Właściwości kardamonu dzieli się na kulinarne i prozdrowotne. Te pierwsze nie podlegają dyskusji, a każdy może zdecydować sam, czy smak i aromat tej przyprawy mu odpowiada, jak często i w jakiej ilości go używać. Jeśli chodzi o właściwości lecznicze kardamonu, to przypisuje mu się cały ich szereg. My skupiliśmy się tylko na tych, które zostały zasugerowane przez naukę.

Omówimy w pierwszej kolejności właściwości kulinarne kardamonu, bo do tych nie ma żadnych wątpliwości:

aromat kardamonu – wyrazisty, korzenny aromat z nutą cytrusową. Jest często opisywany jako zapachowy i orzeźwiający,

smak kardamonu – lekko słodkawy smak z nutą pikantności.

Kardamon występuje w dwóch odmianach – zielonym (mniejsze i bardziej delikatne nasiona) oraz czarnym (większe i bardziej wyraziste w smaku i aromacie nasiona).

Właściwości kardamonu sprawiają, że jest stosowany jako ceniona przyprawa do: deserów, napojów gorących i zimnych oraz do dań mięsnych.

Kardamon jest uważany za bezpieczny dla większości osób w umiarkowanych ilościach spożywanych jako przyprawa w potrawach. Jednak istnieją grupy osób, które powinny zachować ostrożność lub unikać spożywania kardamonu. Należą do nich:

Osoby uczulone . Można być uczulonym na kardamon lub składniki w nim zawarte. Objawy uczulenia mogą obejmować swędzenie, wysypkę, obrzęk ust lub gardła, trudności w oddychaniu. Jeśli wystąpią takie objawy po spożyciu kardamonu, należy unikać tej przyprawy i skonsultować się z lekarzem.

Osoby z chorobami przewodu pokarmowego . Kardamon może mieć działanie przeczyszczające i pobudzać trawienie. Osoby z chorobami przewodu pokarmowego, takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zespół jelita drażliwego czy choroba refluksowa żołądka, mogą być wrażliwe na działanie kardamonu i powinny unikać jego nadmiernego spożycia.

Osoby przyjmujące niektóre leki . Kardamon oddziałuje z niektórymi lekami, zwłaszcza lekami przeciwzakrzepowymi, na cukrzycę, obniżającymi ciśnienie krwi oraz lekami przeciwdepresyjnymi. Osoby przyjmujące te leki powinny skonsultować się z lekarzem przed spożyciem większych ilości kardamonu.

. Kardamon oddziałuje z niektórymi lekami, zwłaszcza lekami przeciwzakrzepowymi, na cukrzycę, obniżającymi ciśnienie krwi oraz lekami przeciwdepresyjnymi. Osoby przyjmujące te leki powinny skonsultować się z lekarzem przed spożyciem większych ilości kardamonu. Kobiety w ciąży i karmiące piersią. Bezpieczeństwo spożywania kardamonu w dużych ilościach nie zostało dostatecznie zbadane u kobiet w ciąży i karmiących piersią. W takich przypadkach zaleca się zachowanie umiaru w stosowaniu przyprawy.

Ile kardamonu dziennie można jeść?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ zalecana ilość kardamonu może się różnić w zależności od indywidualnych preferencji smakowych oraz stanu zdrowia.

Jeśli chodzi o zastosowanie kardamonu w kuchni, zazwyczaj wystarczy mała ilość tej przyprawy. Zazwyczaj używa się od 1/4 do 1/2 łyżeczki kardamonu w przepisach na dania dla 4-6 osób. Oczywiście ilość tę można modyfikować.

W przypadku korzystania z kardamonu, ze względu na jego potencjalne korzyści zdrowotne, zalecane jest spożywanie go w ramach zrównoważonej i urozmaiconej diety. Jeśli masz jakiekolwiek specyficzne zdrowotne obawy lub jesteś pod opieką lekarza, zawsze warto skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania indywidualnych zaleceń dotyczących spożycia kardamonu.

Leczniczo stosuje się wyciągi z kardamonu w dawce 12-100 mg na kilogram masy ciała. To duża rozpiętość, która wynika z dawek, jakie stosowano w bardzo różnych badaniach naukowych. Dlatego nie sposób powiedzieć, że istnieje jakaś dawka uniwersalna, która sprawdzi się w każdym przypadku i u każdego.

Poniżej 9 leczniczych właściwości kardamonu, które znajdują potwierdzenie w nauce, a przynajmniej wykazano, że kardamon takie zdolności może posiadać.

Obniżanie ciśnienia

Kardamon obniża ciśnienie krwi. Tak, właściwości kardamonu wykazują potencjał do obniżania ciśnienia krwi. Wynika to z faktu, że przyprawa zawiera przeciwutleniacze oraz działa moczopędnie.

Zapobieganie chorobom przewlekłym

Kardamon zapobiega niektórym przewlekłym chorobom. Zawarte w przyprawie przeciwutleniacze działają przeciwzapalnie. A właśnie stany zapalne są podejrzewane o sprzyjanie niektórym chorobom przewlekłym, np. miażdżycy, zespołowi jelita wrażliwego, zapalenie stawów, niektóre choroby nowotworowe.

Obniżanie cholesterolu

Czy kardamon jest dobry na cholesterol? Choć nie ma badań wykazujących, że kardamon obniża ilość cholesterolu we krwi, to jego działanie obniżające ciśnienie krwi i przeciwzapalne może zapobiegać miażdżycy, która polega na wbudowywaniu cholesterolu w ścianki naczyń krwionośnych, które wcześniej zostały uszkodzone procesami zapalnymi. Może więc sprawiać, że wysoki cholesterol nie będzie już tak niszczycielski.

Potencjalnie działanie przeciwnowotworowe

Kardamon może działać przeciwnowotworowo. Naukowcy odkryli, że spożywanie sproszkowanego kardamonu stymuluje wydzielanie w organizmie enzymów, które mają zdolność zwalczania komórek nowotworowych. Przyprawa ta może także zwiększyć zdolność komórek odpornościowych do atakowania guzów nowotworowych lub spowalniać ich rozrost.

Wsparcie zdrowia jelit

Kardamon na jelita działa ochronnie. Przyprawa poprawia trawienie, zapobiega lub wręcz leczy chorobę wrzodową żołądka. W jednym z badań wykazano, że wyciąg z kardamonu (w dawce 12,5 mg na kg masy ciała) miał wyższą skuteczność od popularnie stosowanych leków na chorobę wrzodową.

Poprawa oddechu i higieny jamy ustnej

Kardamon pomaga dbać o jamę ustną. Jest często stosowany w leczeniu nieświeżego oddechu i jest składnikiem niektórych gum do żucia. Dzieje się tak, ponieważ może zabijać pospolite bakterie w jamie ustnej i zapobiegać próchnicy.

Właściwości antybakteryjne

Antybakteryjne właściwości kardamonu. Olejki eteryczne i ekstrakty z kardamonu mogą być skuteczne przeciwko różnym szczepom bakterii, które przyczyniają się do powstania infekcji grzybiczych, zatruć pokarmowych i problemów żołądkowych. Jednak badania przeprowadzono tylko w probówkach, a nie na ludziach.

Właściwości dotleniające

Natleniające właściwości kardamonu. Substancje zwarte w kardamonie mogą usprawniać proces oddychanie, stymulując skuteczniejsze pobieranie tlenu i rozluźniając drogi oddechowe u ludzi i zwierząt.

Kardamon a cukrzyca

Kardamon pomaga obniżać poziom cukru we krwi. Jedno z badań przeprowadzonych na szczurach sugeruje, że kardamon może pomóc obniżać wysoki poziom cukru we krwi. Naukowcy zastrzegli jednak, że potrzebne są dalsze wysokiej jakości badania prowadzone na ludziach.

Uwaga! Wiele z tych badań przeprowadzono na zwierzętach, zatem ich wyniki należy traktować jako informacje o tym, że kardamon może, ale nie musi, działać tak samo na ludzi.



Kawa z kardamonem, a często z kardamonem i innymi przyprawami (np. kawa wg Pięciu Przemian), niewątpliwie jest bardzo smaczna i aromatyczna. W dodatku można ja przygotować z niewyszukanych ziaren kawy, a i tak będzie znakomita.

Jeśli jednak chodzi o właściwości zdrowotne, to trudno jednoznacznie stwierdzić, jak zadziała na organizm, gdyż tego nie badano. Można się domyślać, że po części będzie posiadała właściwości lecznicze, o których pisaliśmy powyżej. Jednak jeszcze nigdy pojedyncza dawka naturalnych substancji nie wyleczyła nikogo z choroby ani jej nie zapobiegła. Do takich celów niezbędne jest regularne stosowanie prozdrowotnie działającej substancji, np. kardamonu.

Kawa z kardamonem może być elementem zdrowej diety (może poza chorobą wrzodową i innymi przeciwwskazaniami do picia kawy). Jednak nie powinien to być jedyny napój czy potrawa, jaką będzie się stosowało w celach prozdrowotnych.

