Kasza jaglana jest jedną z najstarszych kasz. Otrzymuje się ją z łuskanego prosa. Drobne, żółte ziarenka z charakterystyczną czarną kropką zawierają więcej składników mineralnych niż pszenica, jęczmień i żyto. Są wśród nich potas, magnez, wapń i fosfor. Ze względu na zawartość błonnika kasza jaglana wspomaga usuwanie toksyn z organizmu oraz przyspiesza metabolizm.

1. Moc żelaza w kaszy jaglanej

Kaszę jaglaną warto jeść przy anemii. Ziarenka mają ponad 1,5 raza więcej żelaza niż polędwica wołowa. Jest ono oczywiście gorzej przyswajalne, ale gdy podasz kaszę w towarzystwie sałatki z pomidorem, papryką i natką pietruszki, jego wchłanianie się zwiększy.

2. Kasza jaglana dla niemowląt

Kleik jaglany można podawać dziecku po ukończeniu 5. miesiąca życia. Takie danie nie zawiera glutenu, więc nie uczula. Ma też sporo białka niezbędnego do wzrostu i rozwoju. Dwie łyżki kaszy rozgotuj w szklance wody, zmiksuj z dodatkiem kilku łyżek mleka matki i gotowe!

3. Przeciw depresji

Jagły ugotowane na mleku z dodatkiem bakalii i orzechów warto podawać osobom zestresowanym. To bogate źródło witamin z grupy B (tiaminy, ryboflawiny i niacyny) wspomagających pracę układu nerwowego, łagodzących objawy stresu i depresji.

4. Dla seniorów

Krupnik z kaszą jaglaną to sycące i lekkostrawne danie dla starszych osób. Kasza zawiera sporo lecytyny poprawiającej pamięć i obniżającej poziom cholesterolu. Jest także bogatym źródłem witaminy E opóźniającej starzenie się organizmu.

5. Piękna cera

Kasza jaglana wyróżnia się zawartością krzemionki. Dzięki niej włosy nabierają blasku, paznokcie są mocne, a skóra staje się gładka. Zmiksuj szklankę mrożonych malin, jagód lub truskawek z 4 łyżkami ugotowanej kaszy, łyżką miodu i połową szklanki mleka. Jedz taki deser 2 razy w tygodniu.

6. Oczyszcza organizm

Kasza jaglana gotowana na sypko to idealny dodatek do dań obiadowych dla osób, które jedzą dużo mięsa. Zakwasza ono organizm. Natomiast jagły – w przeciwieństwie do innych kasz – działają alkalizująco, przywracając naturalną równowagę kwasowo-zasadową w organizmie. Co jakiś czas możesz przeprowadzić nawet kurację oczyszczającą: przez 2-3 dni jedz wyłącznie kaszę jaglaną z odrobiną masła.

7. Ochrona przed nowotworami

Wzbogacenie diety w kaszę jaglaną warto polecić osobom z wysokim ryzykiem nowotworów (np. tym, w których rodzinie były przypadki raka). Jagły zawierają sporo antyoksydantów, które skutecznie zwalczają szkodliwe wolne rodniki, zapobiegając rozwojowi komórek rakowych.

napisane na podstawie artykułu Agnieszki Leciejewskiej zamieszczonego w miesięczniku Vita