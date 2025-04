Kawa z cykorii to napój przygotowywany podczas parzenia korzenia cykorii, tej samej, której liście jadamy w sałatkach. Korzeń cykorii, zanim stanie się kawą, musi zostać uprażony i zmielony, a następnie poddawany jest procesom warzenia. To, co odróżnia kawę z cykorii od zwykłej to fakt, że nie zawiera kofeiny, dzięki czemu mogą po nią sięgać osoby, które zwykłej kawy pić nie powinny.

Reklama

Spis treści:

Po zaparzeniu kawa z cykorii smakiem przypomina zwykłą kawę, ale ma nieco gorzkawy, ziemisty i jednocześnie lekko orzechowy smak.

Najczęściej do zaparzenia kubka napoju używa się dwóch łyżek stołowych suchej kawy z cykorii. Na filiżankę 180 ml wystarczy 1-1,5 łyżki. W takiej porcji znajduje się:

0,2 g białka,

1,3 g węglowodanów,

0 g tłuszczu,

3,83 mg magnezu,

61,2 mg potasu,

6,4 kcal.

Kawa z cykorii dostarcza też trochę wapnia i żelaza oraz ważnych fitozwiązków:

inulinę – naturalny prebiotyk,

– naturalny prebiotyk, kumarynę o właściwościach przeciwzakrzepowych,

o właściwościach przeciwzakrzepowych, taniny – działają przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, wspierają odporność,

– działają przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, wspierają odporność, flawonoidy – to antyoksydanty i działaniu przeciwzapalnym.

Choć o tych związkach wiadomo, że mają prozdrowotne działanie, to trudno cokolwiek powiedzieć o prozdrowotnym działaniu kawy z cykorii. Wiadomo, że korzeń cykorii ma pewne właściwości prozdrowotne, jednak kawa z cykorii to produkt, który wymaga poddania korzenia kilku procesom, które wpływają na skład chemiczny. Dlatego działania kawy z cykorii nie można porównać do działań korzenia z cykorii. Potwierdziło to badanie, które wykazało, że kawa z cykorii wykazuje mniejsze działanie antyoksydacyjne niż inne rodzaje kawy, jest za to w porównaniu z nimi bogatszym źródłem mikroelementów.

Indeks glikemiczny kawy z cykorii

Indeks glikemiczny (IG) kawy z cykorii wynosi 40. To plasuje ten napój w grupie produktów o niskim indeksie glikemicznym.

Ładunek glikemiczny (GL) kawy z cykorii wynosi 1,1, jest to więc napój i niskim ładunku glikemicznym.

fot. Właściwości kawy z cykorii/ Adobe Stock, New Africa

Kawa z cykorii a odchudzanie

Kawa z cykorii, pita bez cukru i mleczka jest niskokaloryczna. Pita z łyżeczką cukru i 30 ml mleka 3,2% tłuszczu ma już o 38 kcal więcej, w sumie w porcji 180 ml kawy + 30 ml mleka + łyżeczka cukru jest ponad 44 kcal.

Kawa z cykorii nie jest napojem, o którym można by powiedzieć, że wspomaga odchudzanie. Nie badano tego, ani żadne ze składników tego napoju nie są uznawane za jakoś specjalnie cenne podczas odchudzania.

Czy kawa z cykorii pobudza?

Nie, kawa z cykorii nie ma takich właściwości, gdyż nie zawiera kofeiny. A to ona w zwykłej kawie jest substancją pobudzającą. Z tego względu napój z korzenia cykorii można polecać osobom, które z różnych względów powinny ograniczać lub unikać kofeiny.

Czy kawa Inka to kawa z cykorii?

Kawa inka jest kawą zbożową z jęczmienia i żyta z dodatkiem korzenia cykorii. Nie jest więc czystą kawą z cykorii, choć ją zawiera.

Kawy z cykorii nie powinny pić osoby, które są na nią uczulone. Alergia po wypiciu takiego napoju może np. wystąpić u osób uczulonych na salicylany, pyłki brzozy i ambrozji. U takich ludzi kawa z cykorii może wywołać świąd, mrowienie, obrzęk czy ból w okolicy jamy ustnej.

Nie przebadano bezpieczeństwa picia kawy z cykorii u ciężarnych i karmiących piersią. Nie znaczy to, że taka kawa jest wtedy szkodliwa, lecz że lepiej w takich sytuacjach skonsultować się z lekarzem lub z rezygnować z picia z kawy z cykorii.

U niektórych osób po wypiciu kawy mogą wystąpić gazy, bóle brzucha, wzdęcia, zgaga.

Ile można pić kawy z cykorii?

Nie badano tego. Powszechna opinia jednak brzmi, że 3 filiżanki kawy z cykorii dziennie nie powinny wywoływać żadnych skutków ubocznych, jeśli osoba ja pijąca nie ma alergii.

Trzeba pamiętać jednak, że każdy organizm jest inny. Dlatego jedna osoba będzie mogła wypić więcej naparu, a dla innej nawet 3 filiżanki mogą okazać się zbyt dużą ilością. Najlepiej to wypraktykować, obserwując własny organizm.

Można przygotować kawę z samego korzenia z cykorii lub z mieszanki zwykłej kawy (kofeinowej czy bezkofeinowej, mielonej).

W przypadku czystej kawy z cykorii najprościej jest zagotować porcję wody, dodać do niej kawę z cykorii, zdjąć z ognia, przykryć i odstawić na 10 minut. Inny sposób to parzenie dokładnie w taki sam sposób, w jaki parzy się zwykłą kawę: w ekspresie, w kawiarce czy w zaparzaczu typu french press.

Kawa z dodatkiem kawy z cykorii: wymieszaj zwykłą mieloną kawę z kawą z cykorii w proporcji 3:1. Proporcje możesz oczywiście zmieniać. Jeśli np. chcesz znacząco ograniczyć ilość kofeiny, może mieszać obie kawy w proporcji 4:1 czy nawet 5:1 na korzyść kawy z cykorii. Zalej mieszankę gorącą wodą, zamieszaj i odstaw na 3-4 minuty. Odcedź kawowe fusy i przelej napój do filiżanki. Możesz także zaparzyć mieszankę jak zwykłą kawę w ekspresie czy innym urządzeniu.

Źródło: Uğur Başaran, Erdem Gülümser, Cennet Yaman, Medine Çopur Doğrusöz, „Antioxidants and Mineral Contents of Chicory as Coffee Additive”, 2021, researchgate.net

Reklama

Czytaj także:

Co z robić z cykorii? Przepisy na proste i pożywne dania

Kawa proteinowa na odchudzanie: jak zrobić i co daje?

Kawa kuloodporna zamiast śniadania?