W sklepach i na straganach można już dostrzec bób, pomimo że zazwyczaj sezon na to warzywo strączkowe zaczyna się dopiero w czerwcu. Ceny wprawdzie nie skłaniają do zakupu, ale warto jeść bób. Jest skarbnicą wielu cennych składników odżywczych, a przede wszystkim jest jednym z najlepszych roślinnych źródeł białka.

Reklama

Ile białka ma bób?

Bób, podobnie jak inne rośliny strączkowe, jest bardzo dobrym źródłem białka roślinnego. 100 g ugotowanego bobu zawiera 7-8 g białka (ok. 15% dziennego zapotrzebowania). Białko jest jednym z najważniejszych składników codziennej diety, który stanowi budulec organizmów żywych. Bierze udział w rozwoju, powstawaniu nowych komórek, gojeniu ran, wielu procesach życiowych. Wpływa na aktywność enzymów biorących udział w trawieniu i przyswajaniu składników odżywczych. Bez białka nie funkcjonujemy, a jedzenie sezonowych produktów jest zdrowym sposobem na jego uzupełnianie.

Jaki rodzaj białka występuje w bobie?

Białka można podzielić na roślinne i zwierzęce. Bób jest źródłem białka roślinnego, które nie jest tak pełnowartościowe, dobrze przyswajalne i strawne jak białko pochodzenia zwierzęcego. Jednak odpowiednia ilość roślin bogatych w proteiny w diecie może uzupełniać zapotrzebowanie na ten składnik odżywczy.

Skoro to zielone warzywo strączkowe nie zawiera pełnowartościowego białka (nie posiada wszystkich niezbędnych organizmowi aminokwasów w odpowiednich proporcjach), to bób na talerzu powinien występować w towarzystwie innych roślin jak kasza, zboża, warzywa, ryż. To sprawia, że dostarczamy większej liczby aminokwasów. I odwrotnie. Same mięsne źródła białek (jak jajka, mięso, mleko) to za mało dla pełni zdrowia. Również dołączać trzeba do nich bób i inne rośliny bogate w ten składnik.

Komu polecany jest bób jako źródło białka?

Rośliny strączkowe, w tym bób, z racji tego, że zawierają dużo białka, są szczególnie polecane osobom na diecie wegetariańskiej i wegańskiej. Zwłaszcza w połączeniu z innymi produktami jak zboża stanowi dla tej grupy zdrowe źródło protein.

Bób jest polecany również osobom, które chcą zadbać o zdrowie układu krążenia. Regularne spożycie bobu zmniejsza poziom złego cholesterolu we krwi i w przeciwieństwie do produktów zwierzęcych działa korzystnie na profil lipidowy.

Bób z racji wysokiej zawartości białka i błonnika jest też polecany osobom, które chcą schudnąć. Wspomaga metabolizm i utrzymuje uczucie sytości. Przy okazji bób jest niskokaloryczny (100 g ma zaledwie 88 kcal). Wspiera regenerację mięśni u osób aktywnych fizycznie.

Czytaj także: