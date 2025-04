Kawa z kurkumą może być czarna lub z mlekiem czy napojem roślinnym, wtedy nazywa się ją złotym latte. To napój pochodzący z Indii, gdzie bywa stosowany jako naturalny antybiotyk. Napój ma nie tylko ciekawy smak. Wiele osób pija ją w celach prozdrowotnych. Sprawdziliśmy, jakie właściwości przypisywane są temu napojowi, czy tkwi w tym choć ziarno prawdy i w jakich jeszcze wersjach pije się kawę z kurkumą.

Oczywiście, że można. To nawet bardzo udane połączenie, które smakowo odpowiada wielu osobom. Jeśli posmakuje i tobie śmiało możesz ją pić, kiedy zechcesz, pamiętając o tym, żeby używając zwykłej kawy z kofeiną, nie przesadzić z jej ilością.

Kawa z kurkumą występuje w wielu różnych wersjach, które różnią się pozostałymi dodatkami. Jednak zawsze mówi się o nich „kawa z kurkumą i…” i wymienia się dodatkowy składnik czy składniki. Kurkuma zawsze jest wymieniana na pierwszym miejscu, gdyż to jej przypisuje się wiele cennych właściwości. I tak do wyboru jest:

złote latte – kawa z kurkumą i mlekiem lub substytutem mleka,

kawa z kurkumą i cynamonem (sprawdź: kawa z cynamonem),

kawa z kurkumą i kardamonem (zobacz: kawa z kardamonem),

kawa z kurkumą i imbirem,

kawa z kurkumą i pieprzem,

kawa z kurkumą i masłem,

kawa z kurkumą i olejem kokosowym (patrz: kawa z olejem kokosowym).

Wersje z różnymi przyprawami i tłuszczem to tak zwana kawa kuloodporna czy też bulletproof coffe.

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz pić kawy, możesz sięgnąć po złote mleko z kurkumą, które ma wszystkie właściwości, jakie daje kurkumina.

Poza wynikającymi z zawartości kofeiny pobudzającymi właściwościami kawa z kurkumą, przynajmniej w teorii, oferuje właściwości kurkumy, a dokładniej kurkuminy w niej zawartej. To jej przyprawa zawdzięcza rosnąca popularność.

Niestety, jak twierdzi nauka, czarna kawa z kurkumą nie jest najlepszym rozwiązaniem. W takiej postaci napój ma odczyn kwaśny, co zmniejsza rozpuszczalność kurkuminy i jej wchłanianie do organizmu. Na szczęście dodatek pieprzu czy dodatków zawierających tłuszcz zwiększa wchłanianie kurkuminy. Dlatego picie kawy z kurkumą i pieprzem czy dodatkiem oleju kokosowego, mleka czy masła jest dobrym pomysłem, jeśli ktoś liczy na to, że napój przyniesie mu korzyści zdrowotne.

Właściwości zdrowotne kawy z kurkumą

Picie kawy z kurkumą może korzystnie wpływać na organizm. Działania te to głównie zasługa kurkuminy, która może:

działać przeciwrodnikowo – neutralizuje wolne rodniki, których nadmiar sprzyja powstawaniu procesów zapalnych,

– neutralizuje wolne rodniki, których nadmiar sprzyja powstawaniu procesów zapalnych, działać przeciwzapalnie – kurkumina może łagodzić przewlekłe stany zapalne, które leżą u podłoża wielu przewlekłych chorób, w tym układu krążenia czy centralnego układu nerwowego, a także nowotworów,

– kurkumina może łagodzić przewlekłe stany zapalne, które leżą u podłoża wielu przewlekłych chorób, w tym układu krążenia czy centralnego układu nerwowego, a także nowotworów, działać przeciwbólowo – to skutek działania przeciwzapalnego kurkumy, która wykazuje zdolność łagodzenia nerwobóli,

– to skutek działania przeciwzapalnego kurkumy, która wykazuje zdolność łagodzenia nerwobóli, wspierać odporność – to także zasługa przeciwzapalnego działania kurkumy, które umożliwia organizmowi skuteczniejszą walkę z chorobotwórczymi drobnoustrojami,

– to także zasługa przeciwzapalnego działania kurkumy, które umożliwia organizmowi skuteczniejszą walkę z chorobotwórczymi drobnoustrojami, poprawiać samopoczucie – kurkumina potrafi zmniejszać stany lękowe i skracać czas trwania epizodów depresyjnych,

– kurkumina potrafi zmniejszać stany lękowe i skracać czas trwania epizodów depresyjnych, zmniejszać potreningowy ból mięśni ,

, wspomagać odchudzanie – to zasługa przeciwzapalnego działania kurkuminy i pobudzające kofeiny zawartej w kawie.

Czy rzeczywiście kawa z kurkumą ma takie właściwości? Nie można tego wykluczyć, jednak wszystkie wyżej wymienione działania kurkuminy obserwowano podczas stosowania większych dawek kurkuminy niż te zawarte w kawie z kurkumą. Aby sprawdzić, czy napój ten faktycznie ma przypisywane mu właściwości prozdrowotne, potrzebne są badania naukowe.

Peeling z kawy i kurkumy

Z kawy, kurkumy i jogurtu można zrobić peeling wyrównujący koloryt skóry. Przepisy na peeling z kawy są różne, ale podobno właśnie dodatek kurkumy może szczególnie korzystnie wpłynąć na rozjaśnianie przebarwień.

Ile kurkumy można dodać do kawy? Zwykle dodaje się ok. pół łyżeczki, czyli 1-1,5 g. Tyle wystarcza w zupełności, aby kubek kawy nabrał aromatu, a wraz z mlekiem przyprawa stworzyła apetycznie złoty w kolorze napój, czyli tzw. złote latte. I właśnie na ten napój podajemy przepis. Jest on wyjątkowy, bo zawiera też inne dodatki, które sprawiają, że kurkumina lepiej będzie się wchłaniać.

Składniki:

50 ml espresso przygotowane w dowolny sposób,

200 ml mleka lub napoju roślinnego,

½ łyżeczki kurkuminy,

szczypta pieprzu (może być pół na pół czarny pieprz z pieprzem cayenne),

3 krople ekstraktu waniliowego,

½ łyżeczki masła lub oleju kokosowego (warto dodać, jeśli nie używasz mleka),

odrobina imbiru (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Podgrzej mleko i dodaj do niego przyprawy. Dokładnie wymieszaj. Wlej gorące espresso do kubka lub szklanki i zalej przyprawionym mocno ciepłym mlekiem. Jeśli chcesz, możesz złote latte

Możesz także dodać nieco więcej kurkumy do kawy. Musisz jednak wiedzieć, że niektóre organizmy potrzebują trochę czasu, aby się do niej przyzwyczaić, dlatego zwiększaj jej ilość w napoju (i innych potrawach) stopniowo, zaczynając od porcji nie większej niż pół łyżeczki.

Pamiętaj także, że jeśli przyjmujesz suplementy z kurkumą, dawka kurkuminy w nich zawarta skumuluje się z tą zawarta w kawie z kurkumą.

fot. Przepis na kawę z kurkumą/ Adobe Stock, Prostock-studio

