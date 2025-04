Kampania Fruit juice matters. Share the science. Celebrate the goodness. (Poznaj soki owocowe. Dziel się wiedzą. Ciesz bogactwem) to program, którego celem jest edukacja na temat właściwości 100% soków owocowych. Kampania jest również odpowiedzią na problem niewystarczającego spożycia warzyw i owoców w codziennej diecie. Działania informacyjno-edukacyjne prowadzone są na 14 rynkach Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

Pozytywny wizerunek soków

Działania prowadzone przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Soków Owocowych (AIJN) we współpracy ze Stowarzyszeniem Krajową Unią Producentów Soków (KUPS) mają na celu promowanie właściwych nawyków żywieniowych polegających na wprowadzeniu do codziennej diety zdrowych i wartościowych produktów. Celem kampanii jest również utrwalanie pozytywnego wizerunku soków oraz pokazanie, że włączenie szklanki 100% soku owocowego w codzienną dietę jest prostym i smacznym rozwiązaniem, aby uzupełnić zalecaną przez ekspertów, dzienną porcję warzyw i owoców.

100% sok owocowy to samo zdrowie

Sekretarz Generalny KUPS, Barbara Groele podkreśla jak ważna jest obecność 100% przetworów

z warzyw i owoców w codziennej diecie oraz, że świadomość Polaków na ten temat nadal jest niewystarczająca. "W Europie większość ludzi nie spożywa owoców i warzyw w wystarczających ilościach, także w Polsce konsumpcja jest niższa niż rekomendowane minimum 400 g dziennie na osobę – w 2015 roku wyniosła ok. 280 g. Dlatego warto pamiętać, że 100% sok owocowy może stanowić jedną z dziennych porcji owoców".

Na czym polega kampania?

Program kampanii jest także odpowiedzią na coraz częściej pojawiający się nieprawdziwy wizerunek soków owocowych spowodowany niedostateczną wiedzą na temat ich właściwości. Produkcja soków owocowych regulowana jest przepisami krajowymi i Unii Europejskiej, które gwarantują jakość i bezpieczeństwo produktów. Zgodnie z nimi do 100% soków nie wolno dodawać żadnych cukrów. Co więcej do żadnych soków nie wolno dodawać konserwantów, barwników ani sztucznych aromatów, a więc w 100% są one naturalne. Program kampanii zbudowany jest w oparciu o zalecenia światowego środowiska naukowego zgodnie z rekomendacjami European Food Safety Authority (EFSA) oraz zgodnie z przyjętymi oświadczeniami zdrowotnymi i żywieniowymi Komisji Europejskiej, a wszystkie materiały merytoryczne wykorzystywane w kampanii powstają we współpracy z uznanymi ekspertami z dziedziny nauki i zdrowia oraz na bazie wyników badań, przeprowadzonych przez niezależne ośrodki i instytucje.

Za działania prowadzone w ramach kampanii Fruit juice matters. Share the science. Celebrate

the goodness. na rynku polskim odpowiada agencja Michael Bridge Communication.