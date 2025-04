Kasza - 5 pomysłów na obiad z kaszą

Jesienią postaw na kasze! Zobacz 5 przepisów na pyszne dania z kaszą!

Wraz z nadejściem naszej pięknej, złotej jesieni warto zmienić nie tylko naszą odzież, lecz także codzienną dietę. Posiłki typowo letnie powinny zniknąć z naszego menu, z kolei te ciepłe, bardziej pożywne powinny nam towarzyszyć na co dzień. Dzięki swojej zawartości węglowodanów złożonych oraz błonnika są idealne dla osób dbających o smukłą sylwetkę, a także tych, które chcą zrzucić zbędne kilogramy. Jedząc posiłki na bazie kaszy gryczanej lub jęczmiennej dłużej odczuwamy sytość, dzięki czemu łatwiej jest nam zapanować na odruchem podjadania pomiędzy posiłkami. Co ważne kasze są również bardzo zdrowe, ponieważ zawierają duże ilości witamin z grupy B oraz mikro i makroelementów takich jak żelazo, magnez, wapń czy fosfor. Dodatkowo każda z kasz może się poszczycić swoimi unikalnymi wartościami. Kasza jęczmienna zawiera dużą dawkę witaminy PP, która korzystnie wpływa na poziom cholesterolu we krwi oraz ładny wygląd skóry. Kasza gryczana, uważana za jedną z najzdrowszych kasz, dostarcza nam dużej ilości białka oraz takich składników mineralnych i witamin jak kwas foliowy, cynk, mangan czy potas. Zalecana w szczególności dla kobiet w ciąży oraz osób zmagających się z chorobami serca.

5 przepisów na pyszne dania z kaszą:

[CMS_PAGE_BREAK:Kasza jęczmienna z kurkami i polędwiczką wieprzową]

Kasza jęczmienna z kurkami i polędwiczką wieprzową

Składniki:

• Kasza Lubella Jęczmienna Gruba (1 opakowanie)

• Polędwiczka wieprzowa (500 g)

• Kurki lub inne świeże grzyby (200 g)

• Bulion mięsny (1 litr)

• Cebula (1 szt.)

• Czosnek (4 ząbki)

• Tymianek świeży (3 gałązki)

• Masło (100g)

• Oliwa z oliwek (4 łyżki)

• Portwein lub inne słodkie czerwone wino (500 ml)

• Sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Na oliwie przesmażamy posiekany czosnek i cebulę. Gdy się zeszkli dodajemy kurki i tymianek, solimy, pieprzymy i smażymy 10 minut na średnim ogniu. Część kurek odkładamy do dekoracji, a do rondelka wsypujemy kaszę i dolewamy bulion tak by przykrył kaszę. W czasie gotowania mieszamy, cały czas dodając stopniowo bulion. Kasza powinna być lekko twardawa w środku. Na koniec dodajemy kawałek masła. Konsystencją kasza ma przypominać risotto.

Polędwiczki wieprzowe kroimy w plastry i doprawiamy solą oraz pieprzem, grillujemy na patelni grillowej lub na grillu węglowym 3 minuty z jednej strony i 3 minuty z drugiej.

Sos przygotowujemy wlewając wino na gorącą patelnię. Redukujemy sos do 1/3 objętości i dodajemy sól oraz pozostałe zimne masło, które zagęści sos.

Kaszę wykładamy na talerz, a na nią odłożone kurki. Obok kładziemy plastry polędwiczki i polewamy sosem.

Rada:

Kurek nigdy nie myjemy w wodzie bo nasiąkają nią jak gąbka. Najlepiej czyścić je zwilżoną szczoteczką lub kuchennym ręcznikiem.

[CMS_PAGE_BREAK:Orzotto z grubej kaszy jęczmiennej z polędwiczką glazurowaną]

Orzotto z grubej kaszy jęczmiennej z polędwiczką glazurowaną

Składniki:

• Lubella Kasza Jęczmienna (1 op.)

• Polędwiczki wieprzowe (2 szt.)

• Czosnek (3 ząbki)

• Cebula (1 mała)

• Natka pietruszki (20 g)

• Musztarda ziarnista (3 łyżki)

• Miód gryczany (2 łyżki)

• Bulion drobiowy (1 l)

• Sól, pieprz

• Oliwa z oliwek

• Garść ulubionych ziół

Przygotowanie:

Czosnek i cebulę drobno siekamy i przesmażamy w rondelku na oliwie. Dodajemy kaszę i dalej smażymy. Mieszamy i stopniowo dodajemy bulionu do momentu aż kasza będzie miękka i kleista. Gdy kasza będzie gotowa dodajemy zioła.

Polędwiczki wieprzowe doprawiamy solą i pieprzem, przesmażamy na oliwie. Z miodu i musztardy robimy glazurę i smarujemy nią polędwiczki. Pieczemy przez 12 minut w 200 stopniach.

Na talerz wykładamy orzotto i na wierzchu układamy plastry upieczonej polędwiczki.

[CMS_PAGE_BREAK:Pierś kacza z kaszą gryczaną i karmelizowanymi pieczonymi burakami]

Pierś kacza z kaszą gryczaną i karmelizowanymi pieczonymi burakami

Składniki:

• Lubella Kasza Gryczana (200g)

• Pierś kacza (4 szt.)

• Buraki (4 duże)

• Cukier trzcinowy (4 łyżki)

• Ocet balsamiczny (50 ml)

• Masło (3 łyżki)

• Cebula (1 szt.)

Przygotowanie:

Kaszę gryczaną gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Buraki owijamy folią aluminiową i pieczemy w piekarniku nagrzanym do 200 stopni przez 2 godziny.

Następnie obieramy i kroimy na cząstki. Na patelnię wsypujemy cukier i rozpuszczamy, dodajemy buraki i zalewamy octem balsamicznym. Gdy sos zgęstnieje dodajemy masło by sos się zagęścił i zrobił się lśniący.

Cebulę kroimy w drobną kostkę i smażymy na łyżce masła, aż zrobi się brązowa. Dodajemy ugotowaną wcześniej kaszę gryczana, doprawiamy solą i pieprzem.

Skórę na piersiach kaczych nacinamy w poprzek i doprawiamy solą i pieprzem. Układamy na suchej rozgrzanej patelni skórą do dołu i smażymy, do momentu aż tłuszcz się wytopi i skórka zrobi się chrupiąca. Odwracamy i obsmażamy z drugiej strony.

Dopiekamy piersi w piekarniku przez 10 minut w 200 stopniach.

Kroimy piersi w plastry i podajemy z kaszą i burakami i polewamy talerz sosem z buraków.

[CMS_PAGE_BREAK:Sałatka z kaszy pszennej]

Sałatka z kaszy pszennej

Składniki:

• Lubella Kasza Pszenna Durum (2 woreczki)

• Zielone oliwki (10 szt.)

• Czarne oliwki (10 szt.)

• Ciecierzyca w zalewie (1 puszka)

• Suszone pomidory w oleju (10 szt.)

• Pierś z kurczaka (2 szt.)

• Przyprawa do gyrosa (1 łyżeczka)

• Papryka słodka w proszku (1 łyżeczka)

• Sól, pieprz

• Czosnek (4 ząbki)

• Oliwa z oliwek

• Sok z cytryny

• Siekana mięta i bazylia

Przygotowanie:

Kaszę przygotowujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Kurczaka kroimy w kostkę i doprawiamy solą, przyprawą do gyrosa, papryką, pieprzem i polewamy oliwą z oliwek. Tak zamarynowanego kurczak smażymy. Po usmażeniu odstawiamy go do wystygnięcia.

Ugotowaną kaszę mieszamy z oliwkami, suszonymi pomidorami, ciecierzycą oraz kurczakiem wraz z sokami z patelni. Mieszamy i dodajemy bazylię, miętę oraz czosnek, całość skrapiamy oliwą i sokiem z cytryny.

[CMS_PAGE_BREAK:Pieczony indyk z czerwoną kapustą i kaszą jęczmienną]

Pieczony indyk z czerwoną kapustą i kaszą jęczmienną

Składniki:

• Lubella Kasza Jęczmienna (1 op.)

• Udziec z indyka bez kości (2 szt.)

• Kwaśne jabłko (2 szt.)

• Majeranek (2 łyżeczki)

• Sól, pieprz

• Cebula (2 szt.)

• Czerwona kapusta (1 kg)

• Żurawina suszona (160 g)

• Goździk (4 szt.)

• Liść laurowy (1 szt.)

• Olej

• Ocet balsamiczny (100 ml)

• Miód (200g)

• Czerwone wino (200 ml)

Przygotowanie:

Udźce z indyka myjemy, suszymy i doprawiamy solą, pieprzem oraz majerankiem. Obsmażamy i wkładamy do brytfanny, dodajemy jabłka pokrojone na ćwiartki oraz połowę żurawiny, dolewamy trochę wody i dusimy około 1,5 godziny.

Kapustę drobno szatkujemy i wrzucamy na rozgrzany olej, chwilę smażymy. Dodajemy listek laurowy i goździki oraz dolewamy wino, ocet oraz miód i dusimy pod przykryciem. Po jakimś czasie odkrywamy i dodajemy resztę żurawin. Gotujemy aż większość płynu odparuje a kapusta stanie się lśniąca.

Kaszę gotujemy wg zaleceń producenta na opakowaniu, a w tym czasie kroimy cebulę na drobną kostkę i smażymy na oleju, aż zrobi się złota. Ugotowaną kaszę mieszamy z cebulą i podajemy razem z indykiem oraz kapustą.

