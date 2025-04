Spis treści:

W badaniu opublikowanych w czasopiśmie „Journal of Consumer Research” sprawdzono jak pozycja, którą przyjmujesz w trakcie jedzenia wpływa na smak i ilość zjadanego pokarmu. Do tej pory badania skupiały się na analizie odbioru jedzenia za pomocą 5 zmysłów. Teraz badacze pod kierownictwem profesora Dipayan Biswas poszli o krok dalej sprawdzając, jak na odbiór posiłku wpływa tzw. układ przedsionkowy odpowiedzialny za poczucie równowagi, postawę i orientację przestrzenną.

Okazało się, że pozycja stojąca dla organizmu jest niewielkim stresem. Grawitacja ściąga w dół ciała krew, serce zaczyna szybciej pracować, wydziela się więcej kortyzolu (hormonu stresu). W wyniku tych procesów dochodzi do zmniejszenia wrażliwości kubków smakowych.

Gdy jesz stojąc dobre jedzenie smakuje gorzej, ale co ciekawe niesmaczne jedzenie staje się znośne. Badacze sprawdzili to podając uczestnikom badania smaczne ciasteczka owocowe z lokalnej piekarni. Ci, którzy stali nie docenili ich tak mocno, jak ci, którzy siedzieli. W kolejnej fazie badania podawano te same ciasteczka owocowe, ale znacząco przesolone. Osobom, które stały nadmiar soli zdawał się mniej przeszkadzać.

Autor badania rozszerzył eksperyment o kolejną sytuację. Prosił uczestników, by jedli niosąc torbę z zakupami. Jak się domyślacie ten dodatkowy czynnik jeszcze silniej zmniejszył satysfakcję z jedzenia.

Z badania wynika, że gdy siedzisz intensywniej odczuwasz doznania zmysłowe związane z jedzeniem.To zaś sprawia, że zjadasz więcej, a posiłek jest bardziej satysfakcjonujący.

Czy to oznacza, że od teraz wszystkie posiłki powinnaś jadać na stojąco, bo wtedy zjesz mnie? Nie! Smak i radość z jedzenia to bardzo ważne czynniki, które sprawiają, że łatwiej jest utrzymać zdrowe nawyki żywieniowe. Satysfakcja z obiadu sprawia, że nie sięgasz po kolejną przekąskę.

Gdy jesz w biegu i na stojąco to tu i teraz zjadasz mniej, ale cały czas szukasz przyjemności i zaczynasz jeść częściej, a przecież nie o to chodzi!

Dipayan Biswas podpowiada, że wyniki badania warto wykorzystać, gdy musisz przyjąć niesmaczny lek. Na stojąco będzie mniej odstraszający. Nie przepadasz za brokułami, a chciałabyś się do nich przekonać? Niewielkie ich ilości jedz np. w trakcie wykonywania domowych czynności na stojąco. Kiedy kilka razy powtórzysz to ćwiczenie może się okazać, że twoje kubki smakowe zaadaptują się do wcześniej nielubianego smaku i bez problemu włączysz brokuły do diety na stałe. Wybierasz tort weselny? Usiądź, by nie popełnić pomyłki.

