Za wysoką kaloryczność potraw, która powoduje, że stajesz się pulchniejsza odpowiada głównie tłuszcz i cukier. Sprawdź, jak zredukować ich ilość!

Reklama

1 g tłuszczu dostarcza aż 9 kcal, a 1 g cukru - 4,5 kcal. Niby nie tak dużo, ale jeśli w porcji sałatki będzie łyżka oleju, czyli ok. 15 g, to znaczy, że wraz z nim do organizmu trafi 135 kcal z samego tłuszczu. Jeżeli zjesz torcik z porcją kremu składającą się z 2 łyżek masła i 2 łyżeczek cukru, to tylko te składniki dostarczą ok. 300 kcal. A przecież w torciku jest jest jeszcze spód z ciasta biszkoptowego, kruchego lub np. bezy. To dodatkowe kalorie. Nie ma zatem wątpliwości, że tłuszcz i cukier trzeba ograniczać.

Jak zmniejszyć kaloryczność potraw?

Rosół lub inna niezabielana zupa, ugotowana na tłustym mięsie

Przejedź po powierzchni kilkoma papierowymi ręcznikami. W ten sposób zdejmiesz tłuszcz. Inna metoda, to mocne schłodzenie zupy i usunięcie łyżką zestalonego tłuszczu. Talerz zupy będzie miał dzięki temu o ok. 15 kcal mniej.



Zupy zabielane

Talerz zupy jarzynowej zabielonej łyżką śmietany 18 proc., to ok. 100 kcal. Gdy zamiast śmietany dodasz do łyżkę jogurtu naturalnego o zawartości tłuszczu 2 proc., ubędzie z talerza co najmniej 20 kcal.

Miseczka takiej sałatki dostarcza ok. 130 kcal. Weź połowę porcji majonezu, jaką zwykle dodajesz i wymieszaj ją (1:1) z naturalnym jogurtem i odrobiną musztardy. Porcja będzie miała o ok. 30 kcal mniej.

Mała porcja (100 g) usmażona tradycyjnie w głębokim tłuszczu zawiera ok. 240 kcal. Jeśli od razu po usmażeniu położysz frytki na papierowym ręczniku, odtłuścisz je i kaloryczność spadnie o ok. 15 kcal. Jeszcze lepiej surowe frytki skropić olejem i upiec w piekarniku. "Zaoszczędzisz" ok. 60 kcal.

Jeden naleśnik usmażony na tłuszczu, z nadzieniem z sera półtłustego doprawionego cukrem to ok. 120 kcal. Jeśli do przygotowania ciasta użyjesz mleka zmieszanego pół na pół z wodą, ser półtłusty zamienisz na chudy i rozrzedzisz go jogurtem, obniżysz kaloryczność o ok. 10 kcal.

Jeśli będzie to karkówka, którą najpierw obsmażysz na smalcu, oleju lub maśle, a potem udusisz, to 100 g dostarczy ci ok. 360 kcal. Jeżeli karkówkę zamienisz na schab, i obsmażysz go na teflonowej lub ceramicznej patelni bez tłuszczu, a następnie podlejesz wodą i udusisz, potrawa będzie miała tylko ok. 190 kcal.



Kanapka z dwóch kromek chleba posmarowanych masłem i 2 plasterków szynki z odrobiną tłuszczu

W tej wersji dostarcza ok. 270 kcal. Gdy zamiast masłem, posmarujesz chleb twarożkiem, a szynkę zamienisz na pieczoną pierś kurczaka, kaloryczność kanapki zmniejszy się o ok. 40 kcal.

Jeśli zrobisz go ze śmietany kremówki, to porcja ważąca ok. 200 g będzie miała ponad 500 kcal. Prawie identycznie smakujący i wyglądający deser przygotowany z serków homogenizowanych dostarczy 280 kcal.

Reklama

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani domu".