W dietetyce z ogromnym entuzjazmem przyjmuje się badania, które zostały przeprowadzone na dużej grupie ludzie, przez minimum kilka lat. Takie badania (tzw. obserwacyjne) pozwalają gromadzić dużą ilość danych środowiskowych uzyskiwanych przede wszystkim metodą kwestionariuszową lub ankietową. Wyniki takich badań mają dużą wagę naukową.

Reklama

Co wykazało badanie dotyczące kawy?

Tak też było tym razem. W badaniu przeprowadzonym przez Agency for Research on Cancer (IARC) i Imperial College London zgromadzono dane na temat picia kawy od ponad 500 tysięcy osób, z 10 różnych krajów europejskich, uzyskane w ciągu 16 lat nieustannej obserwacji.

5 zamienników kawy

Wnioski potwierdzają wcześniejsze przypuszczenia naukowców z Japonii i Stanów Zjednoczonych. Regularne picie kawy przyczynia się do obniżenia ryzyka śmierci ogółem, w tym przede wszystkim z powodu chorób układu krążenia i układu pokarmowego.

Co kryje w sobie kawa?

Z czego wynika ochronne działanie kawy? Prawdopodobnie nie jest związane z jednym składnikiem, a z synergistycznym oddziaływaniem kofeiny, diterpenów i przeciwutleniaczy zawartych w kawie. Zalety picia kawy udowodnione zostały niezależnie od regionu jej spożywania i sposobu przygotowania.

Badacze dokładnie przyjrzeli się także wskaźnikom zdrowotnym 14 tysięcy osób i wykazali zależność statystyczną między piciem kawy a lepszymi parametrami wątrobowymi i lepszą tolerancją glukozy.

Ile kawy pić?

Jaka ilość kawy może wydłużać życie? Autorzy badania wskazują, że nie można jednoznacznie określić, od jakiej ilości zaczyna się pozytywny wpływ kawy, a ile to już za dużo. Podkreślają jednak, że wyniki sugerują, iż optymalna ilość to do 3 filiżanek dziennie.

Badanie ukazało się w czasopiśmie “Annals of Internal Medicine”.

Tytuł oryginalnej pracy: “Coffee drinking and mortality in 10 European countries” Gunter, M.J. i inni.

Reklama

Czy kawa i herbata odwadniają? Tego nie wiedziałaś!