Jak i co Polacy podjadają między posiłkami?

Oto jedna z żelaznych zasad głoszona przez specjalistów ds. żywienia - każdy, kto chce mieć smukłą sylwetkę i pragnie ją zachować na dłuuugie lata, musi raz na zawsze zmienić swój sposób odżywiania. Do najważniejszych aspektów należą:

po pierwsze regularne jedzenie

regularne jedzenie po drugie spożywanie 5 posiłków dziennie

spożywanie 5 posiłków dziennie po trzecie niepodjadanie między posiłkami

A jak w rzeczywistości wygląda dieta przeciętnego Polaka? O to spytaliśmy dietetyczkę Anetę Łańcuchowską, która wyjaśniła, jakie mechanizmy psychiczne mają decydujący wpływ na podjęcie decyzji o kupnie batonika czy słodkiej bułki. Ponadto jako ekspert podpowiedziała, co najlepiej wybierać, by mieć poczucie, że zjedliśmy sycący i zdrowy miniposiłek.

