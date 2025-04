Kawa z cynamonem staje się coraz bardziej popularna. Kusi bowiem to, co taki napój może, przynajmniej w teorii, przynieść zdrowiu i figurze. Przypisuje mu się właściwości m.in. odchudzające i poprawiające koncentrację. Jest w tym ziarnko prawdy, jednak działanie mieszanki kawy i cynamonu nie zostało przebadane. Zatem trudno mieć wielkie oczekiwania, a tym bardziej nie należy liczyć na to, że efekty będą spektakularne.

Spis treści:

Kawa z dodatkiem cynamonu ma kilka właściwości, zarówno smakowych, jak i zdrowotnych. Oto kilka z nich:

Urozmaicenie smaku . Dodatek cynamonu do kawy niewątpliwie nadaje jej charakterystyczny aromat i delikatny, korzenny smak, który może być przyjemną odmianą dla osób lubiących kawę.

. Dodatek cynamonu do kawy niewątpliwie nadaje jej charakterystyczny aromat i delikatny, korzenny smak, który może być przyjemną odmianą dla osób lubiących kawę. Poprawa trawienia . Cynamon może pomóc w trawieniu, dzięki zawartym w nim substancjom (cynamaldehyd, związki fenolowe), które wspomagają pracę układu pokarmowego.

. Cynamon może pomóc w trawieniu, dzięki zawartym w nim substancjom (cynamaldehyd, związki fenolowe), które wspomagają pracę układu pokarmowego. Regulacja poziomu cukru we krwi . Cynamon może pomóc w regulacji poziomu cukru we krwi poprzez poprawę wrażliwości komórek na insulinę i zmniejszenie wchłaniania cukru z pożywienia. To szczególnie korzystne dla osób z cukrzycą typu 2.

. Cynamon może pomóc w regulacji poziomu cukru we krwi poprzez poprawę wrażliwości komórek na insulinę i zmniejszenie wchłaniania cukru z pożywienia. To szczególnie korzystne dla osób z cukrzycą typu 2. Przeciwdziałanie zapaleniu . W cynamonie znajdują się substancje o właściwościach przeciwzapalnych: kwasy fenolowe, flawonoidy, kumaryny oraz cynamaldehyd. Wykazują one działanie antyoksydacyjne i mogą pomóc w łagodzeniu stanów zapalnych w organizmie.

. W cynamonie znajdują się substancje o właściwościach przeciwzapalnych: kwasy fenolowe, flawonoidy, kumaryny oraz cynamaldehyd. Wykazują one działanie antyoksydacyjne i mogą pomóc w łagodzeniu stanów zapalnych w organizmie. Poprawa zdolności poznawczych. Niektóre badania sugerują, że cynamon może poprawić funkcje poznawcze, takie jak pamięć i koncentracja.

Pamiętaj jednak, żeby nie przesadzać z ilością cynamonu w kawie, ponieważ w dużych ilościach może to być szkodliwe dla zdrowia. Szczególnie bogaty w kumarynę, której nadmiar może niekorzystnie wpływać na organizm, jest cynamon cassia.

Kawa z dodatkiem cynamonu często jest reklamowana jako sposób wspomagający odchudzanie, ale warto spojrzeć na ten temat z bardziej realistycznego punktu widzenia.

Cynamon może pomóc w obniżaniu poziomu cukru we krwi poprzez zmniejszenie wchłaniania cukru z pożywienia i poprawę wrażliwości na insulinę. W przypadku osób z problemami z regulacją poziomu cukru we krwi spożywanie kawy z cynamonem może pomóc w stabilizacji poziomu glukozy, co może pomóc kontrolować wagę czy ułatwić odchudzanie.

Niektóre badania sugerują, że cynamon może wpływać na przyspieszenie metabolizmu, co może przyczyniać się do lepszego spalania kalorii. Jednakże efekt ten jest raczej niewielki i nie ma jednoznacznych dowodów na to, że picie kawy z cynamonem znacząco przyspiesza utratę wagi.

W jednym zbadań zaobserwowano, że przyjmowanie cynamonu może szczególnie pomóc w odchudzaniu i zmniejszaniu ilości tłuszczu w ciele osób młodych (poniżej 30. roku życia) oraz tych z otyłością (BMI powyżej 30). To potwierdza, że cynamon może pomagać w odchudzaniu, ale nie znaczy, że jest lekiem na nadwagę czy otyłość i że u każdego zadziała tak samo.

W internecie można też naleźć informacje, że spożywanie cynamonu może pomóc w zmniejszeniu apetytu i kontrolowaniu łaknienia. Choć istnieją badania sugerujące, że cynamon może wpływać na pewne mechanizmy związane z apetytem, to jednak skuteczność tego efektu w kontekście odchudzania jest dyskusyjna.

Kawa a odchudzanie: Trzeba też pamiętać, że sama kawa nie ma właściwości odchudzających. Kawa zawiera co prawda kofeinę, która może przyspieszyć metabolizm i zwiększyć poziom energii, ale nie jest to magiczny środek odchudzający.

Podsumowanie. Picie kawy z cynamonem może być jednym z elementów zdrowej diety i aktywnego stylu życia wspierającego utratę wagi. Nie należy jednak oczekiwać, że sama kawa z cynamonem będzie cudownym sposobem na utratę wagi. Warto podejść do odchudzania w sposób racjonalny i zastosować zdrową dietę odchudzającą, regularną aktywność fizyczną i inne zdrowe nawyki sprzyjające odchudzaniu. Kawa z cynamonem może być jedynie dodatkiem do nich, który być może w pewnym stopniu ułatwi powrót do prawidłowej masy ciała.

W związku z tym, co napisaliśmy powyżej, trudno jest mówić o konkretnych efektach picia kawy z cynamonem. Nie ma żadnych badań na ten temat, więc wszystkie doniesienia są jedynie anegdotami, niczym więcej. Znamy natomiast właściwości cynamonu, więc można podejrzewać, że kawa z cynamonem może wykazywać podobne właściwości jak sam cynamon, zwłaszcza jeśli ktoś będzie pił ją regularnie. Jednak gwarancji żadnych nie ma.

Jeśli ktoś twierdzi, że kawa z cynamonem pomogła mu zwalczyć nadwagę czy ustabilizowała poziom cukru we krwi, to trudno z tym dyskutować, ale nie można też takich informacji przyjmować bezkrytycznie.

fot. Właściwości kawy z cynamonem/ Adobe Stock, svetlana_cherruty

Kawa z dodatkiem cynamonu dla osób zdrowych jest bezpieczna. Jedynymi przeciwwskazaniami do picia takiego napoju mogą być:

Alergia na cynamon — niektóre osoby mogą być uczulone na cynamon lub mieć nietolerancję pokarmową tego składnika. Jeśli masz zdiagnozowaną alergię na cynamon lub doświadczasz reakcji alergicznej (świąd, wysypka, czerwienienie twarzy, trudności z oddychaniem itp.) po spożyciu go, unikaj kawy z dodatkiem cynamonu.

— niektóre osoby mogą być uczulone na cynamon lub mieć nietolerancję pokarmową tego składnika. Jeśli masz zdiagnozowaną alergię na cynamon lub doświadczasz reakcji alergicznej (świąd, wysypka, czerwienienie twarzy, trudności z oddychaniem itp.) po spożyciu go, unikaj kawy z dodatkiem cynamonu. Choroby przewodu pokarmowego — osoby z chorobami przewodu pokarmowego, takimi jak choroba wrzodowa żołądka, refluks żołądkowo-przełykowy lub zespół jelita drażliwego (IBS), mogą być wrażliwe na kawę z dodatkiem cynamonu. Niektóre składniki cynamonu mogą podrażniać błonę śluzową przewodu pokarmowego i nasilać objawy tych chorób.

— osoby z chorobami przewodu pokarmowego, takimi jak choroba wrzodowa żołądka, refluks żołądkowo-przełykowy lub zespół jelita drażliwego (IBS), mogą być wrażliwe na kawę z dodatkiem cynamonu. Niektóre składniki cynamonu mogą podrażniać błonę śluzową przewodu pokarmowego i nasilać objawy tych chorób. Interakcje z lekam i — cynamon może wpływać na metabolizm niektórych leków. Osoby przyjmujące np. leki na cukrzycę, zaburzenia krzepnięcia krwi, nadciśnienie tętnicze powinny skonsultować się z lekarzem przed spożyciem kawy z dodatkiem cynamonu.

i — cynamon może wpływać na metabolizm niektórych leków. Osoby przyjmujące np. leki na cukrzycę, zaburzenia krzepnięcia krwi, nadciśnienie tętnicze powinny skonsultować się z lekarzem przed spożyciem kawy z dodatkiem cynamonu. Ciąża i karmienie piersią — w przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią, istnieje niewiele badań dotyczących bezpieczeństwa spożycia cynamonu w znacznych ilościach. W związku z tym, będąc w takim stanie, lepiej jest zachować ostrożność i ograniczyć spożycie cynamonu do umiarkowanych ilości.

— w przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią, istnieje niewiele badań dotyczących bezpieczeństwa spożycia cynamonu w znacznych ilościach. W związku z tym, będąc w takim stanie, lepiej jest zachować ostrożność i ograniczyć spożycie cynamonu do umiarkowanych ilości. Nadmiar kumaryny — niektóre rodzaje cynamonu, zwłaszcza cynamon cassia, mogą zawierać wysokie ilości kumaryny. Jej nadmiar może być szkodliwy dla zdrowia. Natomiast długotrwałe spożywanie dużych ilości kumaryny może powodować uszkodzenia wątroby.

Kawa z cynamonem może być wzbogacana dodatkowymi przyprawami i składnikami. Do najbardziej popularnych kombinacji należą:

kawa z imbirem i cynamonem,

kawa z kurkumą i cynamonem,

kawa z kardamonem, cynamonem i goździkami,

kawa z masłem, kakao i cynamonem – to taka odmiana bulletproof coffe.

Ich amatorzy liczą na to, że taki napój przyniesie im wszystkie korzystne działania, jakie przypisuje się wszystkim składnikom takiej kawy. Niestety dowodów na skuteczność lub nieskuteczność mieszanki kawy z przyprawami nie mamy, więc trudno powiedzieć, czy rzeczywiście picie takich napojów działa prozdrowotnie.

