Wszystko, co jemy i pijemy wpływa na nasze zdrowie, samopoczucie i wygląd, dlatego warto świadomie wybierać to, co kładziemy na talerz.

Jeśli już teraz, w styczniu, zmienimy nawyki – swoje i naszej rodziny – przywitamy wiosnę i lato w lepszej formie: zdrowsi, silniejsi, odporniejsi, z większą energią, zgrabniejszą sylwetką, ładniejszą skórą, mocniejszymi paznokciami i bardziej lśniącymi włosami!

Nie chodzi tylko o zrezygnowanie z mało wartościowych przekąsek czy sztucznie barwionych napojów i wybieranie ich zdrowszych odpowiedników (np. zamianę białej mąki na pełnoziarnistą, a cukru na miód), ale także jakość poszczególnych produktów, np. jogurtu, jajek, mięsa, owoców, warzyw i tak dalej.

Szukaj produktów z zielonym listkiem

Jak znaleźć najwartościowsze produkty, skoro nie zawsze można ufać zapewnieniom producentów, że ich towar jest najlepszy pod słońcem?

Gwarancją tego, że żywność jest zdrowa i naturalna jest znaczek BIO z zielonym listkiem - unijnym logiem rolnictwa ekologicznego nadawanym przez uprawnione i wyspecjalizowane Jednostki Certyfikujące. Wszelkie działania prowadzone na każdym etapie produkcji są wykonywane z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. Produkty opatrzone takim logo znajdziesz w Carrefurze nie tylko na specjalnych, wydzielonych półkach, ale w całym sklepie.

Czym się różnią produkty ze znaczkiem BIO od konwencjonalnego jedzenia?

Przede wszystkim tym, że są wytwarzane w ekologiczny sposób. Owoce, warzywa i zboża rosną bez środków ochrony roślin, a zwierzęta hodowlane jedzą paszę bez antybiotyków i syntetycznych dodatków. Wszelkie działania prowadzone na każdym etapie produkcji są prowadzone z poszanowaniem dla środowiska naturalnego – bez narażania go na skażenie gleby, wód gruntowych itd. Nie ma tu także mowy o GMO.

Wszystko to oznacza, że stawiając na produkty BIO, korzystamy podwójnie: jemy zdrowo i dzięki temu zapewniamy naszemu organizmowi wszystko, czego potrzebuje, a jednocześnie dbamy o środowisko, w jakim żyjemy.

Do wyboru, do koloru

Możesz powiedzieć: „No tak, ale czy tych eko-produktów nie jest przypadkiem zbyt mało i czy nie są zbyt drogie, by opierać na nich codzienny jadłospis rodziny?” Absolutnie nie! W sklepach Carrefour znajdziesz ponad 2600 najróżniejszych produktów z zielonym listkiem, w tym ponad 300 produktów marki własnej sieci. Na tym nie koniec, bo stale ich przybywa! To dlatego, że ambicją sieci i jej programu Act For Food jest sprawienie, by wszyscy klienci – a nie tylko ci, którzy potrafią najwytrwalej szukać i są najzamożniejsi – mieli dostęp do żywności BIO i jedli zdrowiej.

Wśród dostępnych w sklepach Carrefour produktów BIO są m.in. najrozmaitsze przetwory mleczne (jogurty, także te owocowe, twarożki, sery, serki homogenizowane, śmietana, masło, kefir itd.), produkty zbożowe ( w tym musli i mieszanki zbóż, chrupki), owoce i warzywa (a także musy i soki z owoców i warzyw), dania dla niemowląt i małych dzieci, mięso, kasze, makarony, oleje, przyprawy, a nawet słodycze, przekąski i gotowe dania.

Zdrowo, choć bez wyrzeczeń

Dzięki temu, że wybór jest tak ogromny, zmiana nawyków żywieniowych nie musi się wiązać z wyrzeczeniami. Z niczego nie trzeba rezygnować i dotyczy to także przekąsek i słodyczy – wystarczy wybrać ich zdrowszą, bardziej wartościową wersję!

Twoje dziecko uwielbia smarować bułkę orzechowo-czekoladowym kremem? Nie musisz mu go odmawiać, bo wśród produktów BIO znajdziesz pyszny BIO-ekologiczny krem z orzechów laskowych. Lubisz chrupać ciasteczka do kawy? Proszę bardzo, jest ich mnóstwo, np. BIO ciastka pszennoorkiszowe z sezamem czy kakaowe muffiny. Wśród produktów BIO są nawet zdrowe chipsy, np.pikantne chipsy kukurydziane Acapulco o smaku chilli.

Nie zawsze masz ochotę gotować i szukasz dań do odgrzania w mikrofalówce? Nie ma sprawy, one także mają wersję BIO, np. Danie z kaszy bulgur z pikantnym sosem pomidorowym i klopsikami z cecierzycy.

A co z cenami? Napiszemy o nich w kolejnym tekście składającym się na nasz raport, jednak już teraz możemy powiedzieć jedno: nie ma się czego obawiać, bo produkty BIO wcale nie muszą być drogie.

Artykuł powstał z udziałem sieci sklepów Carrefour