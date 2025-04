Kawa kuloodporna, kawa z masłem, bulletproof coffee: to określenia dla jednego rodzaju napoju, który pije coraz więcej osób. Ponoć mieszanka ta przyspiesza metabolizm, pomaga zrzucić zbędne kilogramy i dodawać sobie energii. Czy warto ją pić? Każdy musi sobie odpowiedzieć sam na to pytanie, bo nauka nie daje w tej kwestii jednoznacznej odpowiedzi. Poznaj wady i zalety tego napoju.

To po prostu kawa z tłuszczem. Kawa kuloodporna jest napojem wypromowany przez twórcę „diety kuloodpornej”, Dave'a Aspreya. W oryginale przepis na nią zawierał:

470 ml naparu z ziaren kawy,

27-28 g niesolonego masła od krów karmionych trawą,

14-30 ml oleju MCT zawierającego średniej długości łańcuchy trójglicerydów.

Wszystkie składniki były dokładnie mieszane w blenedrze, gdyż ich połączenie poprzez zamieszanie łyżeczką nie było możliwe.

W przepisie było zastrzeżenie, żeby kawa była wolna od mykotoskyn i taką kawę ziarnistą sprzedawał i promował David Asprey, choć nie było dowodów na to, że faktycznie była ona tak przechowywana, aby nie doszło do pojawienia się w niej toksyn z grzybów.

Smak kuloodpornej kawy może być na początku dość trudny do zniesienia, ale amatorzy tego napoju przekonują, że można się do niego przyzwyczaić, a nawet od niego uzależnić. Niektórzy nawet twierdzą, że później już żadna kawa tak dobrze nie smakuje.

Ile kcal ma kawa kuloodporna kawa?

Kawa kuloodporna przygotowana według oryginalnego przepisu, czyli o zwartości 470 ml naparu z kawy, z 2 łyżkami masła (27 g) i łyżką oleju kokosowego (14 g) zawiera aż 325 kcal.

Standartowy kubek bulletproof coffee (ok. 250 ml) będzie zawierał mniej więcej połowę tej energii, czyli ok. 165 kalorii.

Zwolennicy tego rozwiązania uważają, że dodanie odrobiny niesolonego masła dobrej jakości wspomaga odchudzanie, poprawia pracę mózgu i dodaje energii.

Kawę z masłem podobno najlepiej pić zamiast śniadania. Kofeina pobudza, a tłuszcz zawarty w maśle skutecznie hamuje apetyt, co ułatwia utrzymanie diety i unikanie pojadania. Czy to prawda, że bulletproof coffee ma takie zalety?

Kawa kuloodporna wpisuje się w dietę ketogeniczną, więc to jest jej zaleta, jeśli ktoś jest zwolennikiem takiego sposobu żywienia czy odchudzania i nie chce wyjść ze stanu ketozy. Z tego punktu widzenia, faktycznie napój ten może wspomóc odchudzanie. Ale równie dobrze można wypić kawę ze śmietaną – smakuje lepiej i nie obniża poziomu ciał ketonowych.

Kawa z masłem i olejem MCT zawiera średniołancuchowe kwasy tłuszczowe, które są dość szybko przyswajane przez organizm i mogą być źródłem energii. W połączeniu z kofeiną z kawy faktycznie mogą dawać uczucie przypływu energii i sytości.

Trzeba jednak zaznaczyć, że nie ma wystarczających badań naukowych potwierdzających zalety picia kawy kuloodpornej. Nie wiadomo, dlaczego i w jaki sposób ta konkretna mieszanka zwiększa poziom energii – mamy do dyspozycji jedynie domysły.

fot. Co daje kuloodporna kawa/ Adobe Stock, ThamKC

Kawa kuloodporna pita sporadycznie nie zaszkodzi, ale pijana regularnie i w sporych ilościach może już zdrowiu się nie przysłużyć. Kawa z masłem i olejem kokosowym ma bardzo wysoką zawartość tłuszczów nasyconych. Ich wpływ na zdrowie jest kontrowersyjny – powszechnie uważa się, że wysokie spożycie tego rodzaju tłuszczu jest głównym czynnikiem ryzyka wielu chorób i należy go unikać. Trzeba jednak przyznać, że niektóre badania nie wykazały takich powiązań.

Niemniej jednak większość oficjalnych wytycznych dietetycznych, dietetyków i organów ds. zdrowia zaleca ograniczenie spożycia tłuszczów nasyconych, w tym masła i oleju kokosowego. Jeśli więc twoim celem jest ograniczanie w diecie tego rodzaju tłuszczu, pij kawę kuloodporną sporadycznie lub wcale.

Chociaż kawa kuloodporna nie dostarcza węglowodanów i dostarcza dużo tłuszczu i faktycznie może zmniejszać apetyt oraz dodawać energii, nie jest dobrym zamiennikiem pełnowartościowego posiłku, a jedynie jego kiepskim substytutem. Powiedzmy sobie szczerze – sytość można sobie zapewnić smacznym, pełnowartościowym i niekoniecznie bardzo kalorycznym posiłkiem.

Masło od zwierząt karmionych trawą zawiera pewną ilość sprzężonego kwasu linolowego, maślanu oraz witamin A i K2 oraz kwasów omeg-3, ale te same składniki można uzyskać z innych, zdrowszych produktów spożywczych. Z kolei olej MCT jest rafinowanym i przetworzonym tłuszczem pozbawionym niezbędnych składników odżywczych.

Jeśli jadasz trzy posiłki dziennie, zastąpienie śniadania kawą kuloodporną prawdopodobnie zmniejszy całkowite spożycie składników odżywczych o około jedną trzecią. To może nie być dobre rozwiązanie, jeśli już jesteś na restrykcyjnej diecie, albo intensywnie ćwiczysz.

Warto też wiedzieć, że chociaż u niektórych osób dieta wysokotłuszczowa, np. dieta keto, przynosi dobre efekty, to u niektórych potrafi dramatycznie podnosić poziom złego cholesterolu. Dlatego jeśli dbasz o prawidłowy poziom cholesterolu i pijesz kawę z masłem, musisz liczyć się z takim skutkiem ubocznym jej stosowania.

Przygotowanie kawy kuloodpornej nie jest to skomplikowane. Zaleca się, aby kawa, z której zostanie przygotowany napar była dobrej jakości. Odpadają kawy rozpuszczalne i bezkofeinowe. Najlepiej wybrać bardzo dobrej jakości kawę z rodzaju arabica. Wystarczy przygotować kubek naparu (może być espresso) i dodać do niego łyżkę niesolonego masła, najlepiej z mleka krów karmionych trawą, oraz łyżkę oleju kokosowego, który należy do olejów zawierających MCT. Całość trzeba wlać do blendera i zmiksować.

Treść artykułu pierwotnie opublikowała Karolina Kalinowska dnia 2.06.2017 r.

Źródło: healthline.com, health.clevelandclinic.org

