości, że kawa jest zdrowa i oliwa z oliwek też jest zdrowa. W połączeniu ich właściwości nie intensyfikują się specjalnie, ale sam napój pozostaje zdrowy. Jeśli nie masz pomysłu jak zwiększyć spożycie oliwy z oliwek, kawa w tej formie może być dobrym pomysłem.

Oto kilka potencjalnych prozdrowotnych zalet picia kawy z oliwą z oliwek:

Kawa z oliwą jest źródłem wielu antyoksydantów , które działają prozdrowotnie, gdyż neutralizują wolne rodniki. Ich nadmiar jest powiązany z wieloma chorobami i gorszym samopoczuciem.

, które działają prozdrowotnie, gdyż neutralizują wolne rodniki. Ich nadmiar jest powiązany z wieloma chorobami i gorszym samopoczuciem. Kawa z oliwą z oliwek mają pozytywny wpływ na zdrowie układu sercowo-naczyniowego . Dobrze wpływa na cholesterol, lipidogram, a także na ciśnienie krwi.

. Dobrze wpływa na cholesterol, lipidogram, a także na ciśnienie krwi. Kawa z oliwą z oliwek wpisuje się w założenia diety śródziemnomorskiej: najzdrowszej diety świata. Wspiera dążenie do tego modelu żywienia.

Kawa z oliwą może być dobrym środkiem na zaparcia . Już sama kawa działa lekko przeczyszczająco, a oliwa może intensyfikować ten efekt. Dla osób z zaparciami może być to zaleta.

. Już sama kawa działa lekko przeczyszczająco, a oliwa może intensyfikować ten efekt. Dla osób z zaparciami może być to zaleta. Kawa z oliwą może dodawać energii . Kawa jest źródłem pobudzającej kofeiny, a oliwa dostarcza dawkę kalorii, które organizm zamienia na energię.

. Kawa jest źródłem pobudzającej kofeiny, a oliwa dostarcza dawkę kalorii, które organizm zamienia na energię. Kawa z oliwą może wspierać utrzymanie ketozy w diecie ketogenicznej. Nie zawiera wielu węglowodanów, a dostarcza porcji zdrowego tłuszczu.

Według założyciela Starbucksa kawa z oliwą ma mieć bujny, aksamitny smak, który utrzymuje się na podniebieniu. Zaintrygowana tym opisem, postanowiłam sprawdzić, jak smakuje kawa z oliwą z oliwek przygotowana w domu.

Przygotowałam porcję czarnej kawy i dodałam do niej oliwę z oliwek. Całość zmiksowałam w blenderze do smoothie przez kilka sekund. Efekt?

Przede wszystkim, kawa zmieniła kolor na jaśniejszy, kremowy (mimo tego, że nie dodawałam do niej mleka). Widać, że tekstura kawy przypomina bardziej emulsję, niż płyn: jest wyraźnie bardziej kremowa.

Test smaku wypadł zaskakująco pozytywnie. Choć spodziewałam się odrzucającego dominującego aromatu oliwy, faktycznie kawa z oliwą jest po prostu lekka i kremowa. Oliwę z oliwek czuć głównie w zapachu kawy, ale nie jest to dominujący aromat, a raczej ciekawa nuta smakowa. Sam smak kawy jest złagodzony i delikatniejszy. Kawa z oliwą jest według mnie „miękka” i delikatna. Pierwsze kilka łyków zdecydowanie należy do przyjemnych.

Proponuję pić kawę z oliwą z oliwek od razu po sporządzeniu, by nie dopuścić do oddzielenia się tłuszczu na powierzchni kawy. Przestudzona kawa z oliwą z oliwek zdecydowanie traci już swoje zalety sensoryczne.

Choć byłam nastawiona do tego eksperymentu sceptycznie, jestem pozytywnie zaskoczona smakiem kawy z oliwą. Kawa z oliwą z oliwek nie wejdzie raczej do mojego stałego menu, ale z chęcią powtórzę to doświadczenie w przyszłości.

Bez wątpienia kawa z oliwą z oliwek jest zdrowsza, niż słynna kawa kuloodporna. Kawa z oliwą dostarcza zdrowszych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które są cenne w diecie przeciętnego Polaka. Jeśli smakuje ci połączenie tłuszczu z kawą, zdecydowanie lepiej i zdrowiej sięgnąć po kawę z oliwą z oliwek, niż po kawę z olejem kokosowym i masłem.

Porcja kawy z oliwą z oliwek dostarcz ok. 90 kcal, które pochodzą w większości z tłuszczu.

Energia: 89 kcal

Białko: 0 g

Tłuszcz: 10 g

Jednonienasycone kwasy tłuszczowe: 7,3 g

Nasycone kwasy tłuszczowe: 1,4 g

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe: 1 g

Węglowodany: 0 g

Żelazo: 0,58 mg

Magnez: 6 mg

Potas: 100 mg

W kawie z oliwą z oliwek jest też sporo antyoksydantów, polifenoli i ok. 80 mg kofeiny (zależy to od zawartości kofeiny w zaparzonej kawie).

Dokładna kaloryczność i wartości odżywcze w porcji kawy z oliwą zależą oczywiście od dodatków. Niektórzy robią kawę z oliwą z oliwek i mlekiem, inni dodają napoje roślinne, a inni olej MCT lub masło.

Kaloryczność kawy Oleato ze Starbucks

Choć kawa Oleato nie jest dostępna w Polsce, być może kiedyś się to zmieni. Kaloryczność Oleato ze Starbucksa wynosi:

Golden Oleato Cold Brew: 380 kcal

Oleato Caffe Latte z mlekiem owsianym: 330 kcal

Mrożona kawa Oleato: 250 kcal

Kawa z oliwą z oliwek, czy Oleato, nie szkodzą. Mogą dawać efekty uboczne charakterystyczne dla przedawkowania kofeiny, ale to kwestia kawy, a nie połączenia z oliwą.

Niektórzy zgłaszają, że połączenie kawy z oliwą z oliwek działa na nich przeczyszczająco. Faktycznie, to jeden z możliwych efektów ubocznych łączenia kawy z tłuszczem. Jeśli tak reagujesz na kawę z oliwą, lepiej ją odstaw.

Włączenie nawyku picia kawy z oliwą to też dodatkowe kalorie w jadłospisie. Jedna kawa z oliwą z oliwek to ok. 90 kcal. Jeśli chcesz przytyć, może być to dla ciebie zaleta. Jeśli jednak stosujesz dietę ubogoenergetyczną i chcesz się odchudzić, zastanów się, czy czerpanie kalorii z kawy to efekt, który chcesz osiągnąć. Oczywiście nie są to "puste kalorie" bo oliwa dostarcza też cennych tłuszczów. Warto jednak uwzględnić kcal kawy z oliwą w dziennym bilansie energetycznym.

Przepis na kawę z oliwą z oliwek jest banalny.

Składniki:

porcja kawy americano (ok. 200 ml),

łyżka oliwy z oliwek extra virgin dobrej jakości (ok. 10 ml).

Sposób przygotowania:

Zaparz porcję kawy. Przelej kawę do blendera lub słoika. Dodaj oliwę z oliwek i mieszaj lub blenduj przez kilka minut do dokładnego połączenia składników. Kawa powinna mieć jasny kolor i wyraźną piankę. Pij kawę z oliwą z oliwek od razu po przygotowaniu.

Reklama

Czytaj także:

Kawa z cytryną na odchudzanie i nie tylko

Kawa na czczo: czy można ją pić?

Od ilu lat można pić kawę?