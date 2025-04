Jesz, bo jesteś głodna czy... smutna? To kluczowe pytanie. Jeśli znajdziesz na nie odpowiedź, poradzisz sobie i z nadwagą, i z wyrzutami sumienia po każdej uczcie.

I wreszcie poczujesz przyjemność, gdy zasiądziesz do stołu!

Jak objawia się kompulsywne jedzenie?

Jak twierdzą psychologowie, w diagnozie kompulsywnego jedzenia wszystko zależy od tego, czy ktoś sięga po pożywienie, bo czuje głód, czy raczej dlatego, że... jest mu źle na świecie. Pilnowanie każdego włożonego do ust kęsa, wyrzuty sumienia, gdy zje się za dużo i unikanie jedzenia w towarzystwie to bardzo niepokojące sygnały.

Osoby cierpiące na to schorzenie nie potrafią odróżnić uczucia głodu od jego braku. Siadając do stołu (lub przegryzając coś ukradkiem) kierują się raczej porą dnia lub innymi bodźcami zewnętrznymi, niż samym uczuciem głodu. Kompulsywne jedzenie to totalny brak kontaktu z własnym ciałem i jego potrzebami.

Jak sprawdzić, czy problem kompulsywnego jedzenia cię dotyczy?

Jeśli powyższy opis choć trochę przypomina ci twoje zachowania, prawdopodobnie masz problem z kontrolą ilości zjadanego pożywienia i być może nadwagę. Takie osoby częściej sięgają po jedzenie z powodów emocjonalnych – głównie w wyniku napięcia, depresji, ale także z powodu nudy.

Nadmierne jedzenie może być również spowodowane słabą kontrolą wewnętrzną, poczuciem samotności, wyrażaniem w ten sposób troski o siebie lub nagradzaniem się. Wszystkie te niezwiązane z głodem powody, dla których sięgamy po jedzenie, są przejawem zaburzeń.

Odpowiedz na pytania i sprawdź, czy masz problem z kompulsywnym jedzeniem!

Przeczytaj kilka poniższych stwierdzeń. Jeśli się z którymś zgadzasz postaw obok plus, a jeśli nie – minus.

Czasem jem, choć wcale nie jestem głodna. Gdy jest mi smutno lub źle, myślę o tym, że wieczorem zjem sobie coś dobrego. Kiedy zacznę jeść, mam wrażenie, że nie panuję nad sobą. Jedzenie to dla mnie nagroda lub źródło przyjemności. Mam problem z utrzymaniem prawidłowej wagi ciała. Wstydzę się mojego podjadania, łakomstwa. Jedzenie pomaga mi radzić sobie z problemami. Często obiecuję sobie, że dziś nie zjem niczego, co nie było wcześniej zaplanowane. Po zaspokojeniu zachcianki (np. na lody), pojawia się u mnie poczucie winy. Nagle czuję, że mam ochotę na jakiś konkretny smakołyk i nie zaznam spokoju, zanim tego nie zjem.

Im więcej plusów przy powyższych stwierdzeniach, tym szybciej powinnaś zacząć działać. Pamiętaj jednak, że to trochę potrwa. Kompulsywne jedzenie to rodzaj uzależnienia, na walkę z którym potrzebujesz czasu.

Jak poradzić sobie z kompulsywnym jedzeniem?

1. Uświadom sobie, że masz problem

To wbrew pozorom wcale nie tak mało. Już samo nazwanie tego, co wymaga naprawy, wystarcza, by proces uzdrawiania się rozpoczął.

2. Naucz się nazywać swój głód

Psychologowie doradzają prowadzenie dzienniczka, w którym zapisujesz to, co jesz oraz kontekst sytuacyjny (w tym także emocje, które temu towarzyszą). Sięgając po batonik zatrzymaj się i sprawdź, czego w tej chwili potrzebujesz, Może chwili relaksu, może rozładowania złości czy pocieszenia. Znajdź źródło głodu i nazwij je. Być może tę potrzebę możesz zaspokoić inaczej: idąc na spacer czy przytulając się do kogoś bliskiego.

3. Postaw na profilaktykę

Zastanów się, w jakich sytuacjach najczęściej zdarza ci się sięgać po jedzenie, choć wcale nie czujesz się głodna. Zwykle dzieje się to wieczorem, kiedy wracasz zmęczona do domu. Gdy już uświadomisz sobie, kiedy jest ci najtrudniej odmówić sobie przyjemności, zadbaj, by ten najtrudniejszy czas jakoś zaplanować. Możesz umówić się z kimś po pracy albo zaplanować wieczorny trening.

4. Prawidłowo odżywiaj się w ciągu całego dnia

Zjedz 5 dobrze zbilansowanych posiłków, w 2-3 godzinnych odstępach, a nie dopuścisz do nadmiernego głodu!

5. Odpuść sobie ten temat

Im więcej czasu poświęcasz na powstrzymywania się od jedzenia tym więcej cię to kosztuje. W efekcie w końcu się złamiesz i będziesz jeszcze bardziej na siebie zła.

