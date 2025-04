Fot. Fotolia

Okres zimowo-świąteczny to czas krótkich dni i długich, chłodnych wieczorów. Teraz, kiedy więcej czasu spędzamy na przedświątecznych przygotowaniach i poszukiwaniu upominków dla najbliższych, warto szczególnie zadbać o swoją odporność i dobre samopoczucie by – gdy już nadejdą długo wyczekiwane Święta, móc w pełni cieszyć się ich magiczną i wyjątkową atmosferą. Należy więc spożywać więcej ciepłych, pożywnych posiłków, a doskonałym na to sposobem jest wprowadzenie do codziennego menu – kaszy jaglanej, która rozgrzewa, rekompensując nam zimowy deficyt promieni słonecznych.

Zobacz także: Detoks kaszą jaglaną

Kasz jaglana - zdrowie na talerzu

Kasza jaglana posiada wiele cennych składników odżywczych, dlatego wyjątkowo skutecznie wzmacnia i reguluje pracę całego organizmu. Co szczególnie istotne w chłodne, zimowe dni - działa rozgrzewająco, buduje odporność i zapobiega chorobom wirusowym. Pozwala też pozbyć się nadmiaru wilgoci, dlatego zalecana jest przy przeziębieniach i zapaleniach górnych dróg oddechowych. Porcja kaszy jaglanej przyspiesza metabolizm i oczyszcza organizm z toksyn, dzięki czemu ułatwia dbanie o sylwetkę i pozbywa się trawiennych dolegliwości. Stanowi wysokowartościowy zamiennik ziemniaków, ryżu czy makaronu, wolny od glutenu i innych alergenów, a ponieważ zawiera dużą ilość białka (ok. 10%), świetnie nadaje się do przyrządzenia pożywnego śniadania lub pysznego, świątecznego obiadu. Kasza jaglana zawiera także lecytynę, która poprawia pamięć i koncentrację, dzięki czemu ułatwia przyswajanie i zapamiętywanie nowych informacji. Przede wszystkim jednak, mając tak zbawienne działanie na cały organizm – pomaga zapobiegać chorobom nowotworowym, dlatego warto, a nawet należy - włączyć ją do codziennego jadłospisu.

Reklama

Kasza jaglana - źródło piękna



Kasza jaglana bogata w tak wiele związków, wspomagających nasze poprawne funkcjonowanie, zawiera między innymi imponującą ilość krzemionki, a tą znajdziemy jedynie w nielicznych produktach spożywczych. Zapewni ona mocne włosy i paznokcie oraz zdrową kondycję skóry. Godne uwagi są także antyoksydanty, które zatrzymują piękny, młody wygląd – skutecznie opóźniając procesy starzenia. Kasza jaglana pozytywnie wpływa także na nasz nastrój, gdyż sprzyja wydzielaniu hormonu szczęścia – serotoniny.

Kulinarne szaleństwa

Kaszę jaglaną można przyrządzać na nieskończoną ilość sposobów. Dzięki temu, że ma bardzo delikatny smak, można podawać ją na słodko i na słono, a co więcej - jest najbardziej lekkostrawna ze wszystkich zbóż. Pysznie smakuje jako ciepłe, pożywne śniadanie z twarożkiem i miodem, domową konfiturą lub suszonymi owocami. Doskonale sprawdza się także na świątecznym stole, na przykład w połączeniu z ziołami i łyżką oleju rzepakowego – jako pyszny dodatek do wigilijnego karpia, albo w formie deseru – gotowana z wanilią, podana z ulubionymi bakaliami.

Śniadanie cynamonowe - przepis na kaszę jaglaną

Porcja na 2 osoby:

2 łyżki suszonych owoców - pysznie smakują maliny lub jabłka

1 łyżka miodu

1 łyżka mielonych migdałów

1 szczypta cynamonu

6 łyżek kaszy jaglanej

Sposób przygotowania:

Kaszę i owoce zalej 300 ml wrzącej wody - skróci to czas przygotowywania - i gotuj na średnim ogniu 15 minut lub do momentu, gdy cała woda wyparuje, a owoce będą miękkie. Dodaj miód i cynamon, wymieszaj, posyp mielonymi migdałami. Pyszne i pożywne śniadanie gotowe!

Reklama

Dobre, bo swoje

Przy zakupie kaszy jaglanej warto zwrócić szczególną uwagę na kraj pochodzenia oraz certyfikat ekologiczny. Ta będąca od polskich dostawców będzie najlepsza, ponieważ czas transportu był w jej przypadku bardzo krótki. Ma to szczególne znaczenie, gdyż w porównaniu z innymi produktami zbożowymi, kasza jaglana zawiera dużą ilość tłuszczu - około 3%, dlatego szybko jełczeje. Taka kasza jest wówczas gorzka, a to oznacza, że jest zepsuta i nie nadaje się do spożycia. Długi czas spędzony w transporcie – na przykład z Chin - oraz substancje chemiczne, które mają podtrzymać jej „świeżość”, nie wpływają korzystnie ani na jej jakość i walory smakowe, ani na nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Dlatego należy szukać kaszy z polskich upraw – a ta dodatkowo, ze względu na panujący tu klimat, będzie drobniejsza i dzięki temu łatwiejsza w przygotowaniu. Certyfikat ekologiczny zagwarantuje zaś jej naturalne walory i piękny, żółty kolor. Zbędne jest wówczas jej płukanie, moczenie i prażenie przed gotowaniem.

Zobacz także: Rodzaje kasz - jak gotować kasze?