Podążając za kolejnymi kulinarnymi trendami, warto się zatrzymać i zwrócić uwagę na naszego rodzimego karpia. W nowoczesnej odsłonie może zaskoczyć niejednego smakosza, a jego walory odżywcze wynikające z naturalnej hodowli mogą wprawić w osłupienie każdego miłośnika zdrowego stylu życia. Aby pokazać, że karp to ryba nie tylko od święta, przytaczamy następujące argumenty:

Po pierwsze, smaczny

W starciu tradycyjna kuchnia polska kontra egzotyczne smaki kuchni świata, karp okazuje się absolutnym zwycięzcą na każdym polu kulinarnym. Ryba z naszych polskich stawów bez problemu może pojawić się na liście składników dań typowych dla kuchni meksykańskiej, brytyjskiej, włoskiej czy azjatyckiej. Przekonują o tym twórcy kampanii #karpiujemy.

Na stronie www.karpiujemy.pl znajdziemy proste przepisy na potrawy takie jak makaron ze smażonym karpiem i pomidorami, pulpety w dyniowym sosie curry, karp w cieście piwnym z fasolką szparagową czy mini podpłomyki z karpiem i salsą z pomidorów. Bo karp smakuje tak, że zaskakuje – smakoszy, którzy cenią sobie nowoczesny styl gotowania i są gotowi na kulinarne eksperymenty.

Po drugie, naturalny

Jedzenie tradycyjnego karpia doskonale wpisuje się w nowoczesny styl zdrowego życia, który tak naprawdę zaczyna się przed półką sklepową. Szukamy naturalnej, nieprzetworzonej żywności, produkowanej lokalnie i tradycyjnymi metodami, a karp idealnie odpowiada na te potrzeby. Jest to ryba, której metody hodowli nie zmieniły się w zasadzie od XII wieku. Cykl życia karpia trwa aż 3 lata, a przez pierwsze dwa jego jedynym pożywieniem jest plankton – dopiero w ostatnim roku dokarmiany jest zbożami. Całe życie spędza w stawach, których warunki są maksymalnie zbliżone do naturalnych i są domem dla wielu innych gatunków ryb czy dziko żyjących ptaków. W czasach masowej produkcji żywności, taki karp to naprawdę skarb.

Po trzecie, zdrowy

Jedzenie ryb jest zdrowe, a niektórych nawet zdrowsze – naturalny cykl hodowlany karpia ma ogromny wpływ na jego wartości odżywcze. Mięso karpia jest źródłem wielu cennych dla organizmu witamin z grupy B oraz witamin A, C, D, E i K, a także minerałów, takich jak wapń, potas, fosfor, żelazo i sód. Zawiera dobrze przyswajalne białko i tłuszcze – w tym kwasy tłuszczowe omega 3 i omega 6. Regularne jedzenie karpia, nie tylko od święta, może przyczynić się do poprawy zdrowia i zapobiegać wielu schorzeniom. Zalecany jest przede wszystkim osobom chcącym wzmocnić układ sercowo-naczyniowy i wesprzeć pracę układu odpornościowego, a także w walce z miażdżycą i cukrzycą. Karp po prostu wpływa na zdrowie!

Artykuł powstał z udziałem Polskiego Towarzystwa Rybackiego