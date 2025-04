Kawa z kardamonem jest naprawdę smaczna, choć czasami doprawia się ją dodatkowymi przyprawami, jak np. w przypadku kawy egipskiej czy kawy wg 5 przemian. Połączenie kawy z kardamonem może mieć też wymierne korzyści, bowiem i kawa, i kardamon mogą wspomagać zdrowie. Mogą, ale nie muszą – wszystko zależy od tego, jak tę kawę zaparzysz.

Spis treści:

Kawa z mielonym kardamonem cieszy się dużym uznaniem ze względu na oryginalny smak, ale to nie jedyna jej zaleta, bowiem niesie ze sobą pewne korzyści zdrowotne dzięki składnikom w niej zawartym:

Pamiętaj, że kawa z kardamonem przygotowana na sposób egipski lub turecki (czyli z fusami) może zawierać więcej kofeiny niż kawa parzona w ekspresie przelewowym czy ciśnieniowym. Jeśli masz nadciśnienie, może na ciebie niekorzystnie wpłynąć dodatkowo podnosząc wartość ciśnienia krwi.

Taka kawa jest też relatywnie bogata w kafestol, czyli substancję, która znana jest z podnoszenia poziomu złego cholesterolu. Może więc niekorzystnie wpływać na układ krążenia, a zwłaszcza na stan naczyń krwionośnych. Efekt taki może przynieść regularne picie kawy parzonej lub gotowanej. Jedna wypita raz na jakiś czas nie powinna zaszkodzić.

Jeśli poza dietą, aktywnością fizyczną i odpowiednią ilością snu, zastosujesz także kawę z kardamonem, być może przyczyni się ona do skuteczniejszej utraty nadwagi. Kardamon bowiem wykazuje działanie wspomagające spalanie tłuszczu. Jednak samo picie takiej kawy nie sprawi, że masa ciała zmaleje.

W dodatku badanie, które wykazało, że kardamon pomaga zwiększyć wydatek energetyczny i zmniejszyć zawartość tłuszczu w ciele, było prowadzone na myszach, a nie na ludziach. Dlatego nie wiemy, czy tak samo zadziała i u nas. Można jednak podejrzewać, że może tak być. Naukowcy wyliczyli nawet, ile ziarnek kardamonu trzeba by dziennie spożywać, aby mieć szansę uzyskać taki efekt – 8-10. Badanie przeprowadził w 2023 dr Luis Cisneros-Zevallos ze współpracownikami z Department of Horticultural Sciences na Texas A&M College of Agriculture and Life Sciences oraz naukowcami z Institute for Advancing Health Through Agriculture.

Na sam kardamon w kawie nie ma co jakoś specjalnie liczyć, ale jak najbardziej można się takim napojem wspomagać w czasie diety odchudzającej. Byle tej kawy nie przyprawić zanadto cukrem...

Warto do kawy z kardamonem dodać także cynamon, który poszerzy zakres pozytywnych skutków spożywania tego napoju o właściwości cynamonu – przeciwzapalne i przeciwutleniające. Należy jednak pamiętać, że ze wszystkim trzeba zachowywać umiar i nie inaczej jest w tym przypadku. Picie zbyt dużej ilości kawy, samej czy też z dodatkami, może prowadzić do problemów ze snem, niepokoju oraz podrażnienia żołądka. Zwłaszcza u osób nadwrażliwych na kofeinę czy przyprawy.

Odczuwane korzyści z picia kawy z kardamonem lub z kardamonem i cynamonem mogą być różne, w zależności od tego, jak organizm na nie zareaguje. Musisz pamiętać, że nie jesteśmy tacy sami i to, co zadziała na jedną osobę, niekoniecznie musi tak samo wpłynąć na ciebie.

Kawa z kardamonem, choć swoje korzenie ma w krajach azjatyckich, jest napojem bardzo popularnym w Egipcie. Proces jego przygotowania może nieco różnić się w zależności od preferencji i regionu, ale z reguły polega na gotowaniu kawy arabiki z wodą i mielonym kardamonem w specjalnym naczyniu, zwanym „dallah” lub „ibrik”. Później taka mikstura jest cedzona i serwowana na słodko, przeważnie z dodatkiem cukru lub słodkiego syropu.

Bardzo często egipska kawa z kardamonem zawiera dodatkowe przyprawy:

Zmieloną kawę miesza się ze sproszkowanymi przyprawami, w tym z kardamonem, i pozostawia zamkniętą na kilka dni. Później zagotowuje się porcję wody z cukrem i na nią sypie mieszankę kawy z przyprawami. Całość gotuje się kilka minut i potem nalewa do niewielkich naczyń i serwuje z czymś słodkim.

Poniżej 3 sposoby przygotowania kawy mielonej z kardamonem. Oczywiście można zrobić też kawę rozpuszczalną i dodać do niej kardamon, a nawet na bazie naparu kawy z kardamonem przygotować kawę mrożoną. My skupiamy się na tradycyjnej, czarnej kawie.

Składniki:

Sposób przygotowania:

Składniki:

Sposób przygotowania:

Składniki:

Sposób przygotowania: