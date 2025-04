Połączenie kawy z imbirem może wydać się zaskakujące, ale jest jak najbardziej uzasadnione. To doskonały duet, który ma korzystny wpływ na zdrowie, m.in. przyspiesza metabolizm i poprawia nastrój. Pijąc poranną kawę z dodatkiem suszonego lub startego kłącza imbiru zyskasz wiele korzyści. Poznaj je i dowiedz się, jak zrobić kawę z imbirem.

Właściwości zdrowotne picia kawy z imbirem

Dodanie imbiru do kawy podkręca jej pozytywne oddziaływanie na organizm. Obecne w kłączu składniki aktywne, jak gingerol i shoagol, mają udowodniony korzystny wpływ na zdrowie. Oto właściwości, którymi cechuje się taki napój:

poprawia trawienie i działanie układu pokarmowego: kawa z imbirem zmniejsza nudności, działa wiatropędnie, redukuje uczucie ciężkości i wzdęcia,

i działanie układu pokarmowego: kawa z imbirem zmniejsza nudności, działa wiatropędnie, redukuje uczucie ciężkości i wzdęcia, przyspiesza spalanie tłuszczu : zarówno kofeina, jak i imbir stymulują spalanie tkanki tłuszczowej, stąd też mogą wspomagać odchudzanie,

: zarówno kofeina, jak i imbir stymulują spalanie tkanki tłuszczowej, stąd też mogą wspomagać odchudzanie, działa przeciwbakteryjnie: kłącze imbiru ma udowodnioną skuteczność w zwalczaniu chorobotwórczych drobnoustrojów: niektórych wirusów i bakterii,

kłącze imbiru ma udowodnioną skuteczność w zwalczaniu chorobotwórczych drobnoustrojów: niektórych wirusów i bakterii, działa przeciwzapalnie : zarówno imbir, jak i kawa są źródłem silnych przeciwutleniaczy, które redukują stany zapalne w organizmie i zmniejszają negatywny wpływ wolnych rodników; jest to połączenie szczególnie polecane osobom z chorobami zapalnymi stawów,

: zarówno imbir, jak i kawa są źródłem silnych przeciwutleniaczy, które redukują stany zapalne w organizmie i zmniejszają negatywny wpływ wolnych rodników; jest to połączenie szczególnie polecane osobom z chorobami zapalnymi stawów, usprawnia krążenie: imbir naturalnie rozszerza naczynia krwionośne, dzięki czemu poprawia krążenie krwi, to z kolei sprawia, że do komórek ciała dociera więcej składników odżywczych i tlenu,

poprawia koncentrację: imbir zwiększa pozytywny wpływ kofeiny na zdolności poznawcze (czujność, pamięć) poprzez pobudzanie ukrwienia mózgu,

poprawia nastrój i łagodzi bóle głowy: kawa z imbirem może poprawiać samopoczucie i nastrój, łagodzić napięcie i działać przeciwbólowo,

wspiera odporność: imbir dzięki właściwościom przeciwdrobnoustrojowym i przeciwzapalnym wspiera układ odpornościowy w walce z infekcjami.

Zalety picia kawy z imbirem zachęcają do regularnego sięgania po ten rozgrzewający i ożywczy napój. Warto pić go rano, kiedy nasz organizm budzi się do życia.

Jak zrobić kawę z dodatkiem imbiru?

Dzienne spożycie świeżego imbiru nie powinno przekraczać 4 g (1 łyżeczka startej przyprawy). Do przygotowanej kawy wedle uznania – np. espresso, americano, cappucicno – dodaj 1/2 łyżeczki startego świeżego imbiru lub 1/4 łyżeczki suszonej przyprawy. Wymieszaj i gotowe. Opcjonalnie możesz dodać łyżeczkę miodu.

Warto pamiętać, że nadmiar imbiru w diecie może działać szkodliwie. Udowodniono, że zbyt duża ilość może rozrzedzać krew i zwiększać ryzyko wydłużających się krwawień. Innym możliwym skutkiem ubocznym jest spadek poziomu glukozy we krwi, co dotyczy głównie osób przyjmujących leki przeciwcukrzycowe. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: czy imbir jest szkodliwy?

