Jedzenie na stres: co jeść na śniadanie?

Czego potrzebujesz? Tryptofan to aminokwas, który w organizmie przetwarzany jest w serotoninę zwaną „hormonem szczęścia”.

Gdzie go szukać? Tryptofan znajdziesz w bananach i awokado. Przygotuj z nich śniadaniowe smoothie (do mrożonych owoców dodaj waniliowe mleko migdałowe).

Jedzenie na stres: co jeść na przekąskę?

Czego potrzebujesz? Produktów bogatych w potas. Jego niedobór powoduje obniżenie sprawności ośrodkowego układu nerwowego i może być przyczyną apatii oraz nadmiernej senności.

Gdzie go szukać? Zamiast paluszków, chipsów i słodyczy postaw na suszone owoce. Mogą to być figi, śliwki albo daktyle. Jednak szczególnie zalecane są morele.

Jedzenie na stres: co jeść na obiad?

Czego potrzebujesz? Produktów bogatych w wapń. Pierwiastek ten bierze udział w produkcji hormonów żeńskich, a te wpływają na nasz stan psychiczny. Jego niedostatek sprawia, że komórki nerwowe stają się nadwrażliwe, a tym samym spada odporność na stres. Dodatkowo warto zadbać również o obecność witamin z grupy B i magnezu.

Gdzie go szukać? Kobietom szczególnie poleca się brokuły i kapustę. Do głównego dania odpowiedni będzie również szpinak.

Jedzenie na stres: co jeść na podwieczorek?

Czego potrzebujesz? Flawonoidów. Substancje te nadają kolor owocom i mają wpływ na ośrodkowy oraz obwodowy układ nerwowy.

Gdzie ich szukać? Na szczęście występują w większości owoców. Znajdziemy je w jabłkach, mandarynkach, pomarańczach, grejpfrutach, bananach czy winogronach.

Jedzenie na stres: co jeść na kolację?

Czego potrzebujesz? Lekkostrawnej przekąski zawierającej tryptofan, który pozwoli ci zredukować stres zgromadzony w ciągu dnia.

Gdzie go szukać? Idealne będą nasiona słonecznika i dyni oraz migdały.

na podstawie informacji prasowej Krosagro