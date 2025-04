Jedzmy kolorowo

Barwy wspomagają leczenie wielu chorób i dolegliwości, poprawiają nastrój i pamięć, pomagają zrelaksować się oraz złagodzić ból. Także kolory warzyw i owoców mają działanie terapeutyczne. Zawierają ponadto wiele cennych witamin i minerałów.

Buraczki

Są bardzo dobrym źródłem potasu, kwasu foliowego, wapnia, żelaza i witaminy C. Wzmacniają system odpornościowy,regulują ciśnienie i pracę serca, przeciwdziałają zaparciom i niedokrwistości. Działają też na mikroflorę bakteryjną, co jest ważne szczególnie w przypadku zażywania antybiotyków.



Papryka

Warzywo to bogate jest we wzmacniającą witaminę C i beta-karoten. Sporo jest też w niej związków, które neutralizują wolne rodniki. Zawiera także kapsainę, która nadaje papryce ostry smak i działa bakteriobójczo. Produkuje się z niej maści przeciwbólowe.

Pomidory

Zawierają sporo potasu i beta-karotenu oraz witaminy C i E. Niwelują szkodliwe działanie wolnych rodników, korzystnie wpływają na potencję. Zbawienny wpływ mają też przy zaburzeniach przemiany materii, kłopotach sercowo-naczyniowych. Obniżają cholesterol.

Banany

Bogate są w potas i skrobie. Są sycące i korzystnie wpływają na stan jelit w przypadku choroby wrzodowej. Uważać na nie muszą jednak osoby ze skłonnością do chorób pasożytniczych.

Cytryny

Najwięcej jest w nich witaminy C, dlatego doskonale wzmacniają układ odpornościowy. W połączeniu z miodem są dobrym lekarstwem na przeziębienie i ból gardła.

Grejpfrut

Podobnie jak cytryna, zawiera sporo witaminy C. Bogaty jest także w pektyny, które obniżają poziom cholesterolu we krwi. Spala tłuszcze, dlatego często wykorzystywany jest w dietach. Trzeba jednak uważać w przypadku zażywania leków. Sok z grejpfruta może bowiem zmieniać ich wchłanianie. Dlatego leków nie należy popijać żadnymi sokami, a już na pewno nie grejpfrutowym. Lepsza jest woda.

Marchewka

Jest bogata w beta-karoten i błonnik, dlatego też dobrze wpływa na układ trawienny. Warzywo to korzystnie działa na wzrok i stan błon śluzowych.

Pomarańcze

Oprócz witaminy C zawierają witaminę i kwas foliowy oraz pektynę obniżającą poziom cholesterolu we krwi.

Brokuły

Bogate w potas, magnez, witaminę E i C oraz beta-karoten. Zawierają też błonnik. Pobudzają do pracy wątrobę i korzystnie wpływają na pracę jelit.

Kapusta

Bogata w kwas foliowy, witaminę C, magnez i wzmacniający potas. Sok z kapusty ma wspaniałe właściwości oczyszczające i zalecany jest przy chorobie wrzodowej.

Szparagi

Mają mało kalorii, ale dużo witaminy C, bata-karotenu i błonnika, a także wapnia, potasu i magnezu.

Czerwone winogrona



Zawierają fruktozę, która jest cennym paliwem dla mózgu, witaminy z grupy B, C, E, PP oraz mnóstwo minerałów, które oczyszczają organizm.

