Bardzo często sięgamy po czosnek na noc. Nie ma w tym nic złego, a wręcz może niektórym osobom pomóc lepiej przespać noc. Inne właściwości czosnku mogą ujawnić się niezależnie od pory spożycia. Przyjmowanie czosnku na noc ma jeszcze jedno uzasadnienie: przykry zapach z ust będzie rano mniej dokuczliwy, choć nadal wyczuwalny, o czym warto pamiętać.

Spis treści:

Tak, można jeść czosnek na noc. Jedzenie czosnku możliwe jest o każdej porze dnia, jednak bardzo często spożywany jest, zwłaszcza w większej ilości, właśnie na noc. Wynika to z tego, że po zjedzeniu czosnku z ust wydziela się dość intensywny zapach, który do rana ma szansę stać się choć trochę mniej dokuczliwy dla otoczenia.

Jednak tak naprawdę jeśli chodzi o ewentualne korzyści zdrowotne, nie ma znaczenia, czy ktoś będzie jadł czosnek na noc, w południe czy rano. Tylko jedno jego działanie uzasadnia właśnie tę porę jako czas na zjedzenie kanapki z czosnkiem czy wypicia mleka z czosnkiem.

Uwaga! Nie wiadomo, jaka jest maksymalna dawka czosnku liczona zarówno w liczbie jego ząbków jak i wyciągu zawartego w suplementach.

W teorii, bo na razie istnieją tylko takie sugestie, czosnek jedzony na noc (albo o innej porze dnia) może przynosić pewne korzyści. Na ich potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać. Albo wypróbować na sobie. Poniżej omawiamy te zalety.

To jedyne uzasadnienie do jedzenia czosnku na noc. Zjedzenie ząbka tej przyprawy przed snem może ułatwić zasypianie. Czosnek zawiera dość wysokie stężenie allicyny (związek siarkowy) oraz magnez. Obie substancje mogą pomagać zmniejszyć aktywność układu nerwowego i wyciszyć umysł.

Czy w nocy zmagasz się z nieregularnym snem spowodowanym zatkanym nosem? Jedzenie czosnku na noc może pomóc w odblokowaniu kanałów nosowych, co pomoże lepiej spać. Czosnek na katar to popularny domowy sposób na niedrożność nosa.

Jeśli przyprawa faktycznie pomoże ci lepiej spać, to tym samym pomoże wzmocnić odporność. Bezsenna noc niekorzystnie wpływa na limfocyty Th1 i Th2. Th1 biorą udział odpowiedzi na wtargnięcie do organizmu wirusów, a Th2 odpowiadają za wytwarzanie cytokin w odpowiedzi na wtargnięcie pasożytów.

Czosnek to bogactwo różnych substancji o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym i przeciwgrzybiczym. Przyjmowany na noc pozwala organizmowi skuteczniej zwalczać infekcje. Co ciekawe olej z czosnkiem wykazuje działanie, które pomaga zwalczać zapalenie ucha zewnętrznego. Najlepiej podawać ten „lek” do ucha na noc.

Substancje zawarte w tej przyprawie pomagają zmniejszyć ilość tzw. złego cholesterolu, którego wysoki poziom może sprzyjać powstawaniu blaszek miażdżycowych w ścianach naczyń krwionośnych. Czosnek pomaga też zmniejszać ich napięcie i obniżać ciśnienie krwi.

Z niektórych badań wynika, że regularne jedzenie czosnku, także na noc, może wspomagać pracę wątroby, zdrową mikroflorę jelitową, ograniczać reakcje zapalne w organizmie, zmniejszać ból wynikający z choroby zwyrodnieniowej stawów.

Czosnku nie powinno się jeść na noc, ani o żadnej porze dnia na pusty żołądek. Tak przyjmowany może podrażniać układ pokarmowy. Unikać go powinny także osoby z uczuleniem na czosnek, a dokładniej na disiarczek diallilu.

Oddzielny temat to czosnek w ciąży. U ciężarnych, zwłaszcza spożywany na noc może sprzyjać zgadze i niestrawności, zwłaszcza jeśli u kobiety występuje refluks żołądkowo-jelitowy czy IBS.

Czosnku na noc ani o innej porze dnia nie powinny jeść osoby, które przyjmują niektóre leki, np. ibupropfen, kwas acetylosalicylowy oraz naproksen. Mają one działanie przeciwzakrzepowe, które wzmagane jest substancjami z czosnku, co zwiększa ryzyko krwawień.

Przeciwwskazaniem do stosowania czosnku na noc i nie tylko jest ostry nieżyt żołądka i jelit, niskie ciśnienie tętnicze, poważne choroby wątroby i inne schorzenia wymagające diety lekkostrawnej.

Z jedzeniem czosnku na noc powinny też uważać osoby, które wstają w nocy, aby oddać mocz. Czosnek działa moczopędnie i może zwiększać potrzebę wstawania do toalety w nocy, a to pogarsza jakość snu.