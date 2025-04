Ważne jest nie tylko, co jesz, ale też ile i kiedy. Jednym z najczęstszych błędów żywieniowych jest długa przerwa – od śniadania aż do obiadu. Sprawdź, dlaczego warto to zmienić!

Reklama

Dlaczego warto jeść drugie śniadanie?

1. Daje siłę do bycia aktywnym

Nawet jeśli zjesz w domu obfite pierwsze śniadanie, wystarczy ci na 3, maksymalnie 4 godziny. Drugie śniadanie pozwoli uzupełnić zapas energii i doda sił. Dzięki niemu pozostaniesz aktywna do popołudnia. Brak posiłku obniży twoją sprawność i sprawi, że poczujesz zmęczenie.

2. Chroni przed tyciem i wspiera odchudzanie

Często drugi posiłek jesz w porze obiadowej licząc, że dzięki temu zjesz mniej w ciągu dnia? Nic bardziej mylnego. W rzeczywistości sięgasz wtedy po niezdrowe przekąski! To prosta droga do nadwagi. Jeśli pominiesz drugie śniadanie, narazisz się na napad niepohamowanego głodu w godzinach popołudniowych i zrekompensujesz sobie tę stratę kaloryczną z nawiązką.

3. Zapewnia dobre samopoczucie

Brak drugiego śniadania może spowodować nagłe kurczenie się i rozkurczanie naczyń krwionośnych. U niektórych osób prowadzi to do silnych bólów głowy. Spadek poziomu cukru przyczynia się też do słabszej kondycji fizycznej. Możesz być zdenerwowana, zniechęcona, roztargniona.

4. Poprawia koncentrację, pomaga w myśleniu

Jest bardzo ważne nie tylko, jeśli jesteś aktywna fizycznie, ale też wtedy, gdy pracujesz umysłowo. Brak drugiego śniadania sprawi, że poczujesz się ospała, będzie ci trudno skupić uwagę. Silniej też będziesz reagowała na stres.

5. Uzupełnia składniki odżywcze

Organizm nie potrafi magazynować niektórych ważnych składników odżywczych i witamin. Dlatego powinnaś mu ich sukcesywnie dostarczać. Najlepsza pora na drugie śniadanie przychodzi 2–3 godziny po pierwszym, czyli na ogół około godz. 10–12.

Dowiedz się więcej:

3 sposoby na usunięcie nadmiaru wody z organizmu

Tej wielkości porcje uchronią cię przed tyciem!

Co serwować dziecku na drugie śniadanie?

Reklama

na podstawie tekstu autorstwa Marii Ballaun/Vita