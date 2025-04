Kaki to owoc dozwolony dla cukrzyków, jednak nie bez ograniczeń. Persymona ma średni indeks glikemiczny, ale całkiem pokaźną zawartość cukrów prostych. Sprawdź, jakie triki można wykorzystać, by kaki nie podniosło znacząco cukru we krwi.

Spis treści:

W persymonie (owocu kaki) jest stosunkowo dużo węglowodanów i cukrów, a niewiele błonnika. 100 g kaki dostarcza:

energia: 70 kcal

węglowodany ogółem: 18,6 g

błonnik: 3,6 g

cukry (cukry proste i dwucukry): 12,5 g , a w tym: sacharoza: 1,54 g glukoza: 5,44 g fruktoza: 5,56 g.

, a w tym:

Kaki to więc jeden z owoców o najwyższej zawartości węglowodanów. Pojedynczy owoc kaki waży ok. 250 g i jest w nim ponad 30 g cukru, to 6 łyżeczek! Zdrowe osoby nie muszą się przejmować wysoką zawartością cukru w kaki, ale cukrzycy, osoby z insulinoopornością i stanem przedcukrzycowym zdecydowanie powinny mieć to na uwadze, komponując jadłospis.

Wymienniki węglowodanowe (WW) kaki (persymony)

Wymiennik węglowodanowy (WW) to taka porcja produktu, która dostarcza dokładnie 10 g węglowodanów przyswajalnych. 1 WW (wymiennik węglowodanowy) dla kaki to porcja o masie 80 g (ok.1/3 całego kaki). Znajomość wymienników węglowodanowych przydaje się w komponowaniu diety cukrzycowej i diety insulinowej.

Indeks glikemiczny kaki (persymony) wynosi 61. Klasyfikuje to kaki w zakresie średniego indeksu glikemicznego (55-69), ale to i tak jeden z owoców o wyższym indeksie glikemicznym (IG).

Indeks glikemiczny to niejedyny parametr, którym warto kierować się, wybierając owoce dla cukrzyków lub po prostu osób, które chcą stosować dietę o niskim IG. Ważniejszym parametrem jest ładunek glikemiczny. Porcja kaki o masie 100 g ma ładunek glikemiczny 9. Ta informacja pociąga za sobą dane na temat IG kaki i zawartości cukrów w porcji. Jest przydatna w komponowaniu jadłospisu cukrzycowego.

fot. Indeks glikemiczny kaki jest wyższy, jeśli jesz kaki bez skórki/ Adobe Stock, AnaRocioGF

Owoc kaki bez wątpienia podnosi cukier. Nie robi tego tak gwałtownie, jak słodycze, ale zdecydowanie spodziewaj się wzrostu stężenia glukozy po zjedzeniu kaki. Każdy produkt zawierający węglowodany proste, będzie miał wpływ na poziom glukozy we krwi, kaki nie jest wyjątkiem.

Jeśli chcesz obniżyć stopień, w jakim kaki podnosi cukier we krwi, zjedz owoc jako deser po głównym posiłku lub połącz go ze źródłem tłuszczu i białka.

Cukrzycy nie powinni przesadzać ze zjadaną porcją owocu kaki. Kaki jest zdrowe i pełne witamin, ale podbija glukozę we krwi, ma dość wysoki IG i znaczący ładunek glikemiczny.

Kaki nie jest dla cukrzyków zakazane: można jeść je od czasu do czasu, pilnując wielkości porcji i nie łącząc go z innymi produktami, które podbijają glukozę we krwi. Z drugiej strony są inne owoce, które mają mniej znaczący wpływ na poziom glukozy i po nie warto sięgać częściej: truskawki w cukrzycy, borówki amerykańskie w cukrzycy i nawet żurawina w cukrzycy sprawdzą się lepiej, niż owoc kaki.

Choć kaki to nie jest owoc niskocukrowy, nie trzeba całkiem eliminować go z diety w cukrzycy, insulinooporności i stanie przedcukrzycowym. Zastosuj triki, które zminimalizują wpływ kaki (persymony) na poziom glukozy we krwi:

Jedz kaki na deser po głównym posiłku (np. po obiedzie).

(np. po obiedzie). Dokładnie pilnuj porcji kaki, jaką zjadasz na raz. Możesz przeznaczyć na kaki 1 lub 2 wymienniki węglowodanowe z posiłku - to odpowiednio 80 lub 160 g kaki.

na raz. Możesz przeznaczyć na kaki 1 lub 2 wymienniki węglowodanowe z posiłku - to odpowiednio 80 lub 160 g kaki. Zmniejszaj odpowiednio porcję węglowodanów w posiłku, jeśli dodajesz do niego kaki (np. zjedz trochę mniej płatków owsianych w owsiance z kaki, zastąp je otrębami).

w posiłku, jeśli dodajesz do niego kaki (np. zjedz trochę mniej płatków owsianych w owsiance z kaki, zastąp je otrębami). Łącz kaki z produktami zawierającymi zdrowy tłuszcz i białko, które ograniczają wpływ kaki na poziom glukozy we krwi. Przykłady posiłków to: sałatka z kurczakiem, oliwą i kaki; jogurt grecki z kaki i orzechami.

i białko, które ograniczają wpływ kaki na poziom glukozy we krwi. Przykłady posiłków to: sałatka z kurczakiem, oliwą i kaki; jogurt grecki z kaki i orzechami. Dorzucaj do posiłku z kaki błonnik , którego owoc ten nie ma za dużo. Mogą być to otręby, babka płesznik lub np. błonnik witalny.

, którego owoc ten nie ma za dużo. Mogą być to otręby, babka płesznik lub np. błonnik witalny. Jedz kaki ze skórką, bez obierania. Zachowujesz więcej błonnika i ważnych dla zdrowia witamin.

