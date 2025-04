Czy kawa na kaca to dobry pomysł? Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie, znany przede wszystkim z działania pobudzającego. Nic więc dziwnego, że wiele osób sięga po filiżankę kawy także w dzień po zakrapianej imprezie, licząc na szybką poprawę samopoczucia. Niektórzy mają jednak wątpliwości: czy kawa rzeczywiście jest sposobem na kaca, czy może wręcz przeciwnie – potęguje dolegliwości? Wyjaśniamy ten problem.

Spis treści:

Kac to złożone zjawisko, które jest wynikiem nadmiernego spożycia alkoholu. Jego objawy obejmują ból głowy, nudności, osłabienie, suchość w ustach, a także problemy z koncentracją i drażliwość. Alkohol wywołuje odwodnienie organizmu, zaburza gospodarkę elektrolitową i może obniżać poziom glukozy we krwi. W takiej sytuacji kawa może wydawać się całkiem niezłym rozwiązaniem – pobudza układ nerwowy, poprawia koncentrację i dodaje energii. Jednak jej wpływ na organizm w stanie kaca jest bardziej złożony i niestety niejednoznaczny.

Przyjrzymy się zatem bliżej temu, czy kawa na kaca to dobry pomysł. Omówimy zarówno wady, jak i potencjalne zalety tego rozwiązania. W dalszej części porównamy różne rodzaje kawy, w tym popularną kawę z cytryną. Na końcu odpowiemy na pytanie, jaka kawa – jeśli w ogóle – będzie najlepszym wyborem w dniu, gdy zmagasz się z kacem. No to zaczynamy!

Kawa na kacu: wady i zalety

Zacznijmy od zalet. Oto one:

Pobudzenie i poprawa koncentracji . Jednym z najczęstszych objawów kaca jest zmęczenie i „leniwy mózg”. Kofeina z kawy działa pobudzająco na układ nerwowy, co może chwilowo poprawić koncentrację i pomóc w poradzeniu sobie z codziennymi obowiązkami.

. Jednym z najczęstszych objawów kaca jest zmęczenie i „leniwy mózg”. Kofeina z kawy działa pobudzająco na układ nerwowy, co może chwilowo poprawić koncentrację i pomóc w poradzeniu sobie z codziennymi obowiązkami. Łagodzenie bólu głowy . W niektórych przypadkach kofeina może zmniejszyć ból głowy, ponieważ zwęża rozszerzone naczynia krwionośne w mózgu (z kolei naczynia obwodowe rozszerza). Warto jednak pamiętać, że efekt ten nie występuje u każdego i zależy od indywidualnych reakcji organizmu.

. W niektórych przypadkach kofeina może zmniejszyć ból głowy, ponieważ zwęża rozszerzone naczynia krwionośne w mózgu (z kolei naczynia obwodowe rozszerza). Warto jednak pamiętać, że efekt ten nie występuje u każdego i zależy od indywidualnych reakcji organizmu. Efekt placebo. Nie można przecenić wpływu psychologicznego wypicia filiżanki kawy na kacu. Dla wielu osób poranna kawa to rytuał, który kojarzy się z normalnością i daje poczucie, że wszystko wraca do porządku. Ten aspekt może pomóc w subiektywnym odczuciu poprawy samopoczucia.

Czas na wady kawy na kacu:

Odwodnienie organizmu . Kawa jest znana ze swoich właściwości moczopędnych, co oznacza, że zwiększa wydalanie wody z organizmu. Po spożyciu alkoholu organizm jest już odwodniony, a kawa może jeszcze pogorszyć ten stan. Odwodnienie jest jedną z głównych przyczyn bólu głowy i uczucia suchości w ustach podczas kaca, dlatego picie kawy może zaostrzyć te objawy.

. Kawa jest znana ze swoich właściwości moczopędnych, co oznacza, że zwiększa wydalanie wody z organizmu. Po spożyciu alkoholu organizm jest już odwodniony, a kawa może jeszcze pogorszyć ten stan. Odwodnienie jest jedną z głównych przyczyn bólu głowy i uczucia suchości w ustach podczas kaca, dlatego picie kawy może zaostrzyć te objawy. Podrażnienie żołądka . Alkohol podrażnia błonę śluzową żołądka i rozluźnia jego zwieracze, co może prowadzić do zgagi i uczucia pieczenia w przełyku. Kawa, zwłaszcza na pusty żołądek, może nasilić te dolegliwości. Kofeina stymuluje wydzielanie kwasu żołądkowego, co może prowadzić do jeszcze większego dyskomfortu.

. Alkohol podrażnia błonę śluzową żołądka i rozluźnia jego zwieracze, co może prowadzić do zgagi i uczucia pieczenia w przełyku. Kawa, zwłaszcza na pusty żołądek, może nasilić te dolegliwości. Kofeina stymuluje wydzielanie kwasu żołądkowego, co może prowadzić do jeszcze większego dyskomfortu. Wpływ na układ nerwowy . Podczas kaca organizm zmaga się z nadmierną aktywnością układu współczulnego, co objawia się m.in. przyspieszonym tętnem i drażliwością. Kofeina dodatkowo stymuluje współczulny układ nerwowy, co może potęgować te objawy, powodując niepokój i drżenie rąk.

. Podczas kaca organizm zmaga się z nadmierną aktywnością układu współczulnego, co objawia się m.in. przyspieszonym tętnem i drażliwością. Kofeina dodatkowo stymuluje współczulny układ nerwowy, co może potęgować te objawy, powodując niepokój i drżenie rąk. Brak wpływu na metabolizm alkoholu. Wbrew powszechnemu przekonaniu kawa nie przyspiesza eliminacji alkoholu z organizmu. Alkohol jest metabolizowany w wątrobie w stałym tempie, niezależnie od spożycia kofeiny. Nie ma też naukowych dowodów na to, że kawa w jakikolwiek sposób pomaga pozbyć się kaca lub łagodzi jego przyczyny.

Werdykt: kawa nie pomaga na kaca. U niektórych osób może pomóc chwilowo poczuć się lepiej, ale nie skraca czasu trwania regeneracji organizmu po zakrapianej imprezie. U niektórych osób może natomiast przyspieszyć bicie serca, nasilić zgagę, drżenie rąk i ogólne „rozedrganie”. Ewentualna poprawa samopoczucia jest albo krótkotrwała, albo wynika z efektu placebo. Zdecydowanie lepiej postawić na wodę mineralną, izotoniki czy sok pomidorowy.

fot. Czy kawa jest dobra na kaca?/ Adobe Stock, JustLife

Kawa z cytryną to jedno z popularnych „domowych rozwiązań” na kaca. Mówi się, że kwas zawarty w cytrynie pomaga w neutralizowaniu alkoholu. Czy jednak to połączenie ma jakiekolwiek naukowe podstawy?

Czym w kontekście kaca różnią się kawa czarna, kawa z mlekiem i kawa z cytryną?

Kawa czarna : mocna i intensywna w smaku, zawiera największe stężenie kofeiny na filiżankę. Może działać drażniąco na żołądek.

: mocna i intensywna w smaku, zawiera największe stężenie kofeiny na filiżankę. Może działać drażniąco na żołądek. Kawa z mlekiem : dzięki zawartości białka i tłuszczu mleko łagodzi działanie kofeiny na błonę śluzową żołądka. Jest to lepszy wybór dla osób z wrażliwym układem pokarmowym.

: dzięki zawartości białka i tłuszczu mleko łagodzi działanie kofeiny na błonę śluzową żołądka. Jest to lepszy wybór dla osób z wrażliwym układem pokarmowym. Kawa z cytryną: połączenie kawy i cytryny działa moczopędnie, co nie jest korzystne w przypadku odwodnienia. Jednak witamina C zawarta w cytrynie może wspierać układ odpornościowy, który jest osłabiony po spożyciu alkoholu.

Czy kawa z cytryną na kaca jest skuteczna?

Nie ma naukowych dowodów na to, że kawa z cytryną działa skuteczniej niż zwykła kawa w łagodzeniu objawów kaca. Choć witamina C jest korzystna dla organizmu, jej zawartość w plasterku cytryny dodanym do kawy jest zbyt mała, by miała zauważalny efekt. W dodatku wciśnięcie soku z cytryny do gorącej kawy niszczy tę witaminę. Warto jednak zaznaczyć, że dla niektórych osób smak tej kombinacji może być orzeźwiający, co może poprawić samopoczucie psychiczne w czasie kaca.

Jeśli mimo wszystko zdecydujesz się na kawę podczas kaca, warto wybrać odpowiedni rodzaj i sposób jej przygotowania:

Kawa z mlekiem. Dodatek mleka lub napoju roślinnego (np. migdałowego czy owsianego) łagodzi działanie kwasów i kofeiny na żołądek. Taka kawa będzie delikatniejsza dla układu pokarmowego.

Kawa słabsza. Zamiast espresso lepiej wybrać americano lub latte, które zawierają mniej kofeiny na porcję. Unikniesz w ten sposób nadmiernego pobudzenia i niepokoju. Zawsze możesz też sięgnąć po kawę bezkofeinową.

Kawa z dodatkiem elektrolitów. Rozważ dodanie szczypty soli himalajskiej do kawy – pomoże to uzupełnić niedobór elektrolitów utraconych podczas spożycia alkoholu. Możesz także popijać kawę wodą mineralną, co poprawi nawodnienie organizmu.

Kawa na zimno (cold brew). Cold brew zawiera mniej kwasów niż kawa parzona na gorąco, co czyni ją łagodniejszą dla żołądka. Może to być dobry wybór, jeśli cierpisz na zgagę. Taką kawę zaparzysz dzień wcześniej – zalej 40 g kawy 0,5 litra zimnej wody i odstaw na 10-12 godzin w temperaturze pokojowej.

Porcja mała, a nie duża. Nie należy przesadzać z ilością kawy na kacu. Jeśli musisz na kacu wypić kawę, jedna filiżanka wystarczy, aby ewentualnie poczuć się nieco lepiej bez ryzyka odwodnienia i nadmiernej stymulacji układu nerwowego.

