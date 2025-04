Pobudzające alkaloidy

Zarówno kawa jak i herbata zawierają w składzie pobudzające związki z rodziny alkaloidów. Te substancje to kofeina (w kawie) oraz teina (w herbacie). Kofeina i teina odpowiadają za zwiększenie koncentracji, wyższą sprawność umysłową i fizyczną po spożyciu filiżanki gorącego napoju. Podnoszą ciśnienie i przyspieszają krążenie krwi, tym samym zwiększając ilość wydalanego moczu.

Oba alkaloidy wykazują takie działanie tylko przez krótki okres czasu. Ciało dość szybko adaptuje się do działania tych substancji pobudzających. Po kilku tygodniach kawa i herbata przestają działać, jeśli spożywasz je w podobnych ilościach. Żeby osiągnąć efekt pobudzenia musisz spożywać więcej kofeiny/teiny, a wtedy znów pojawi się krótkotrwałe działanie moczopędne.

Jednak, jeśli od lat pijesz codziennie 2 filiżanki kawy nie musisz obawiać się odwodnienia i możesz doliczać je do bilansu płynów.

Co wykazały badania?

Potwierdza to duży przegląd badań z ostatnich 36 lat opublikowany w Journal of Human Nutrition and Dietetics (JHND). Dostępna literatura wskazuje, że nawet duże dawki kofeiny (250-300 mg) odpowiadające 3-4 filiżankom kawy i 5-6 filiżankom herbaty przyspieszają pracę nerek tylko czasowo.

Pamiętaj, jednak, że kawa/herbata nie powinny być nigdy twoim podstawowym źródłem nawodnienia. Ich spożycie ogranicz do 1 filiżanki kawy i 2 kubeczków herbaty dziennie.

Według polskich norm kobieta powinna wypijać 2 litry płynów dziennie, z czego około 20% (500 ml) może pochodzić z żywności. Korzystaj z tego szczególnie teraz, w okresie letnim, kiedy dostępne są owoce o bardzo dużej zawartości wody, jak truskawki, czy arbuzy. Pozostałe 1500 ml wypijaj pod postacią płynów bezkalorycznych. Zobacz, jak pokryć normę na płyny, wliczając w to kawę i herbatę:

Jak pokryć zapotrzebowanie na płyny?

Kawa: 1 filiżanka – 150 ml

Herbata: 2 kubeczki – 400 ml

Woda z żywości (zupy, warzywa, owoc, koktajle) – 500 ml

Woda: 950 ml

Nawodnienie latem

Pamiętaj, że latem, gdy temperatury są bardzo wysokie twoje zapotrzebowanie na płyny może wzrosnąć nawet do 3 litrów na dobę.

