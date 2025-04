To, że nie masz ochoty na seks wcale nie musi oznaczać, że coś dzieje się z twoim zdrowiem. Również nie musi być to z winy partnera. Prezentujemy 7 produktów, które włączone do diety mogą skutecznie obniżać twoje libido...

Jakie jedzenie obniża libido?

1. Kawa

Mamy tu na myśli szczególnie te mocne, typu espresso. Duża ilość kofeiny podnosi adrenalinę i wzmaga stres, co przejawia się zmniejszeniem ochoty na współżycie. Choć tryskasz energią wcale nie oznacza, że będziesz chcieć ją spożytkować na łóżkowe igraszki.

2. Kolendra

Choć większość ostrych przypraw zwiększa popęd płciowy, kolendra działa zupełnie na odwrót. Zioło to już kilka tysięcy lat temu służyło mnichom do zmniejszania libido.

3. Napoje energetyczne

Lubisz czasem wspomóc się ulubionymi energetykami? Błąd! Tego rodzaju napoje działają podobnie do kawy, a poza tym zawierają ogrom cukru, który szybko podnosi poziom insuliny we krwi. Zatem tak szybko jak zyskujesz energię, tak samo szybko ją tracisz. Dosłownie do wszystkiego.

4. Gin z tonikiem

O ile wielu z niezłym skutkiem próbowało podkręcać libido drinkami, o tyle ten absolutnie nie nadaje się do wzmożenia popędu płciowego. Wszystko za sprawą chininy zawartej w toniku, która skutecznie zmniejsza ochotę na seks.

5. Lukrecja

Lubisz jej smak? Nawet jeśli nie wyobrażasz sobie życia bez udziału lukrecji, w przypadku zaplanowanej randki zdecydowanie wyłącz ją z menu. Roślina ta działa uspokajająco, co wpływa na zmniejszenie popędu seksualnego.

6. Soja

Chociaż to spora porcja energii dla organizmu, dania sojowe fundują dość spore wahania hormonalne. A niestety wraz z nimi występuje zmniejszenie ochoty na seks - zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

7. Kotlety schabowe

Praktycznie każda tłusta potrawa zjedzona w czasie randki sprawia, że czujemy się ociężali i śpiący. To chyba mówi samo przez się - strzeż się tłustych potraw, jeśli w planach masz upojną noc!

