Znasz kawę z mniszka lekarskiego? Zobacz, dlaczego warto zamienić zwykłą kawę na kawę z korzenia mniszka lekarskiego

Kawa z mniszka lekarskiego przygotowywana jest z prażonego suszu z korzenia mniszka lekarskiego. Należy go zalać gorącą woda lub ugotować. Wtedy uwalnia zapach i smak podobny do kawy zwykłej lub zbożowej – to zależy od ilości użytego suszu. Napar ma wiele właściwości prozdrowotnych: zmniejsza m.in. ryzyko cukrzycy, chorób wątroby i trzustki.