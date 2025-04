Kawa może korzystnie wpływać na trzustkę, ale i jej szkodzić. Jak zwykle - diabeł tkwi w szczegółach. Istotny jest zarówno rodzaj kawy, jej ilość, sposób podania, a także stan zdrowia człowieka, jak i jego indywidualna wrażliwość na kofeinę. Jednak kawa to nie tylko kofeina, ale często i mleko czy śmietanka oraz cukier – te dodatki bardzo zmieniają wpływ kawy na trzustkę.

Kawa może różnie wpływać na trzustkę. Z jednej strony, kofeina zawarta w kawie może zwiększać wydzielanie hormonów trzustkowych, takich jak insulina i glukagon, które regulują poziom cukru we krwi. Może również zwiększyć aktywność enzymów trzustkowych, które biorą udział w trawieniu pokarmów.

Badania sugerują, że umiarkowane spożycie kawy może mieć korzystny wpływ na zdrowie trzustki. Według jednego z badań opublikowanego w 2017 roku w czasopiśmie „Gut”, osoby spożywające umiarkowane ilości kawy (3-4 filiżanki dziennie) miały mniejsze ryzyko rozwoju zapalenia trzustki niż osoby, które spożywały mniej lub więcej kawy.

Inne badania opublikowane w 2020 roku w czasopiśmie „Nutrients” sugerują również, że spożycie kawy może zmniejszać ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2, choroby często związanej z zaburzeniami funkcjonowania trzustki. Jednak należy pamiętać, że nadmierna konsumpcja kawy może prowadzić do niekorzystnych efektów zdrowotnych, takich jak zwiększone ryzyko chorób serca i nadciśnienia.

Czy kawa faktycznie podnosi ciśnienie, czy to tylko mit? Mamy dobre wieści dla nadciśnieniowców-kawoszy

W przypadku chorób trzustki zaleca się unikanie nadmiernej ilości kofeiny i spożywanie kawy w umiarkowanych ilościach.

Podsumowując: Wpływ spożycia kawy na trzustkę może być różny w zależności od osoby i jej indywidualnych uwarunkowań. Niektórzy ludzie są bardziej wrażliwi na kofeinę i mogą doświadczać negatywnych skutków picia kawy i jej wpływu na trzustkę. Ostatecznie, umiarkowane spożycie kawy nie powinno mieć negatywnego wpływu na zdrowie trzustki. Zupełnie inaczej może wyglądać sytuacja osób z chorobami trzustki. W takich przypadkach najlepiej skonsultować się z lekarzem, aby określić, czy nie należałoby ograniczyć lub unikać spożywania kawy.

Przy chorobach trzustki, takich jak zapalenie trzustki, cukrzyca i innych, kawa może wpływać na funkcjonowanie trzustki i metabolizm glukozy, dlatego warto skonsultować się z lekarzem w tej kwestii. Najlepiej pokazują to rozbieżne wyniki badań. Np. według badań opublikowanych w czasopiśmie „Diabetes Care” w 2004 roku, spożycie kofeiny (w postaci kawy i innych napojów) może zwiększać poziom cukru we krwi u osób z cukrzycą typu 2 – spożycie 250 mg kofeiny (co odpowiada około dwóm filiżankom kawy) zwiększało poziom glukozy we krwi o około 8% w porównaniu z grupą kontrolą.

Inne badania z kolei sugerują, że długoterminowo, picie kawy może obniżać poziom cukru we krwi (Effects of coffee consumption on glucose metabolism: A systematic review of clinical trials).

W przypadku chorób trzustki, takich jak ostre lub przewlekłe zapalenie, uszkodzenie trzustki wywołane alkoholem, niewydolność trzustki lub rak trzustki, lekarze zwykle zalecają ograniczenie lub unikanie spożycia kawy. W przypadku innych chorób trzustki, takich jak łagodne torbielowate zapalenie trzustki czy kamica kawa zwykle nie stanowi problemu i może być spożywana z umiarem. Należy jednak pamiętać, że decyzja o spożyciu kawy powinna być podjęta w konsultacji z lekarzem, który jest w stanie ocenić indywidualne potrzeby i ryzyko dla każdego pacjenta.

Najgorsza kawa dla chorej trzustki

Najgorszą opcją kawy, jaką może wybrać osoba z chorą trzustką to mocna kawa z mlekiem i cukrem. Drażniąco mogą na trzustkę zadziałać aż trzy zawarte w niej składniki: wysoka zawartość kofeiny, cukier oraz mleko. Stymulują one trzustkę, jeśli więc nie działa ona prawidłowo, mogą spowodować nasilenie objawów choroby, gdyż trzustka będzie taką kawą znacznie obciążona.

fot. Czy przy chorej trzustce można pić kawę?/ Adobe Stock, leszekglasner

Kawa rozpuszczalna, podobnie jak kawa parzona, zawiera kofeinę i może wpływać na funkcjonowanie trzustki, zwłaszcza w przypadku osób z chorobami tego narządu.

Kawa rozpuszczalna, w przeciwieństwie do świeżo zmielonej kawy, może zawierać dodatki, takie jak sztuczne słodziki, syropy i konserwanty, które mogą działać dodatkowo drażniąco na trzustkę i zwiększać ryzyko zapalenia trzustki. Dlatego nawet bezkofeinowa kawa rozpuszczalna może nie być dobrym wyborem.

Ponadto kawa rozpuszczalna często zawiera większą ilość kofeiny niż kawa parzona, co może zwiększać ryzyko nieprawidłowego działania trzustki, takiego jak zwiększone wydzielanie enzymów trzustkowych i nasilenie objawów zapalenia trzustki. Dlatego przy problemach z trzustką, zaleca się ograniczenie lub unikanie spożywania kawy rozpuszczalnej, a zamiast tego wybieranie świeżo parzonej kawy (o ile lekarz jej nie odradzi) lub innych napojów bez dodatków, takich jak czarna herbata czy ziołowe herbaty.

Kawa zbożowa jest napojem kawopodobnym, który powstaje z prażonych i mielonych ziaren zbóż, takich jak jęczmień, żyto, cykoria czy pszenica i nie wpływa bezpośrednio na trzustkę w taki sam sposób, jak zwykła kawa parzona czy rozpuszczalna.

W przypadku chorób trzustki, takich jak zapalenie trzustki, zaleca się unikanie spożywania kofeiny, ponieważ może ona działać drażniąco i zwiększać wydzielanie enzymów trzustkowych, co może prowadzić do nasilenia objawów choroby. W tym przypadku kawa zbożowa może być lepszą opcją niż zwykła kawa, ponieważ nie zawiera kofeiny.

Jednak warto pamiętać, że niektóre kawy zbożowe mogą zawierać dodatki, takie jak cukier, syropy i konserwanty, które mogą działać drażniąco na trzustkę i niekorzystnie wpływać na jej funkcjonowanie. Dlatego, przed wyborem kawy zbożowej, dobrze jest dokładnie sprawdzić jej skład i unikać produktów, które zawierają duże ilości cukru i sztucznych dodatków.

Picie kawy na czczo może mieć niekorzystny wpływ na osoby z chorobami trzustki. Kawa na czczo może zwiększać wydzielanie kwasu solnego w żołądku, co prowadzi do zwiększonego stężenia enzymów trzustkowych i nasilenia objawów choroby.

Ponadto, picie kawy na czczo może prowadzić do zaburzeń metabolicznych, takich jak spadek poziomu glukozy we krwi, co również może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie trzustki. Dlatego przy problemach z trzustką, zaleca się unikanie picia kawy na czczo i spożywanie posiłków regularnie w ciągu dnia, w odstępach około 3-4 godzin. Ważne jest również, aby wybierać kawę o niskiej zawartości kofeiny i unikać dodatków, takich jak cukier czy mleko, które mogą dodatkowo obciążać trzustkę.

