W sklepach coraz częściej można kupić ciekawą rybę: karmazyna. Najczęściej dostępne są surowe lub wędzone filety i tuszki. Choć często mówi się o tej rybie, że zawiera dużo rtęci, to towar trafiający do sklepów zwykle pochodzi od dość młodych ryb, które jeszcze nie zdążyły zakumulować większych ilości tego metalu ciężkiego. W dodatku to naprawdę smaczna i niskokaloryczna ryba.

Karmazyn to nie jest jeden gatunek ryb, ale cała ich grupa. Nazywa się je łacińską nazwą Sebastes, a poszczególne gatunki oznacza się dodatkową nazwą. I tak np. w polskich sklepach najczęściej znajduje się Sebastes marinus, Sebastes mentella, Sebastes norvegicus. To ryby atlantyckie, często łowione na wodach Norwegii lub Islandii. Nie żyją w Bałtyku – żadne karmazyny nie są rybami bałtyckimi. Wszystkie odmiany karmazyna mają podobne właściwości odżywcze.

Karmazyny to ryby długowieczne. Potrafią żyć nawet 60 lat. Ich cechą charakterystyczna jest żywoczerwone ubarwienie. Żyją w północnym Atlantyku od północnej części Europy po Amerykę Północną, a także w okolicach Grenlandii i Islandii. Przebywają w wodach do 1000 metrów głębokości i dorastają do metra długości, jednak rosną bardzo wolno.

Przeciętna ryba karmazyn ma 45-55 cm długości i waży poniżej 15 kg. Mniejsze osobniki żywią się planktonem, większe są drapieżnikami i polują na mniejsze ryby. W sklepach głównie są mniejsze ryby.

Karmazyn a ekologia: u wybrzeży Norwegii karmazyn został wytrzebiony i jest tam uznawany za gatunek zagrożony. Natomiast w wodach Islandii i Grenlandii występuje bardzo licznie.

Smak karmazyna

Czy ryba karmazyn jest dobra? To zależy od gustu. Mięso karmazynów jest chude, białe, jędrne, soczyste i delikatne w smaku. Niektórzy mówią, że jest lekko słodkawe.

Smak karmazyna będzie zależał od sposobu przygotowania. A ponieważ ryba ta ma uniwersalne zastosowanie, można ją przygotować na mnóstwo najróżniejszych sposobów, np. ryba po grecku z karmazynem jest pyszna.

Czy ryba karmazyn ma dużo ości?

Nie, karmazyn to jedna z ryb bez ości. Mięso karmazyna jest mało ościste i z łatwością odchodzi od ości przyczepiających się do kręgosłupa.

Jeśli będziesz samodzielnie filetować tę rybę, nie wyrzucaj kości (kręgosłupa i oddzielonych z nim ości) – można na nich ugotować przepyszny bulion.

Czy karmazyn jest hodowlany?

W Europie większość karmazynów to ryby z połowów, dzikożyjące. Natomiast te dostępne w Ameryce są rybami hodowlanymi, gdyż tamtejsze łowiska zostały wytrzebione z karmazynów.

Ryba karmazyn – cena

Za świeżą tuszę bez głowy o wadze 600 g trzeba zapłacić ok. 25 zł, za mrożoną o wadze 500 g – ok. 23 zł. Tusza wędzonego karmazyna 500 g tez może kosztować ok. 25 zł. Za fileta ze skórą o wadze ok. 250 g trzeba zapłacić ok. 16 zł.

fot. Ryba karmazyn – wartości odżywcze/ Adobe Stock, Виталий Борковский

Karmazyn jest rybą chudą. Zawiera mało tłuszczu, w dodatku są to w większości tłuszcze nienasycone. W masie ryby białko stanowi 16,3-21,7% (średnio 18,4%), a tłuszcz: 0,7-6,6% (średnio 2,7%).

Karmazyn ryba – wartości odżywcze w 100 g:

kalorie: ok. 80 kcal,

białko: ok. 17 g,

tłuszcz: ok. 1,3 g, w tym 42 mg cholesterolu,

węglowodany: 0 g.

100 g karmazyna dostarcza następujących ilości mikroelementów:

wapń – 107 mg,

żelazo – 0,9 mg,

magnez – 30 mg,

fosfor – 216 mg,

potas – 273 mg,

sód – 75 mg,

cholina – 65 mg,

witamina A – 3 μg,

retinol –12 μg.

Poniżej 3 przepisy na karmazyna: dwa na danie główne, które można podać z dowolnymi dodatkami, oraz na pyszną zupę. W tym ostatnim przepisie można wykorzystać tuszkę – trzeba ją wtedy dłużej gotować, a potem oddzielić mięso od kości. Za to zupa będzie jeszcze smaczniejsza, bo bardziej aromatyczna.

Pieczony karmazyn chili

Składniki:

800-1000 g filetów z karmazyna,

6-7 ząbków czosnku,

łyżeczka papryki wędzonej,

½-1 łyżeczka chili,

sól i pieprz do smaku,

sok z połówki cytryny,

4 łyżki masła,

4 łyżki oliwy,

natka pietruszki.

Sposób przygotowania:

Rozpuść masło i wmieszaj w nie oliwę. Dodaj przyprawy, przeciśnięty przez praskę czosnek oraz sok z cytryny i dokładnie zamieszaj. Dokładnie wysmaruj taką marynatą filety z karmazyna i wstaw go do lodówki na 40-60 minut. Nagrzej piekarnik do 220 stopni. Filety wyłóż na blachę i wstaw do piekarnika na 6-8 minut. Wyjmij rybę z piekarnika i posyp siekaną pietruszką.

fot. Pieczony karmazyn/ Adobe Stock, Jacek Chabraszewski

Grillowany karmazyn

Składniki:

4 filety z karmazyna,

pieprz cytrynowy,

sok z połówki cytryny,

2 łyżki masła,

2-3 ząbki czosnku,

sól,

siekana kolendra.

Sposób przygotowania:

Filety umyj i osusz. Dość obficie oprósz filety pieprzem cytrynowym, a z umiarem – solą. Wyciśnij sok z cytryny, w mieszaj w niego przeciśnięty przez praskę czosnek i tak powstałą miksturą zwilż filety z obu stron. Poukładaj filety na tackach grillowych. Nałóż na nie po pół łyżeczki masła. Okryj tackę z wierzchu folią aluminiową i połóż na grilla. Grilluj ok. 10-12 minut. Podawaj filety oprószone kolendrą.

fot. Grillowany karmazyn/ Adobe Stock, Vladimir

Zupa z karmazyna

Składniki:

2 filety z karmazyna,

włoszczyzna,

mały kawałek białej kapusty,

4-5 ziemniaków,

1 czerwona papryka,

2 łyżki koncentratu pomidorowego,

5 ziarenek ziela angielskiego,

5-6 ziarenek pieprzu,

sol do smaku,

pół łyżeczki papryki mielonej,

siekany koperek lub pietruszka.

Sposób przygotowania:

Obierz włoszczyznę i wrzuć do garnka z zimna wodą. Kapustę poszatkuj i wrzuć do garnka. Dodaj ziele, ziarenka pieprzu, liść laurowy i wstaw na ogień. Gotuj 30-40 minut na małym ogniu. Następnie wyjmij z wywaru włoszczyznę. Filety z karmazyna umyj. Paprykę umyj, wydrąż i pokrój w paseczki. Dodaj je do bulionu i gotuj 10-12 minut. Obierz ziemniaki, pokrój w kostkę i dodaj do wywaru na 5 minut przed końcem gotowania ryby. Wyjmij filety, oddziel mięso od skóry, dzieląc je na cząstki i wrzuć do zupy. Skórę wyrzuć. Dodaj do zupy koncentrat pomidorowy, paprykę mieloną i zamieszaj. Podawaj zupę posypaną zieleniną.

fot. Zupa z karmazyna/ Adobe Stock, FomaA

