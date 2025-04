Pilnujesz się, by nie jeść zbyt dużo, a mimo to tyjesz? Pomożemy ci znaleźć winnego - to nic innego niż zwykły stres, którego - bagatela - wcale nie musisz na odczuwać na co dzień!

Jakie są objawy tycia pod wpływem stresu?

Do najczęstszych objawów należą:

tyjesz szczególnie w okolicach brzucha

zmagasz się z przemęczeniem

często boli cię głowa

masz wahania nastroju

masz kiepską odporność

źle sypiasz

masz problem ze wstawaniem

masz ogromny apetyt na słodycze i kawę

zdarzają ci się zawroty głowy

co jakiś czas pojawia się problem z nawracającym łupieżem

Jeśli podstawowe badania są ok, ale żyjesz w dość szybkim tempie, odpowiedź jest prosta - tycie to cena, jaką płacisz właśnie za energiczny tryb życia...

Jak to możliwe, że tyjemy pod wpływem stresu?

Odpowiedź jest prosta - na wydarzenia, które skutkują stresem, najszybciej reagują hormony. To właśnie one pod wpływem emocji totalnie zaburzają gospodarkę organizmu.

W tym przypadku winnym staje się kortyzol, który sprzyja tyciu w obrębie brzucha i znacząco zwiększa apetyt. To właśnie przez niego - w chwilach zdenerwowania - bezwiednie sięgasz po jedzenie.

Jaki rodzaj stresu sprawia, że tyjemy?

Jeśli emocjonalne napięcia w twoim życiu zdarzają się od czasu do czasu, poziom kortyzolu szybko wraca do normy. Niestety, wielu o takim układzie może tylko pomarzyć.

Jeśli jesteś w ciągłym biegu, a życie nie szczędzi ci „atrakcji”, poziom kortyzolu nie ma szansy spaść. Ciało odbiera to jako potrzebę szukania dodatkowej energii, by walczyć. Gromadzi więc zapasy, które bardzo ciężko zrzucić.

Co robić, by organizm wydzielał mniej kortyzolu?

Kortyzol charakteryzuje się dobowym cyklem produkcji: jego stężenie najwyższe jest rano, a spada późnym popołudniem i wieczorem. Ale nie zawsze! Gdy pójście do łóżka poprzedzi nieprzyjemna sytuacja (np. kłótnia z bliską ci osobą), hormon ten będzie utrzymywał się na wysokim poziomie całą noc, co utrudni ciału regenerację i utratę kilogramów.

W obniżeniu poziomu tego hormonu nocą pomaga... całkowite zaciemnienie pokoju. Ale wystarczy dioda od telewizora, by cały plan legł w gruzach. Dodatkowo w zapanowaniu nad kortyzolem pomaga dieta i niektóre czynności. Dlatego:

jedz warzywa liściaste - to źródło kwasu foliowego, który uspokoi twoje ciało

- to źródło kwasu foliowego, który uspokoi twoje ciało żuj gumę - żucie rozluźnia mięśnie szczęki, co obniża poziom kortyzolu

- żucie rozluźnia mięśnie szczęki, co obniża poziom kortyzolu pij herbatę - może być i czarna, i zielona

- może być i czarna, i zielona zacznij ćwiczyć - aktywność fizyczna pomaga rozładować nagromadzony stres

- aktywność fizyczna pomaga rozładować nagromadzony stres kup sobie zwierzaka - również pupile działają odstresowująco na swoich właścicieli

