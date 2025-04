1. Królik

Kaloryczność w 100 g: 156 kcal

Co zawiera? Witamina B12 – uczestniczy w wytwarzaniu czerwonych krwinek i jest odpowiedzialna za prawidłowy rozwój komórek nerwowych.

Dla kogo? Lekkostrawne i delikatne mięso, rzadko wywołuje alergię, dlatego nadaje się dla niemowląt i małych dzieci.

Reklama

2. Kurczak (tuszka)

Kaloryczność w 100 g: 202 kcal

Co zawiera? Kwasy tłuszczowe omega-6 – zapobiegają miażdżycy, udarom i zawałom. Witamina PP – niacyna – odpowiada m.in. za przemiany tłuszczów, białek i węglowodanów.

Dla kogo? Mięso kurczaka (pieczone lub gotowane bez skórki) warto polecić osobom żyjącym w ciągłym napięciu i stresie, uczącym się, pracującym umysłowo.



3. Indyk

Kaloryczność w 100 g: 129 kcal

Co zawiera? Kwas foliowy – zapobiega wadom rozwojowym u płodu. Witamina D – m.in. dbająca o kości i wzmacniająca układ odpornościowy.

Dla kogo? To niskokaloryczne mięso zaleca się szczególnie kobietom w ciąży, a także paniom w wieku okołomenopauzalnym, seniorom oraz osobom dbającym o linię.

4. Cielęcina (łopatka)

Kaloryczność w 100 g: 106 kcal

Co zawiera? Witamina B2 – ryboflawina – niezbędna dla układu nerwowego i pokarmowego. Potas – obniżający ciśnienie tętnicze krwi. Jod – przyspiesza przemianę materii.

Dla kogo? Ma mało tłuszczu, a dużo pełnowartościowego białka, idealna dla rekonwalescentów. Gotowana cielęcina wskazana jest zwłaszcza przy chorobach przewodu pokarmowego.

5. Wołowina (polędwica)

Kaloryczność w 100 g: 113 kcal

Co zawiera? Żelazo – niezbędne do wytwarzania czerwonych krwinek i zapobiegające niedokrwistości. Cynk – potrzebny do prawidłowej pracy układu odpornościowego.

Dla kogo? Jest dobrym urozmaiceniem menu osób zagrożonych anemią, np. pacjentów onkologicznych oraz kobiet miesiączkujących i w ciąży.

6. Wieprzowina (schab)

Kaloryczność w 100 g: 175 kcal

Co zawiera? Witamina B1 – potrzebna do trawienia i przyswajania węglowodanów, prawidłowej pracy mięśni oraz funkcjonowania układu nerwowego.

Dla kogo? Ma dużo niezdrowych tłuszczów. W małych ilościach i nie częściej niż raz w tygodniu mogą je jeść osoby ciężko pracujące fizycznie lub intensywnie trenujące.



Dowiedz się więcej o zdrowym odżywianiu:

Jaki wpływ na twoje zdrowie ma chleb?

Co jeść przy przeziębieniu?

10 powodów, dla których warto jeść ryby

Reklama

na podstawie tekstu opublikowanego w magazynie Vita