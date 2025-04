Właściwości kalarepy zadziwiają, ale nie wszystkie potwierdzono. Czy kalarepa jest zdrowa?

Właściwości kalarepy sprowadzają się do tego, że można o tym warzywie powiedzieć, że jest bardzo zdrowe. Zwiera mało węglowodanów, kalorii i sodu, jest za to bogata w potas, witaminę C i beta-karoten. Jednak to wciąż za mało, żeby przypisywać jej lub wyciągom z niej produkowanym właściwości lecznicze – tych nie udowodniono. Być może jeszcze nie.