Większość osób, które chcą się zdrowo odżywiać, nie ma zaufania do kuchenki mikrofalowej. Dlaczego? Najczęściej twierdzą, że przyrządzane w niej posiłki są niezdrowe. Sprawdziliśmy, jak jest naprawdę.

Poznaj całą prawdę na temat jedzenia z mikrofali!

Jedzenie z mikrofali jest zdrowe

PRAWDA Jedzenie, które przyrządzamy w kuchence mikrofalowej nie traci swoich właściwości odżywczych. Promieniowanie o częstotliwości stosowanej w mikrofalówkach nie rozrywa wiązań związków chemicznych. Mikrofale powodują tylko tzw. rezonans rotacyjny cząsteczek wody. To znaczy, że te ostatnie pod wpływem promieniowania zaczynają drgać i wydzielają ciepło, które ogrzewa potrawę.

Mikrofale nie niszczą witamin i enzymów

PRAWDA Z badań porównawczych wynika, że w potrawie przygotowywanej w mikrofalówce zostaje zachowane:

7% więcej witaminy C niż podczas tradycyjnego gotowania

28–50% więcej witaminy B1

20% więcej witaminy A

Jedyne ryzyko dla witamin i enzymów może stanowić podgrzanie potrawy do bardzo wysokiej temperatury - wtedy stają się one nietrwałe.

Kuchenka mikrofalowa jest rakotwórcza

MIT Takie obawy budzi promieniowanie elektromagnetyczne, które emituje kuchenka mikrofalowa. Tymczasem jest ona tak skonstruowana, że mikrofale nie mają szans, by wydostać się na zewnątrz. A poza tym pole elektromagnetyczne we wnętrzu kuchenki nie jest tak silne, by mogło uszkodzić DNA naszych komórek.

Potrawy przygotowywane w mikrofalówkach są wolne od substancji toksycznych

PRAWDA Badania naukowe nie potwierdziły szkodliwego wpływu mikrofali na jedzenie. Ale trzeba pamiętać, że potrawy można przyrządzać i podgrzewać w kuchence tylko w odpowiednich naczyniach, najlepiej szklanych lub plastikowych.

Rozmrażanie jedzenia w mikrofalówce powoduje namnażanie się bakterii

MIT Rozmrażanie trzeba przeprowadzać jednak zgodnie z instrukcją dołączoną do kuchenki. Udowodniono również, że mikrofale mają właściwości dezynfekujące: można na przykład sterylizować w nich butelki dla niemowląt.

Kuchenki mikrofalowe nie są bezpieczne dla osób z rozrusznikiem serca

MIT Wbrew obiegowym opiniom z badań naukowych wynika, że mikrofale nie zakłócają pracy rozruszników serca.

