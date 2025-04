Najbardziej znane japońskie herbaty, jak matcha i sencha, mają poważną rywalkę. Chociaż hojicha jest znana od dawna, to ostatnio jej popularność wprost wystrzeliła. Czym jest hojicha, jak smakuje i jakie ma właściwości?

Złocista alternatywa dla zielonej matchy. Czym jest hojicha i jakie ma właściwości?

Hojicha to prażona zielona herbata, która po przygotowaniu ma złocistą barwę, co ją wyróżnia spośród innych zielonych herbat. Proces palenia nadaje jej orzechowy, tostowy smak z miodową nutą. Proces produkcji sprawia, że hojicha jest łagodniejsza niż inne zielone herbaty, dlatego w Japonii jest popularna nie tylko wśród dorosłych, ale też dzieci i osób nieprzepadających za mocnym napojem. Hojicha podobnie jak matcha może być stosowana jako baza do ulubionych mlecznych napojów, np. hojicha latte.

Czym różni się hojicha od matchy?

Hojicha od matchy różni się nie tylko kolorem i smakiem, ale również sposobem przygotowania i właściwościami napoju. Matcha jest sproszkowaną zieloną herbatą, która powstaje z młodych liści rośliny Camellia sinensis (herbata chińska). Hojicha jest produkowana z tej samej rośliny, jednak najczęściej używa się dojrzalszych liści, które przechodzą proces prażenia, ma więc ciemniejszy kolor. Hojicha ma niższą zawartość kofeiny od herbaty matcha, a zatem posiada mniej pobudzające działanie, przy czym nadal dostarcza sporą ilość antyoksydantów. Z tego względu jest polecana do picia w godzinach wieczornych oraz osobom wrażliwym na kofeinę. Herbaty różnią się smakiem: hojicha ma mniej wyczuwalną goryczkę, aromat jest bardziej orzechowy i lekko słodki.

Jak zrobić hojicha latte?

Sproszkowaną hojichę można wykorzystać do zrobienia herbacianego latte. Esencja doskonale komponuje się ze napojami roślinnymi o zbożowym aromacie, jak mleko owsiane, sojowe czy migdałowe.

Potrzebujesz składników:

1 łyżeczka hojicha w proszku,

140 ml napoju roślinnego,

60 ml gorącej wody.

Sposób przygotowania:

Aby przygotować latte hojicha, wymieszaj dokładnie jedną łyżeczkę mieszanki z wodą (możesz użyć specjalnej bambusowej szczoteczki albo ręcznego spieniacza). Dodaj uzyskaną herbatę do gorącego mleka roślinnego i wymieszaj. Warto spienić wcześniej mleko, aby na wierzchu powstała apetyczna pianka.

hojicha latte, fot. Adobe Stock, Pixel-Shot

W upalne dni hojicha latte najlepiej podać w wersji mrożonej. Wystarczy napar z herbaty połączyć ze zmiksowanym zimnym mlekiem z kostkami lodu.

