Choć kalarepa jest zdrowa, jej jedzenie nie zawsze jest pozbawione ryzyka. Nie znamy być może jeszcze wszystkich przeciwwskazań do jedzenia kalarepy i ich lista może z czasem ulec zmianie. Największe wątpliwości zawsze budzi znaczne zwiększanie ilości jakiegoś składnika diety. Tak jest i z kalarepą, której niewielkie ilości czy okazjonalne dodawanie do diety raczej kontrowersji nie budzi.

Kalarepa jedzona w normalnych, spożywczych ilościach uznawana jest za bezpieczny składnik potraw czy zdrową przekąskę. Natomiast nie przebadano wpływu na organizm dużych, leczniczych ilości kalarepy czy preparatów z nią w składzie.

Przeciwwskazania do jedzenia kalarepy nie są jeszcze ostatecznie sprecyzowane. Jak na razie ostrożność zalecana jest w następujących przypadkach:

Zawsze w przypadku chorób przewlekłych czy przyjmowania leków lub suplementów warto skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem „kuracji” czy suplementacji kalarepą.

Jak dotąd nie opisano skutków ubocznych jedzenia zwiększonych ilości kalarepy czy stosowania suplementów z kalarepą. Jedyne, co wiadomo, to skutki uboczne, jakie wystąpiły w badaniu przeprowadzonym na zwierzętach. Były to:

Trzeba zaznaczyć, że nie wiemy, czy takie same skutki uboczne mogą wystąpić u ludzi.

Zawsze, zwiększając ilość kalarepy w menu, warto zwracać uwagę na nietypowe objawy i w razie ich pojawienia się, skonsultować się z lekarzem.